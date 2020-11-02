氣候變化：中國植樹造林的碳吸收作用「被低估了」

圖像來源，SPL 圖像加註文字， 植樹造林一定程度上也是希望開發蓬勃的木材和造紙產業。

中國大舉植樹造林的政策很可能在減小衝擊全球氣候的事務上擔當重要的角色。

一個國際團隊在中國發現有兩個地區，其新造樹林對二氧化碳的吸收程度被低估了。

該團隊表示，兩個地區加起來，佔中國整體陸地「碳匯」（carbon sink）的35%多一點。

碳匯（又稱碳吸儲庫）是指任何可以對碳化合物吸引多於排放的「倉庫」——比如泥炭地或者森林等，因為它能夠降低大氣中的二氧化碳濃度。

中國是世界上最大的溫室氣體二氧化碳排放國，佔全球排放量的28%左右。

但是，近年中國表示有意在2030年之前讓碳排放達到峰值，然後進一步在2060年之前做到「碳中和」。

這個國家會具體通過什麼方式達成這些目標尚不明確，但是當中無可避免地要包括大幅減少化石燃料的使用，並且以各種方式降低大氣中的碳濃度。

「要達成中國國家主席習近平最近宣佈的中國2060年零淨排放值的目標，將需要在能源生產和增加陸地碳匯方面有重大的改變，」研究報告的作者之一、北京中國科學院大氣物理研究所的劉毅教授說。

「我們論文當中描述的造林活動將會為達成這個目標發揮作用，」他向BBC表示。

中國的綠色植被增長已經有一段時間了。最近數十年已經新種了數以十億計的樹，來抵抗沙漠化和水土流失，同時還發展起了蓬勃的木材和造紙產業。

新的研究對於這些新增樹木能吸收多少二氧化碳進行了更精密的估算。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國正推進大型計劃來保護和擴大森林植被面積。

最新分析檢查了許多數據源。這當中包括林業記錄、衛星遙感的植被綠色度測量，土壤水分供應情況；還有從太空觀察以及地面空氣直接採樣獲取的二氧化碳觀測數據等。

「中國是最全球最主要的二氧化碳排放者之一，但是它的樹林吸收了多少是非常不確定的，」報告的第一作者、大氣物理研究所的科學家王婧說。

「通過研究中國氣象局收集的二氧化碳數據，我們已經能夠對中國樹林吸收了多少二氧化碳進行定位和量化計算。」

此前被低估的兩個碳匯地區是在中國西南部的雲南、貴州和廣西三個省份；以及東北部，主要是黑龍江和吉林省。

在中國西南部的陸地生物圈上空是最大的碳匯區域，是一個每年-0.35拍克（petagram）的碳吸儲庫，佔中國陸地碳匯的31.5%。

一拍克等於10億公噸。

研究人員稱，中國東北部陸地生物圈是季節性的，它是在生長季節吸收二氧化碳，相反的季節則是排放。它的年度淨值大約是－0.05拍克，佔中國陸地碳匯的4.5%。

這個科學家團隊補充說，將這些數據放在整個語境中就是，中國在2017年因為化石燃料使用而排放了2.67拍克的二氧化碳。

另一名聯合作者、英國愛丁堡大學的保羅·帕爾默教授（Prof Paul Palmer）表示，樹林碳吸儲庫的規模或許令人們驚訝，不過他指出，太空和原位測量所得的結論吻合，這是一個讓人有信心的理由。

「大膽的科學結論必須有大量的證據支持，而這是我們在這個研究當中所做到了的事，」他向BBC表示。

「我們匯集了一系列實地測量和衛星數據的證據，對中國碳循環得出了一個前後一致並且站得住腳的說法。」

圖像來源，ESA 圖像加註文字， 效果圖：「生物質」衛星是其中一個進一步加強了解地球碳含量的項目。

英國謝菲爾德大學的肖恩·基甘（Shaun Quegan）研究地球的碳平衡問題，但是他並沒有參與這一項研究。

他說，東北部吸儲庫的規模不令他吃驚，但是西南部的卻驚到他了。不過他提醒說，新造樹林帶來減碳的能力，會隨著時間而減小，因為生長率會下降，然後整個體系就會轉向一個較為穩定的狀態。

「這份論文清晰地說明了多源頭的太空數據能夠如何在地面數據有限的情況下令我們更有信心對碳通量進行估算。」

「這預示著，使用新一代太空感應器來幫助各國致力達成巴黎氣候協議的目標，是有光明前景的。」

基甘教授是領導歐洲即將到來的「生物質」（Biomass）項目的科學家。那是一個主要從太空軌道上測算森林的飛船。它將有能力知道二氧化碳確切儲存在了哪些地方，不管是樹幹還是泥土還是別的地方。

里查德·布萊克（Richard Black）是能源與氣候智庫（Energy and Climate Intelligence Unit）的主管，這個非營利組織致力於研究氣候變化和能源問題。

他評論說：「隨著中國致力於實現淨零排放的目標，了解全國碳匯的規模顯然至關重要，所以這是一項重要的研究。」