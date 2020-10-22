太空探索：美國NASA歐塞瑞斯飛船在貝努小行星採樣任務初步完成

圖像來源，LOCKHEED MARTIN SPACE 圖像加註文字， 洛克希德·馬丁的控制中心人員希望飛行船接觸任務成功。

美國歐塞瑞斯（Osiris-Rex）號飛船完成了一次重大的探索實驗，其最終目標要是在一顆小行星表面撿獲一枚石頭。

來自3.3億公里之外的無線電信號確認，這枚探索飛船與500米寬的貝努（Bennu）小行星進行了接觸。

任務的目標是撿起至少60克物質，甚至是一公斤或者更多。

因為貝努是宇宙中非常原始的物體，科學家表示，它表面的沙礫和塵埃可能留有非常吸引人的線索，有助於研究太陽和其他星球在超過45億年前是由怎樣的化學物質形成的。

圖像來源，NASA/GODDARD/UOA 圖像加註文字， 虛擬圖：歐塞瑞斯飛行器接觸貝努小行星表面。

「團隊非常興高采烈，情緒很高漲，每個人真的很驕傲，」亞利桑那大學圖森校區的首席調查員丹特·勞萊塔（Dante Lauretta）說。

「這是此次任務當中的關鍵里程碑。現在，有幾天時間來搞清楚我們得到的這些令人驚奇的樣本，我們已經想了好幾十年了，」太空總署的助理科學總管托馬斯·祖爾布琴（Thomas Zurbuchen）說。

上述兩人均在飛船製造公司洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）的任務控制中心跟進著任務的進展。

假設有合適的樣本安全地保存在飛行器上，它能夠按時間表在2023年將它包裝好運回地球。

假如沒有，任務團隊將必須指揮歐塞瑞斯號再次作出嘗試。

飛船是在貝努小行星的北面被命名為「夜鶯」（Nightingale）的一段狹窄地形上撿獲樣本的。

飛行器在8米寬的目標區域用了四個半小時緩慢降落，期間繞過一些巨石，包括一個被命名為「末日山（Mount Doom）」的兩層樓高石塊。

歐塞瑞斯用一個被形容為「倒裝吸塵器」的裝置來完成表面採物任務。

該裝置較為正規的名稱是「接地即飛樣本採集機關」（Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism，簡稱Tag-Sam），這是一個長臂裝置，末端有一個圓圈形狀的收集倉。

當中的設計是將圓圈鏟進行星表面，同時放出氮氣，吹起小石塊。

歐塞瑞斯號上的感應器向任務中心發回報告，在採樣過程當中的所有行動均成功完成，而且飛船已經按計劃在接觸幾秒鐘之後撤離貝努行星。

但是，科學與工程團隊將需要時間來評估，收集倉裏到底採集到了什麼。

其中一個辦法是對圓圈頭進行拍照。這將會在未來幾天進行。

但是控制器還會指揮飛船將長臂和Tag-Sam伸展開的情形下自轉。船上任何額外的物質都會使得轉動時所需的扭力與採集樣本之前有所不一樣。

這一測量技術將會探測出精確至幾十克的質量。

圖像來源，Lockheed Martin Space 圖像加註文字， 2016年，歐塞瑞斯飛船發射前，Tag-Sam裝置在洛克希德·馬丁公司進行測試。

歐塞瑞斯在降落的過程當中一直有拍攝照片，但是無法發回控制中心，因為它的高增益天線當時並不是指向地球的方向。

等飛行器一重新連接上，數據就能夠傳輸。

「那些影像將會告訴我們大量關於今天事情進行得如何的信息，」勞萊塔教授說，「一是它們會告訴我們樣本採集的可能性，這是一種概率評估。」

太空總署承諾將會在周三（10月21日）公布部分照片。

包括英國科學家在內的世界多名科學家都希望，有機會對從貝努帶來的物質進行分析——其中包括倫敦自然歷史博物館的莎拉·拉塞爾（Sara Russell）。

她向BBC表示：「像貝努這樣的小行星是在太陽非常、非常初期的時候形成。它們基本上就是各個星球的建構材料——它是一個時間囊，將會告訴我們太陽以及各個星球是如何誕生及演化的。貝努真的能夠幫助我們鑽研這個過程是如何發生的。」