新冠疫情：疫苗「不會在明年春天讓生活恢復正常」

圖像來源，Reuters

科學家警告稱，即使有效的新冠疫苗研發成功，也無法讓生活在2020年春季回復到正常。

疫苗通常被視為終結新冠大流行的解藥。但由英國皇家學會（Royal Society）牽頭組織的一份研究報告稱，我們需要對疫苗的防疫目的和時間持現實態度。參與研究的科學家稱，可能需要逐步放寬社交限制，疫苗可能需要一年時間才能大規模接種。

世界各地的科學家正以前所未有的速度開發200多種新冠疫苗。

倫敦帝國理工學院（Imperial College London）英國國家心臟和肺部研究所的費歐娜·克里（Fiona Culley）博士說：「疫苗為結束新冠大流行帶來巨大希望，但疫苗研發歷史上充斥許多失敗情況。」

包括英國政府的科學顧問在內的樂觀人士認為，有些人今年可能會接種疫苗，而大規模疫苗接種可能會在明年年初開始。

但英國皇家學會的報告警告說，這將是一個漫長的過程。

英國帝國理工學院化學工程負責人尼拉·沙（Nilay Shah）教授說：「即使有疫苗，也並不意味著一個月就能全員接種，我們指的是六個月、九個月甚至一年時間。」

報告稱，未來仍存巨大挑戰。例如RNA疫苗此前從未被大規模生產過。RNA指的是新冠病毒的遺傳密碼，目前有RNA疫苗是通過RNA製造病毒蛋白來觸發免疫反應。

外界對有些疫苗和疫苗玻璃瓶的冰櫃容量有疑問，而有些疫苗需要在-80°C條件下儲存。

沙教授估計，接種疫苗的速度必須比每年的流感接種速度快10倍，並且將由多達3萬名受過培訓的全職人員進行。他說：「我很擔心，整個系統是否有足夠的思考？」

早期的試驗數據表明疫苗正在觸發免疫反應，但研究尚未顯示疫苗是否足以提供全面保護或減輕新冠症狀。

香港大學醫學院院長梁卓偉接受香港媒體訪問指，大部分研發中的疫苗不能令接種者百分百避免感染新冠肺炎，其主要效用是減低死亡率或嚴重併發症比率，能用於高危人群例如長者組群或有長期病患組群。

未回答的問題

倫敦帝國理工學院免疫學系主任查爾斯·邦漢姆（Charles Bangham）教授說：「我們根本不知道有效疫苗何時可以研發成功，效果如何，當然至關重要的是什麼時候可以分發。即使疫苗有效，我們也不大可能完全恢復正常生活……此外，我們還將不得不逐步放鬆一些（社交限制的）干預措施。」

許多決定疫苗接種策略的問題仍未得到解答，例如：

而且我們仍然不知一針疫苗有效還是需要接種多針？

疫苗對免疫系統老化的老年人是否足夠有效？

研究人員警告說，解答長期免疫的問題仍需時間，而且我們仍然不知道公眾是否需要每兩年注射一次疫苗或一次性注射。

香港大學醫學院院長梁卓偉稱，第三期臨牀測試的疫苗都應能覆蓋幾十種的新冠肺炎病毒株，預計接種後，公眾可能需在9個月、12個月或18個月後再次接種，現階段需更長時間觀察。

此前中國國藥集團負責人稱，該公司研發的疫苗上市後，市民需要接種兩針才能產生足夠抗體。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國國藥集團曾經透露其生產的疫苗價格可能在1000元人民幣以內。

英國巴斯大學的安德魯·普雷斯頓（Andrew Preston）博士在評論英國皇家學會的研究時說：「顯然疫苗被描繪成救世主，但這可能不會立竿見影。」

他說未來需要討論進入一國是否需要「疫苗護照」以證明已對新冠病毒免疫。