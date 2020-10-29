美國研究發現吸血蝙蝠生病時會「保持社交距離」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 吸血蝙蝠是群體動物，喜歡互相進行社群互動式的清潔行為，並分享食物。

新研究發現，蝙蝠會在生病時保持社交距離，減少與其他同類在一起的時間，也會與種群中更少的成員結合。

這種行為過去曾在實驗室中被觀察到，但是科學家在中美洲伯利茲的野生蝙蝠群當中也發現同一現象。

美國俄亥俄州立大學的科學家在學術期刊《行為生態學》（Behavioural Ecology）上發表了他們的研究成果。

他們追蹤了一組生活在一棵空心樹裏的野蝙蝠，給它們裝微型的距離感應器，去了解它們彼此如何進行社群互動。

作為研究的一部分，研究人員給16隻蝙蝠注射了一種叫脂多醣（lipopolysaccharide）的物質，這會令蝙蝠的免疫系統發生短暫反應，好像它們生病了一樣，來看看它們的行為是否會出現變化。

樹裏總共有31隻蝙蝠，其餘的15隻注射不會影響它們免疫系統的鹽水。

研究人員指，實驗中沒有蝙蝠受到傷害。

減少社交接觸

科學家觀察到，「生病」的蝙蝠——它們的免疫系統誤以為身體出現炎症——所接觸互動的蝙蝠比健康的同伴少大約四隻。

它們不想加入社群接觸式的相互清潔行為，活動得更少，並且顯得比其他同類疲倦。

這種行為差別在注射後大約六小時過後減小，在蝙蝠群睡覺或者出外覓食的時候也會減小。

48小時後，注射的影響就會完全消失，蝙蝠又會重新開始社交接觸。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 吸血蝙蝠是唯一完全以血為食的哺乳動物，比如通過咬食像牛那樣的較大的動物。

當它們覺得自己生病的時候，蝙蝠在野外真正傳播病毒的機會也會降低，因為它們接觸感覺健康的蝙蝠的時間也會減少。

研究報告的主要作者西蒙·裏佩爾吉（Simon Ripperger）將這種現象稱作「被動保持社交距離」，並且認為這在動物界當中可能比我們所知道的要更普遍。

就像人類生病時臥牀

「這些感應器給了我們一個美妙的新窗口，一探這些蝙蝠的社群行為在日夜交替當中是如何以小時甚至是分鐘為單位改變的，哪怕它們躲藏在空心樹的黑洞裏，」俄亥俄州立大學的西蒙·裏佩爾吉說。

被動保持社交距離的現象與人類感覺不適時更想臥牀休息而不是與人交往的傾向是相類似的。