美國宇航局2300萬美元太空新廁所有哪些重要考量

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 美國宇航局的新廁所通過運輸火箭送往國際太空站。

美國宇航局（NASA）把一個零重力的廁所送入國際太空站（ISS）試用。這款新廁所未來很有可能用於登月計劃。

這款從人體中吸出糞便的廁所，總造價2300萬美元，被運輸飛船送往國際太空站。

美國宇航局表示，廁所的「真空吸納系統」是專為女性宇航員設計的，與此前的廁所型號不同，重在舒適。

運送這個廁所的飛船原本計劃周四從弗吉尼亞瓦勒普斯島的航天港發射升天，但是卻在預定發射時間幾分鐘前因技術故障被暫停。

女性角度

本次運往國際太空站的廁所，有通用廢物管理系統，由鈦金屬製成。美國宇航局表示，它將讓太空人在深度太空航行過程中「暢所欲行」。 廁所中的真空系統將在失重環境中將糞便從人體中吸納出來。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在太空逗留時間最長的女宇航員

為私密起見，廁所將安裝在隔間裏，與地球上的公廁一樣。

美國宇航局表示，新廁所將是美國在國際太空站現有設備的升級換代。它重量為45公斤，高約71厘米，比現在美國在國際太空站內的廁所體積小了65%，重量輕了45%。

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 國際太空站內的一個廁所。新廁所體積和重量都大幅減少。

在設計這一廁所的過程中，還特別考慮了如何讓女性宇航員如廁時更為舒適。

美國宇航局項目經理梅麗莎·麥金利（Melissa Mckinley）透露：「NASA花了大量時間與宇航員們溝通和評估，要改善馬桶座和尿液漏斗，讓它更適合女性宇航員使用。」

這些設計上的改進將先在國際太空站試用，最終將安裝在運載宇航員到月球的登月艙中。

麥金利向美聯社表示：「乾淨利索最為關鍵。我們不想有任何紕漏或者走漏。」

實用角度

按照美國宇航局的說法，太空廁所「利用氣流將大小便從人體中吸出放入恰當的容器中」。

美國宇航員傑西卡·梅爾（Jessica Meir）在推特上發佈的一個視頻，形容太空廁所就像一個「吸塵器」。

她說：「設想你有一台吸塵器，你要把東西吸出來。你啟動一把大扇子，把所有都吸進廁所裏。」

馬桶裏有特製形狀的小便漏斗和大便座，兩者可以同時使用。

美國宇航局說，這個自帶通用廢物管理系統的大便座看起來尖尖的好像很不舒服，但是在零重力的情況下卻是最理想的樣子。「它與人體極為吻合，確保所有排洩物都收入該去的地方。」

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 美國宇航局的通用廢物管理系統，這一新馬桶在設計過程中特別考慮女宇航員的舒適。

宇航員坐在馬桶上時，可以利用把手和腳部固定物避免自己懸空漂浮。

這個廁所還能將尿液處理循環再用，為宇航員提供飲用水。正如宇航員梅爾所說，在國際太空站「今天的咖啡也就是明天的咖啡。」

不過大便目前還不能做相同的處理循環和再用，美國宇航局表示正在研究其可行性。