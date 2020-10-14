iPhone 12：蘋果跨進5G時代

圖像來源，Apple

蘋果公司（Apple）確認，其iPhone 12將會是它第一款可用於更高速5G網絡的手機。

該公司還擴展了其手機產品種類，包括一款新的「Mini」手機，使用較小的5.4英寸屏幕。

這家美國公司在過去一年整個產業趨於下行之際，通過提升其手機銷量來抵禦不景氣。

但是，一些專家表示，這些新的產品特徵將給蘋果帶來自2014年以來最好的增長機會。當時蘋果以推出iPhone 6來給自己產品線注入生機。

「5G將會在下載和上載的表現方面帶來一個新的高度，更高質量的視頻串流、反應更快的遊戲、實時互動以及更多，」蘋果首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）說。

這一次，蘋果在外觀上也做了更新，新機型的兩邊變得更銳利，邊緣更平滑。

無充電器

較高端的iPhone 12 Pro機型也會有比過去更大的屏幕，還有一個新的感光器，幫助拍攝低光線的照片。

圖像來源，Apple 圖像加註文字， Lidar感應器已經廣泛使用於自動駕駛汽車的設計，但是蘋果將它用在了拍攝對焦上。

不過，所有的手機卻是第一次不配備任何耳機或者充電器。蘋果表示，這一舉措是為了降低對環境的影響。

「蒂姆·庫克是為一個超循環5G產品的發佈定下了基調，」維德布什證券公司（Wedbush Securities）的分析員丹·埃弗斯（Dan Ives）評論說。

他補充說，正在使用的9.5億台iPhone當中有大約40%是至少有三年半沒有升級過，這帶來了一個「十年一遇」的機會。

圖像來源，Apple 圖像加註文字， 蘋果發佈會通過一段事先錄好的視頻播出。

在理論上，Mini手機可能會影響蘋果的盈利，因為它鼓勵大家購買一款利潤低於其他機型的手機。不過專家認為，這個情況不太可能出現。

「蘋果在4月成功地推出了iPhone SE，它的價格更低，但是卻沒有吃掉iPhone 11系列的銷量，」國際數據資訊（IDC）的瑪塔·平托（Marta Pinto）說。

「外面是有客戶想要小一些、便宜一些的手機，所以這是一個被證明有效的模式，考慮到了市場的趨勢。」

iPhone已經是英國銷量最高的智能手機，在市場份額上也是全世界第二受歡迎的。

如果需求增長的預測是正確的，它就有可能引發一場互聯運營商之間的大戰，因為客戶更有可能換台了。

「運營商將不得推出吸引力大到令人流淚的服務協議，而他們做到這一點的方法就在於利用高關稅和吸引人的舊機換購協議，」諮詢機構CCS Insight的本·伍德（Ben Wood）這樣預測。

蘋果通常都是在9月推出它的新iPhone系列，但是今年選擇推遲。該公司沒有說原因，但是外界廣泛猜測是因為新型冠狀病毒全球大流行所帶來的干擾。

陶瓷外殼

蘋果表示，iPhone 12將與上一代一樣有6.1英尺（15.5厘米）的屏幕，但是現在它使用的是色彩更豐富的OLED（有機發光顯示器）而不是LCD（液晶屏）技術。這也幫助了該公司將手機的厚度降低了11%，邊框也更小。

圖像來源，APple 圖像加註文字， OLED顯示屏是用一種新的材料作為保護，令它更加難破損。

蘋果還表示，屏幕的解像度將會更高，且會使用一個「陶瓷外殼」來保護顯示器，「耐摔度要高四倍」。

新的A14 Bionic芯片——首個建造在5納米處理器上的芯片——也能夠對照片進行更先進的增強處理。

該公司說，將會提供不使用閃光燈的夜間自拍模式，也會在拍攝環境不佳時提供更好的色彩、對比度和降噪處理。

該公司展示了一個即將推出的《英雄聯盟》（League of Legends）手機版，作為樣本顯示該手機如今能夠流暢運轉「家用遊戲機品質的遊戲」。

圖像來源，Apple 圖像加註文字， 《英雄聯盟：激斗峽谷》將在今年稍後發佈。

手機背面新加入的磁鐵陣列也會讓配對的充電器能夠「一拍即合」，還能讓包括錢包在內的各種配件不容易散落。

iPhone Mini同樣有這些特性，只不過是尺寸更小一些。

「Mini是蘋果一個有意思的舉措，我本來期待更小的手機在明年成為潮流，但它明顯已經趕上來了，」創意策略（Creative Strategies）公司的卡羅琳娜·米蘭內西（Carolina Milanesi）說。

iPhone 12將會在10月23日開售，起步價799英鎊——比去年高70英鎊。

iPhone 12 Mini將會在11月13日開售，起步價699英鎊。

景深感應器

還有兩款為適應大顯示屏而重新設計的兩款鋼鐵邊緣的高端機型——iPhone Pro將會從5.8英寸屏幕加大到6.1英寸，而Pro Max則從6.5英寸加大到6.7英寸。

圖像來源，APple 圖像加註文字， iPhone 12 Pro有三個配備Lidar掃描器的鏡頭

它們同樣有較低端機型的所有技術升級特性。

除此之外，它們還有一個Lidar（感光與景深）掃描器。

它會對即時的環境建造出一個景深地圖，使得幽暗環境下的自動對焦「快高達六倍」。它還能被用於進行擴增實境（augmented-reality）任務處理，不過這部分沒有在發佈會上強調太多。

Pro Max的後鏡頭廣角鏡也加入了更強的感應器，來增加低光線場景中的表現。

圖像來源，APple 圖像加註文字， 在拍攝HDR視頻時使用的Dolby Vision技術是Pro系列提供的又一項新性能。

兩款Pro機型都至少有128G的存儲器，也比去年的對應機型便宜50英鎊，起步價分別是999英鎊和1099英鎊。

遲來的5G

三星（Samsung）在2019年2月最新發佈能運行5G網絡的Galaxy S10手機，而華為、一加（OnePlus）和谷歌（Google）等其他品牌也已經在自家的手機上加入了這項能力。

但是專家表示，至目前為上，對於這項性能的興趣仍然有限。

「蘋果很少是最新發佈新技術的，它會等待一項技術發展足夠成熟，再在它之上去建構新的用戶體驗，」研究機構弗雷斯特研究公司（Forrester）的托馬斯·赫森（Thomas Husson）評價說。

「我想我們正在慢慢到達這個臨界點。」

蘋果表示，它已經在它的裝置上測試過5G的最高速度每秒3.5G——理論上相當於一部20G的4K電影能夠在45秒左右完成下載。

但是，蘋果提醒說，用戶的體驗會因應網絡和地區的不同而有差異，而5G設備並非是任何時候都打開的。

「iPhone 12有能力因應客戶需要而在5G和4G之間切換，以保障電量，這顯示了5G連接對用戶來說肯定不是有必要在100%的時間使用的，」未來資源諮詢公司（Futuresource）的史蒂芬·米爾斯（Stephen Mears）說。

英國是歐洲第二個開始鋪設 5G的國家。

雖然這幫助它取得一定程度的先機，但是覆蓋程度仍然是零散的。

然而，在中國——蘋果的第二大市場——政府是鼓勵它的迅速建設，最近還宣佈，北京和深圳已經實現了「全面覆蓋」。

「中國會是這背後的推動力。」

「但是，全世界在5G網絡上投資巨大的大運營商也會帶來壓力，必須承認的事實是，iPhone在策略上是一個重要的產品。」

分析 - BBC駐北美科技事務記者詹姆斯·克萊頓（James Clayton）

這些真正有趣的宣言都是講速度：裝有更快芯片的、能用5G的iPhone。

但是可以說，蘋果沒有成功說服你，你拿這些實際上能做什麼。

肯定有幫助的部分是手機遊戲，因為對多玩家運作有更快的反應時間，以及更好的圖像。

5G還能做些什麼呢？是的，它能夠讓你在手機上從多角度觀看體育比賽——該公司展示的其中一個樣本就是從七個鏡頭觀看美式橄欖球比賽。

或者——通過擴增實境——你能夠實時地用虛擬的家具設計一個房間。

圖像來源，APple 圖像加註文字， 蘋果表示，Lidar掃描器可能幫助提升AR、視頻和房間掃描應用的體驗。

但是，就像美國運營商Verizon負責人在發佈會的客席訪問時所說的那樣：「直到現在，大多數人對於5G還是採取等等看的態度。」

問題是，公眾有沒有看到任何東西，促使他們想要立刻去將這個東西加入到他們的生活當中。

而且，5G網絡在多數國家頂多也是零星覆蓋——你在很多地方都無法使用它所承諾的高速度。

假以時日，很可能會有一些受歡迎的應用程式和遊戲，是依賴這一技術的。

很多科技控也會有意升級到iPhone 12或者同一級別的安卓手機，以時刻凖備好。

但是，他們投資的將會是一個對未來的承諾，而不是他們今天就能做的事。

智能喇叭

蘋果還推出了新版本的智能揚聲器——HomePod Mini。

它能支援比過去更廣泛的聲控指令，還加設了一個家居對講系統。

圖像來源，Apple 圖像加註文字， 蘋果承諾，這款裝置可用於比以往更多的第三方服務。

這個售價99美元的聲控裝置還加入了探測裝置，能偵測附近的iPhone，然後通過視覺和震動效應，製造出在不同裝置之間流動的音樂效果。

第一款HomePod是在2018年發佈，至目前已經遠遠落後於亞馬遜（Amazon）和谷歌的同類揚聲器。

不過，沒有提及的是一款用A14芯片運行的Mac電腦。

同樣沒有消息的是，曾經有傳會在不久後推出的藍牙追蹤裝置和頭戴式耳機。

這可能會令人們預測，蘋果在2020年底之前，可能還會再舉辦發佈會。

蘋果的主要賣點

蘋果此次發佈新iPhone，可以預期的是他們會將重點發在這是世界上第一款用一款全新型號芯片驅動的手機。

這會讓用戶能夠在剪輯4K視頻、增強高清照片效果以及玩圖像精緻的遊戲時比以往所能達到的更加順暢，同時電量會用得更少。

這當中的「五納米處理器」指的是芯片的晶體管已被縮小——如今小開關的寬度只有大概25個原子那麼大——因此能夠多裝配數以十億計的小開關。

從效果上看，這就意味著更強的電腦運算能力。

回到四年前，很多業內人士都曾懷疑過，這項技術進步能不能如此快就到來。這在很大程度上是由於一家名氣相對不大的荷蘭公司艾斯摩爾（ASML）的獨創技術。他們開創了一種在硅材料上刻畫電路圖的技術，名為極紫外線（EUV）光刻技術。

圖像來源，ASML 圖像加註文字， 這種技術的機器每台的成本是1.23億美元（9200萬英鎊），相對於其他半導體工業的工具來說也是昂貴的。

這種技術的機器每台的成本是1.23億美元（9200萬英鎊），相對於其他半導體工業的工具來說也是昂貴的。但是現在，該公司是唯一生產這種機器的企業，而且它們仍然比同類技術其他產品的更加划算，一部分原因是它的缺陷率低。

目前只有兩家芯片生產商將這種技術用在了商業上：

台灣積體電路製造（TSMC，台積電）——蘋果最新款iPhone、iPad和Mac電腦A14芯片唯一提供商

三星——正在生產安卓手機新的高通處理器，定於12月正式發佈

兩家公司均在艾斯摩爾有股份，另一家持股公司是英特爾（Intel），後者預計也會在2021年開始使用這項技術。

但是，值得一提的是一個被排除在外的競爭者。

中國的中芯國際（Semiconductor Manufacturing International Corporation，SMIC）據報是下了訂單，但是美國政府介入，阻止艾斯摩爾的機器出口至中國，理由是它產出可能會被中國軍方用在武器上。

圖像來源，ASML 圖像加註文字， 荷蘭公司艾斯摩爾（ASML）開創了一種在硅材料上刻畫電路圖的技術，名為極紫外線（EUV）光刻技術。

SMIC目前在14nm的芯片技術上落後好幾代，而專家認為，它將需要一些時間才能掌握轉向5nm芯片所需要的一切。

但是，研究機構高德納諮詢公司（Gartner）的喬恩·埃林森（Jon Erensen）表示，中芯國際被排擠在外，甚至不能嘗試，令這家公司以及北京在芯片行業上更廣泛意義上的雄心面臨「一種困難狀況」。

「這是美國的意圖，」他說。

另一家中國科技公司華為也不能生產其自家的麒麟5nm芯片，原因是特朗普政府在最近的介入。