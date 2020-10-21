人工智能「數碼脫衣」造假裸照 受害者超過10萬

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 超過10萬多名女性的照片被以人工智能技術製作造假裸照

社交媒體上10萬多名女性的照片被以人工智能技術「數碼脫衣」製作造假裸照在網上散佈。

智能公司Sensity發佈報告說，有人在加密通訊軟件Telegram上面散佈大量裸體女性照片，但這些照片原本都是有穿衣服的，是用人工智能技術移除身上衣服的造假裸照。

報告還說，有些造假裸照上的人「看起來似乎未成年」。

提供造假裸照的服務方表示這個技術「純屬娛樂」，BBC試驗該軟件發現結果非常不真實。

Sensity表示，造假裸照利用了「深度造假」的技術。

深度造假是根據真的模板以電腦生成的仿真圖像或視頻，經常被用來創造知名人物的造假色情視頻，但把不知名的個人照片拿來造假裸照則是最近才發生的事。

Sensity的首席執行官帕特裏尼（Giorgio Patrini）說，只要你有社交媒體賬號，上面有你的照片，就可以被人拿去造假裸照。

網絡機器人

圖像來源，SENSITY 圖像加註文字， 網絡自動化軟件可以將照片上女性的衣服「數碼移除」（Credit: SENSITY）

加密通訊軟件Telegram中的一個私人群組提供了一個使用人工智能技術的「網絡機器人」（自動軟件），使用者送出一張女性照片，幾分鐘之內照片上的衣服就會被「數碼移除」，不花一分錢。

BBC在徵求多位女性同意之後，用她們的照片進行實際測試，結果發現沒有一張造假裸照看起來像是真的，其中一張還把照片上女性的肚臍放錯了位置。

去年也曾經出現過類似軟件後來被禁，但據信仍然有不同版本在網上流傳。

提供這個造假裸照自動軟件的管理員自稱為「P」，「P」表示 「這純屬娛樂，非暴力，造出來的照片太不真實，沒有人會因此被勒索。」

他還說，工作團隊會檢視哪些照片被人分享，「如果有未成年人我們會永久封鎖該名用戶。」

法律規範

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 深度造假：視頻造假和真假識辨

Sensity的報告說，2019年7月到2020年7月，大約有10萬多名女性的照片被製作成造假裸照並公開分享。

報告還說，一些照片上的女性似乎尚未成年，「顯示有部分用戶刻意利用這個自動軟件生成並分享戀童癖內容。」

除了戀童癖內容可能涉及違法之外，按照世界大多數國家目前的法律，造假的色情內容並不屬違法。

美國的弗吉尼亞州（Virginia）去年成為全球第一個法律禁止「深度造假」的地方。