警惕皮膚黑色素瘤 簡單有效的ABCDE識別法

圖像來源，Darcy Shaw 圖像加註文字， 達希對BBC記者威爾斯（Ella Wills）表示，在此之前，她從未聽說過黑色素瘤這個詞，也不知道這到底意味著什麼。

22歲的英國女孩達希·肖是曼徹斯特地區的一名教師，今年2月份她被診斷出皮膚癌。當醫生告訴她那是黑色素瘤（melanoma）時，她真是感到一頭霧水。

達希對BBC記者威爾斯（Ella Wills）表示，在此之前，她從未聽說過黑色素瘤這個詞，也不知道這到底意味著什麼。

近年來，英國皮膚癌患者人數一直呈上漲趨勢，尤其在年輕人中間，而黑色素瘤又是皮膚癌中最致命的一種。

達希說，還是她媽媽發現她脖子上的黑痣越長越大，提醒她去看醫生的。

在經歷了幾輪看醫生和做檢查後，終於在2月份得到確診。

達希接受了兩次手術，第一次先切除黑色素瘤病灶，之後，醫生又切除了周圍一些健康皮膚組織以確保沒有腫瘤擴散。

雖然現在清除了腫瘤，但達希仍感到緊張與擔憂，擔心它會捲土重來。

什麼是黑色素瘤

圖像來源，Darcy Shaw 圖像加註文字， 切除腫瘤後脖子上的疤痕

黑色素瘤也稱惡性黑色素瘤，它是皮膚癌的一種，可以擴散到人體其他器官，因此比較危險。

英國皮膚基金會稱，雖然跟其他非黑色素瘤皮膚癌相比黑色素瘤相對罕見，但卻是最危險的皮膚癌之一。

該慈善機構表示，黑色素瘤可以從已有的痣發展而成，但更多數的情況是新長出來的。

它們可以出現在身體的任何部位，但男性最可能長在背上，女性則多見於腿上。

雖然根據英國癌症研究的統計數字來看，它主要影響的是老年人，但跟其他癌症類型比較，它在年輕人當中的發病率也相對較高。

高發人群

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 21歲的莫莉·梅·黑格（右，Molly-Mae Hague）是英國小有名氣的網紅。

在20-24歲左右的男女年輕人當中，黑色素瘤的發病率穩步上升，其中尤以年輕女性平均發病率顯著增加。

而在老年中的發病率，則是男性大於女性。

21歲的莫莉·梅·黑格（Molly-Mae Hague）是英國小有名氣的網紅。

她曾參加過英國電視真人秀愛情島（Love Island）節目。

今年9月份，由於擔心皮膚癌她做手術切除了小腿肚上的一個痣。本月初，她在自己的社交媒體上表示，檢驗出的結果完全出乎她的預料。

而且，她還會接受進一步手術。

雖然她沒有具體說明到底是什麼，但表示自己從未想到才21歲就會碰上這樣的事，並希望能引起人們對皮膚癌的重視。

圖像來源，Loti Jackson 圖像加註文字， 剛剛生了寶寶的洛蒂稱自己很幸運，她說要不是發現得及時，後果不堪設想。

35歲的洛蒂稱自己很幸運，7年前她檢查出得了惡性黑色素瘤。

洛蒂說，她第一次注意到自己左臉頰上的一顆痣跟皮膚癌的許多跡象很相符。

當時，洛蒂在一家皮膚美容品牌公司做公關工作，該公司每年都會舉辦一次皮膚癌宣傳活動，提高人們對皮膚癌的重視。

而洛蒂最初的檢查結果稱沒有癌變，但3個月後就發展成黑色素瘤，並做手術切除了病灶。

剛剛生了寶寶的洛蒂稱自己很幸運，她說要不是發現得及時，後果可能不堪設想。

最近，她又切除了左前胸上的一顆痣，雖然結果是良性的，但為保險起見還是實施了手術。

洛蒂敦促人們一定要重視，並去看醫生，進行檢查。因為黑色素瘤是一種能夠危及生命的惡性皮膚癌。

那如何發現可疑跡象呢？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周邊不規則

專家建議人們每月進行一次全身皮膚自我檢查，特別是對頭上、臀部、生殖器、手掌、腳心以及手指縫和腳趾縫等部位仔細觀察。

ABCDE五點檢查法

圖像來源，Darcy Shaw 圖像加註文字， 一年前（左）和一年後的前後對比，顯著增大。

英國皮膚基金會建議人們可以使用簡單的ABCDE五點檢查法：

A - Asymmetrical / 不對稱性：黑色毒瘤與一般痦子或痣不同，往往由兩部分組成；

B - Border / 多邊性：兩部分邊緣呈不規則狀態；

C - Colours / 顏色不均：各部位呈不同顏色；

D - Diameter / 直徑較大：大小直徑往往超過6毫米；

E - Enlargement / 擴大：形狀變大、顏色變化或體積增加。