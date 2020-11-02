韓國流感疫苗危機和新冠疫情疊加恐讓今年冬季防疫雪上加霜

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 接種流感疫苗有可能出現不良情況，若不接種疫苗，不但較易患流感，且更易出現嚴重症狀。

對全球新冠疫情和今年冬季可能出現流感高峰的雙重擔憂讓亞洲不少國家今年的冬季流感接種需求上升。但近兩周韓國70多人接種流感疫苗後死亡的案例給公眾的接種熱情潑上一盆冷水，有專家認為由於對流感疫苗安全性擔憂，今年的接種率有可能下降，讓冬季防疫更加嚴峻。

接種流感疫苗有可能出現不良情況，若不接種疫苗，不但較易患流感，且更易出現嚴重症狀。

波及香港

香港衛生防護中心指出，若同時患上流感與新型肺炎，或出現更嚴重病情，呼籲市民盡早接種流感疫苗。

香港行政長官林鄭月娥10月21日率領多名司局長和副局長接種流感疫苗助提高市民接種意願。林鄭月娥表示，新冠肺炎疫情全球大流行，加上冬季流感高峰期將至，若同時患上流感與新冠肺炎，病情或會更嚴重。她呼籲市民盡早接種流感疫苗，增加個人保護。

2年前的冬天，香港曾出現嚴重流感疫情。2018年12月30日至2019年4月6日，香港共有601宗嚴重成人流感個案，其中356人死亡。另外有24宗兒童嚴重流感個案，當中1人死亡。

但香港媒體《明報》報道，多名醫生稱近日接獲不少家長查詢流感疫苗品牌，有醫生指「有人一聽到（賽諾菲）就不打」。香港西醫工會會長楊超發表示，多間幼稚園有小部分家長決定不讓子女接種流感疫苗，呼籲港府進一步澄清本港疫苗安全性，否則今年接種率或倒退。

法國賽諾菲公司生產的疫苗與韓國持續出現接種流感疫苗後死亡的個案有關聯。

香港港衛生署此前回應當地媒體時未提及暫停使用賽諾菲流感疫苗，僅稱十分關注有關事宜，會繼續與世界衛生組織及韓國當局了解情況。不過香港有私家醫生已自行停用相關疫苗。

韓國流感疫苗風波

韓國疾病管理廳10月31日通報，截至當天0時，韓國接種流感疫苗後死亡的人數上升至83人。涉及的流感疫苗由五家製藥企業供應，分別為韓國本土的GC製藥公司、SK生物科技、一洋藥品公司以及法國賽諾菲公司、英國葛蘭素史克公司。

據韓國疾病管理廳的通報，在死亡的83人中，70歲以上的老人有71人，男性有46人。從接種流感疫苗到死亡的時間來看，在接種流感疫苗48小時及以上死亡的病例有50人，在接種後不到24小時就死亡的病例有13人。

韓國衛生部門表示，這些病例的死因與接種疫苗的相關性較低。韓國總統文在寅對事件做出回應，希望大眾不要因為過於恐慌而錯過接種疫苗的最好時機。此外他更親自接種流感疫苗以期給公眾信心，繼續推行流感疫苗接種計劃。

韓國2019年約有1500名長者在接種流感疫苗後離世，但死因與疫苗無關；韓國每年至少有3000人因流感而死亡。

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韓國之外，台灣也出現4例接種流感疫苗後的死亡案例。台灣專家稱4人死因與接種流感疫苗無關，而是與自身慢性疾病包括腦出血、心肌梗塞有關，台灣建議維持現行接種政策。

韓國流感疫苗風波發生後並未對中國民眾接種意願造成太大影響。中國的流感疫苗大部分為中國企業自產疫苗。

新冠疫情發生前，因為宣教不足和假疫苗事故頻發等原因，在有14億人口的中國，公眾對疫苗態度冷感而謹慎，冬季流感疫苗的接種比例極低。中國媒體報道稱往年中國各大城市的流感疫苗接種率只為2%至3%，而2020年預計增長1%。北京近兩周前出現疫苗搶購潮。

即使韓國政府和不少專家澄清死亡與流感疫苗沒有直接關係，新加坡決定採取預防措施，暫停使用包括韓國SK生物科學公司製造的SKYCellflu四價流感疫苗和賽諾菲生產的VaxigripTetra疫苗。賽諾菲發言人表示，將與新加坡政府密切合作，盡快恢復接種計劃，目前當地未有流感疫苗相關不良反應。

緊隨其後，亞洲國家馬來西亞也宣佈停用這兩款流感疫苗。

有700多萬人口的香港，往年數據顯示，通常市民和醫護人員的流感疫苗接種率分別只有15%和27%。香港半月前出現流感疫苗「一針難求」的情況，很多私家診所斷供。韓國流感疫苗風波發生後，香港社會對流感疫苗的擔憂也浮出水面。

香港市民王先生對BBC中文表示；「我每年都會接種流感疫苗。但接種疫苗後我好大反應，要發燒一個禮拜。看到韓國（流感疫苗）的新聞，我有點猶豫。今年又加上新冠疫情，如果我打完發燒一禮拜，和新冠的臨牀症狀相似，為求安心到時估計還需要去做個新冠病毒檢測，費事惹麻煩。」

反疫苗運動

接種任何一款疫苗都會產生副作用，流感疫苗亦如此。香港政府官網告知公眾稱，接種減活流感疫苗後最常見的副作用包括：鼻塞或流鼻水（所有年齡人士）、發燒（兒童）和喉嚨痛 （成人）。孕婦接種減活流感疫苗的安全性尚未被確認。五歲以下的兒童患上反覆喘鳴或任何年齡的哮喘患者，在接種減活流感疫苗後可能會增加喘鳴的風險。

風險披露中未提及死亡字眼。但實際接種流感後韓國和台灣確實出現死亡個案。這給本就對疫苗副作用擔憂的反疫苗運動支持者留下口實。

近十年反疫苗運動在西方國家的勢頭有增無減。支持者認為疫苗的副作用大於實際效果。

2015年春天，在美國已經絶跡多年的麻疹不但死灰復燃，而且造成12年來第一例兒童死亡。在英國，兒童麻疹的發病率也重新抬頭。英美等國一個共同的特徵是，麻疹發病率與兒童接種疫苗的普及率成反比。歐美家長拒絶讓孩子接種疫苗的數量越多，麻疹發病率越高。

新冠疫情發生後，反新冠疫苗的標語出現在歐美民眾的抗議活動中。社交媒體出現圍繞新冠疫苗的虛假信息和陰謀論，而且傳播力比新冠疫苗的科普信息更強更廣。