中國留英學生研究敏感技術科目將受到限制

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 智庫報告指出在英國33個大學研究機構中數百中國留學生許多同中國軍方機構有關係。

隨著對外國盜取知識產權擔憂加劇，在英國大學的大批外國研究生，特別是中國學生在選擇敏感技術專業方面會遇到審查和限制。

英國《泰晤士報》報道，英國外交、聯邦和發展事務部已經開始擴大審查權限，即針對外國研究生選擇專業涉及到國家安全的審查時「擴大權限」。

廣泛審查涉及到敏感專業包括「先進常規軍事技術」，諸如飛機和網絡方面的專業，還包括人工智能，化學，物理（包括核物理），數學，計算機科學和廣泛的工程科目，諸如材料學，機械工程，航空航天工程，化學，能源工程，礦物技術等。

「高風險學生」

9月份英國外交智庫亨利傑克遜協會發表了題為《人才流失：英國，中國和知識產權盜竊問題》的報告，其中指出在英國的900個中國大學畢業生同中國軍方機構有關係，他們在33個英國大學的研究機構中深造。

澳大利亞戰略政策研究所的報告把中國過去的兵器工業部下屬的幾所大學稱作「兵工七子」，並以此標凖跟蹤中國留學生同國內軍工企業的聯繫。該研究列出一百多所被標明不同風險等級的中國院校機構。

該研究被亨利傑克遜協會的報告大量引用。具體甄別方法包括使用臉書，研究之門（ResearchGate）領英（LinkedIn）等公開資料確認有關個人和中國機構的聯繫。

在2018-19年英國大學研究生中，中國學生佔12%。新的審查計劃會影響成百上千中國學生在英國深造的機會。報道說11月起在英國的研究申請者還需要透露是否有軍方背景和聯繫。

研究批准證書

《泰晤士報》報道，今年早些時候國家安全委員會的政府部長們簽署了加強審查的計劃。新的審查甚至會導致已經發放的簽證被取消。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國大力推行產業升級和本土創新的同時受到來自美國等西方國家關於技術盜竊的指責。

非英國籍研究生選擇敏感專業必須取得「學術技術批准計劃」(Atas)證書。但來自歐洲經濟區，美國，加拿大，澳大利亞，新西蘭，日本，韓國和新加坡的學生不受此計劃限制。

這個審查計劃只針對在科學，技術，工程和數學（STEM）學科申請的學生。英國外交部已經制定了44個具體科目名單。英國政府消息人士對《泰晤士報》說，「學術技術批准計劃」隨著安全威脅發展變化而擴大。

他說「毫不奇怪我們從世界各地得到了最聰明的人才，但是也有一些人會利用我們在科學和發明方面的領先地位。現在的變化將有助於更好地保護我們的國家安全利益。」

「警惕中國威脅」

被媒體稱為具有右翼和新保守主義傾向的亨利•傑克遜協會自稱為黨派中立的外交智庫。

報告撰寫人阿姆斯特朗（Sam Armstrong）是該協會的通訊負責人，曾為保守黨工作。他之前多次撰文警告來自中共的挑戰。他還參加撰寫過新冠疫情中國賠償問題以及切斷中國供應鏈等報告。

阿姆斯特朗說，他撰寫報告的基礎是澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）關於跟蹤中國國防院校的重要研究。

澳大利亞戰略政策研究所出過許多警告中國安全威脅的研究報告。該研究所曾被中國外交部點名，被指為意識形態立場嚴重，受美國政府和軍火商資助的「反華勢力的急先鋒」。

去年5月亨利•傑克遜協會公布報告指出中國公司華為的無線網絡構成安全威脅，當時英國政府的保證不足以消除華為的潛在威脅，建議政府排除華為技術。