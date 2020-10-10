「今年最胖的熊」找到了 棕熊越胖越好並非壞事

圖像來源，N. BOAK/KATMAI NATIONAL PARK AND PRESERVE 圖像加註文字， 棕熊要大量進食凖備冬眠

因為體型龐大而被以波音747巨無霸客機命名的「747熊」（Bear 747），獲得「年度最胖熊」的稱號。

不過別擔心，這並不是壞事！

身寬體胖的747熊住在美國阿拉斯加的卡特邁國家公園和自然保護區（Katmai National Park and Preserve），那裏是2200多只棕熊的棲息地。

從2014年起，每年卡特邁國家公園都會舉辦「胖熊周」（Fat Bear Week）票選活動，人們可以通過社交媒體選出他們心目中最胖的熊。

每年這個時候，棕熊都要凖備冬眠，棕熊可以冬眠長達6個月，因此他們從7月到9月要大量進食，凖備冬眠到隔年春天的交配期。

圖像來源，N. BOAK/KATMAI NATIONAL PARK AND PRESERVE 圖像加註文字， 747熊站在河裏凖備捕食三文魚

為什麼要冬眠？

冬天期間一些動物會冬眠，包括阿拉斯加的棕熊。在冬季的幾個月裏面，棕熊處於一種「休眠狀態」。

在這期間，棕熊暫時停止活動，他們正常的身體功能不是暫停，就是變得非常緩慢，有點像人們的熟睡狀態。

這是為了讓動物在冬天最冷的季節裏減少他們消耗的能量，這樣他們就不需要那麼多的食物。

說到體型龐大的747熊，卡特邁國家公園表示，「今年他的增重計劃很成功，7月的時候看起來就好像已經為冬眠做好凖備，但他還是繼續捕食，繼續增重，一直到9月的時候大肚子都垂到了地面上。」

棕熊在冬眠期間不吃不喝，因此在冬眠結束時體重可能會減少三分之一。

這也就是為什麼他們在夏季期間不停的找東西吃，確保體內有足夠的脂肪能夠過冬。

圖像來源，BARCROFT MEDIA VIA GETTY 圖像加註文字， 棕熊在冬眠前大量捕食可以增重180到225公斤

卡特邁國家公園內的布魯克斯河（Brooks River）是那裏的棕熊最喜歡的捕食地點之一。

今年河裏的三文魚數量創下紀錄，所以棕熊有很多很多食物可以吃。

另外還有一個和人類有關的因素，今年受到新冠疫情影響，造訪國家公園的人少了很多，棕熊可以在不受干擾的情況下盡情捕食。

但新冠疫情並不影響社交媒體上「胖熊周」活動的受歡迎程度，事實上，胖熊比賽已經成為卡特邁國家公園最成功的公關活動之一。