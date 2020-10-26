五種可望取代塑料的生物降解材料 你凖備好了嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 椰子有望製成皮革，更加環保

塑料污染已經成為老生常談的話題，讓人感到無助又無奈。

雖然塑料最終也能分解，但其過程可能要長達1000年左右，而且，它更可能會分解成微塑料，對動植物造成傷害。

然而，好消息是我們身邊常用的一些塑料用品和包裝其實是可以用生物降解材料來代替的。

這也是為什麼我們近來常常聽到生物降解這個詞。顧名思義，它是指在環境中能被細菌和其他微生物自然分解和代謝的材料，不會給環境帶來污染和造成任何浪費。

從茶袋到洗漱用品，能夠生物降解的產品越來越多，這裏我們為你介紹5種能自然生物降解的產品。

椰子皮革

隨著人們環保意識的增加，時裝品牌也越來越青睞於純植物產品。2019年還出現了首個全素時裝周（Vegan Fashion Week in 2019），即不用任何動物產品的時裝面料。

但問題是用人造革取代動物真皮往往含有塑料，因為塑料圖層可以使人造革更耐用。

不過，近來的一項突破使椰子皮革成為可能。用椰子材料做成的皮革製品不會傷害環境，而且很耐用。

目前已經有椰皮手袋，但如果想穿椰皮鞋和椰皮夾克還需耐心等待一段時間。

生物包裝圈

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 食品塑料包裝比比皆是。

生活中塑料包裝比比皆是， 特別是那種方便提拉的啤酒和飲料的六環圈塑料包裝（six-pack rings）對動物和海洋生物的傷害最大。

我們經常看到海洋生物被這種塑料六環圈卡住的視頻和圖片。這種包裝還可能破裂成微塑料，被動物吞食進入食物鏈並最終進入我們自己的胃中。

一家叫E6PR(Eco Six-Pack Ring)的公司發明了一種用穀物製成生物六環圈，這種由大麥或小麥做成的生物包裝圈被丟棄後會自然分解。

希望未來這種生物降解六環圈能夠得到大力推廣，最終取代塑料六環圈以及塑料繩等。

不含塑料的口香糖

圖像來源，Thinkstock 圖像加註文字， 大多數口香糖中都含有塑料

你一定嚼過口香糖吧，但你可能有所不知的是大多數口香糖裏都含有塑料成分，同時還包含無法生物降解的橡膠和蠟。

所以，一旦你誤吞了口香糖身體無法消化，最終它會被排出體外，即使在外部環境中也很難分解。

因此，不含塑料的植物口香糖又開始走俏。大多數植物口香糖是由人心果（也稱人參果）的樹膠製作的。所以，下次在購買口香糖時不妨檢查一下商標。

溶膠凝膠技術

圖像加註文字， 可回收的是咖啡套，紙杯本身有塑料圖層。

一次性咖啡杯看上去是紙杯，但其實是含有一層塑料塗層的，這就讓它很難回收。

不僅是一次性咖啡杯，許多纖維產品的包裝都含塑料，比如硬紙盒的食品包裝等很難回收。

而溶膠凝膠（Sol-gel）是一種從沙子中提取的紙張塗層技術，它能起到防水作用。它可以自然生物降解，百分之百不含塑料。

它還具有防腐和自我清潔功能，有望成為取代塑料用於電絶緣體、電容器以及其他諸如電視和冰箱等電子產品的塗料。

其實，目前人們所回收的許多產品中仍含有塑料塗層。

可食用的水瓶

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塑料瓶裝水有健康隱患

可生物降解和可食用的食品包裝材料已經不是什麼新鮮事物了。

已經有幾個實驗室研製出一種可以裝置液體的透明、柔軟的袋子。它們通常是由海藻提取物加上一點非常安全劑量的氯化物合成的。

用完後可以自然降解或是食用，不留一點廢物。

現在的目標是如何開發一種可以廉價生產這種液體包裝的機器，成本越低越好，這樣才可以跟塑料瓶競爭。