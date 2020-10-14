肺炎疫情：科學家稱新型冠狀病毒傳播不能怪罪蝙蝠

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 蝙蝠在地球上已經存在了走過5000萬年。

馬修·博爾加雷爾博士（Dr Mathieu Bourgarel）不時都會在村中長者的同意之下到訪這個神聖的洞穴，並帶一些供品來供奉神靈。

他戴著口罩，套上防護衣和三層手套，向著黑暗的深處爬下去，沿著繩梯穿過一個個狹窄的洞穴。

到處彌漫著蝙蝠的氣味，牠們的排洩物在地上鋪上了好幾層，在上面走過就像走在雪地上一樣。

偶爾，會有一隻蝙蝠被驚醒，拍打著翅膀飛過。

在津巴布韋的這個地方，人們將蝙蝠叫做「翼龍」、「飛鼠」，或者乾脆叫「邪東西」。

和世界其他地方一樣，這種飛行的哺乳動物在這裏同樣受到了誤解。對這名野生生態學家來說，蝙蝠是美麗而不可思議的動物。「牠們令人著迷，」他說，「人們是害怕他們不認識的東西。」

圖像來源，M Bourgarel/Cirad 圖像加註文字， 這些洞穴是很多小蝙蝠種群的棲息地。

博爾加雷爾博士是法國研究機構農業研究發展中心（Cirad）的病毒追蹤者。他與津巴布韋大學的同僚們合作，來到這些蝙蝠洞穴採集來自蝙蝠的樣本和糞便。

在實驗室，這些科學家們對蝙蝠攜帶的各種病毒基因物質進行抽樣和排序。他們已經發現了不同種類的冠狀病毒，包括一種與「非典」（SARS，嚴重急性呼吸系統綜合症）和2019冠狀病毒病（COVID-19）同屬一類別的冠狀病毒。

這項研究是一個世界性行動的一部分，調查蝙蝠所攜帶病毒的多樣性和基因組成，在人們開始患病的時候提供快速應對的工具。

「當地人經常到訪這些蝙蝠生活的地方，為的是採集糞便作為農作物的肥料。因此了解蝙蝠所攜帶的病原體就非常關鍵，因為它可能會傳播給人類，」津巴布韋大學的伊麗莎伯·戈裏博士（Dr Elizabeth Gori）說。

圖像來源，M Bourgarel/Cirad 圖像加註文字， 科學家穿上全套個人防護裝備進入洞穴。

蝙蝠專家們啟動了一個叫「不要怪罪蝙蝠」（Don't Blame Bats）的倡議活動，意在打消對於蝙蝠無根據的恐懼和誤解，因為這些誤解正在對保育工作造成威脅。他們說，蝙蝠是地球上最被誤解和低估的動物之一。

長久以來蝙蝠都是人們蔑視、迫害和抱有文化偏見的對象。人們將人類很多的遭遇都怪罪於蝙蝠。而在新型冠狀病毒疫情期間，對於蝙蝠的恐懼和誤解更是有增無減。

關於蝙蝠的冷知識

蝙蝠是唯一真正會飛的哺乳動物

蟲食蝙蝠能夠減小農作物的蟲害，每年可能幫助美國農民減少37億美元的損失

超過500種植物物種依靠蝙蝠傳粉

由於棲息地受到破壞、氣候變化、捕獵以及其他影響，蝙蝠受到前所未有的威脅

資料來源：國際蝙蝠保育組織

這種目前正蔓延全世界的病毒，凖確源頭是哪裏，目前尚未有定論。不過，絶大多數科學家都同意，它是通過一種動物傳播給人類的，最有可能是蝙蝠。這並不代表蝙蝠是罪魁禍首；問題的根源是我們對這些野生物種越來越多的干預。

「無可否認，蝙蝠和很多其他動物群體一樣，作為潛在的危險疾病宿主，帶來了切實的危險，」葡萄牙波爾圖大學的裏卡多·羅卡（Ricardo Rocha）說。

圖像加註文字， 2000年以來，婆羅州已經流失了2萬平均英里的林地。

科學家估算，每四種在人類群體中新出現或者冒出的傳染病當中，有三種都是來自動物的。相關的警告曾經在2002年有人發出過，當時神秘的SARS在中國爆發，在全世界範圍裏造成近800人死亡。

在2017年，研究人員發現在中國雲南省偏遠洞穴裏生活的馬蹄蝙蝠身上攜帶著人類SARS病毒的基因片段。他們警告，一種類似的疾病可能會再次出現，事實證明了他們是對的。

但是，羅卡表示，與其去怪罪某一些物種，我們更需要的是重新審視我們與大自然之間的關係。他指出，蝙蝠對於健康的生態系統和人類福祉來說是至關重要的。

蝙蝠能阻止昆蟲大規模破壞莊稼。很多熱帶植物依靠牠們來傳粉，包括可可、香草和榴槤等。此外，蝙蝠還幫助雨林中的樹散播種子，這對於對抗氣候變化有幫助。

圖像加註文字， 墨西哥一處石灰石洞穴裏飛出的蝙蝠。

格拉斯哥大學的大衛·羅伯森博士（Dr David Robertson）表示，如果蝙蝠被妖魔化，將會帶來「可怕的後果」，因為疾病從動物傳播到人類身上，更多是人類闖入了牠們的領地，而不是相反。他說，2019冠狀病毒病的病毒前身很可能已經在蝙蝠中間傳播了幾十年，並且有能力感染其他動物物種。

已經有零星報道指，在新冠疫情之下，有人對蝙蝠進行報復，包括在秘魯、印度、澳大利亞、中國及印尼等地有人有捕殺蝙蝠的意圖或實際行動。

圖像加註文字， 一些熱帶食果類蝙蝠將種子食入體內，再將它們帶到很遠的地方。

「一個很大的擔憂是很多蝙蝠種類都已經面臨絶對，所以哪怕是很小的一次受誤導的暴力行為都有可能造成不可逆轉的破壞，並對人類賴以生存的生態系統產生災難性的流動效應，」劍橋大學和道格拉斯·麥克法萊恩（Douglas MacFarlane）說。

蝙蝠與人類互惠共存已經很多個世紀。在葡萄牙的大學城鎮科英布拉，蝙蝠佔據了一所18世紀圖書館已經超過300年。牠們以昆蟲為食，假如不是這樣，這些昆蟲就會毀掉書稿。如果在清晨到訪，你可能會看到牠們從圖書館的窗戶裏飛出來，在陡峭的鵝卵石街道上空掠過。