世界最大冰山A68a撞向英國海外屬地南喬治亞島，威脅企鵝海豹棲息地

圖像加註文字， 從太空中俯瞰，A68a冰山的外形像一隻伸出食指的手。

世界最大冰山A68a正向英國海外屬地南喬治亞島漂移。這塊來自南極洲巨大的冰山與南大西洋南喬治亞島的大小相似，冰山現在極有可能撞上這座野生動物天堂。如果發生撞擊將對當地的企鵝和海豹構成嚴重威脅。

這些動物的正常覓食路線可能被切斷，從而妨礙牠們正常餵養幼仔。

不用說，A68a的撞擊會壓碎所有生活在海底的生物，這種干擾需要很長時間才能扭轉。

英國南極調查局（BAS）的傑林特·塔林（Geraint Tarling）教授說：「生態系統當然可以，而且一定會反彈。但如果冰山被卡住，它會待在那裏十年。這對南喬治亞島的生態系統和經濟都有很大影響。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南喬治亞島以野生動物眾多著稱。

南喬治亞島就像是南極洲大冰山的墳墓。

這些扁平的巨型物體會被強大的洋流衝離南極大陸，它們的底部隨後會卡在偏遠島嶼周圍的大陸架淺灘上。

這種現象一次次發生，這些巨大的冰雕在這座島嶼前慢慢萎縮。

自從2017年中旬脫離南極大陸以來，A68a（它的外形像一隻人類的手，食指指向一方）一直在這條「冰山巷」上馳騁。現在就在這塊英國海外屬地西南幾百公里處。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南喬治亞島被視為巨型冰山的墳墓。

這座冰山的面積大約相當於英國薩默塞特郡（4200平方公里）的大小，重達數千億噸。但它相對較薄（水下深度大約為200米或更少），這意味著它有可能在停靠前漂流到南佐治亞島的海岸。

塔林教授解釋說：「一座近在咫尺的冰山對陸地掠食者的覓食場所將產生巨大影響。」

「企鵝和海豹的幼崽餵養期很重要，它們覓食所需要通過的實際距離很關鍵。如果必須繞道而行，意味著他們不會及時回到幼崽身邊，幼崽可能會在過渡期間餓死。」

龐然大物A382004年在南喬治亞島著陸時，在當地海灘上發現無數死去的小企鵝和海豹幼崽。

英國南極調查局的研究人員正努力組織資源研究漂向南喬治亞島的A68a，判斷它是否會帶來最糟的情況，是否會在當地的主要野生生物和捕魚業產區擱淺。

他強調說，潛在影響有多方面，但並非全部都是負面的。

例如冰山會帶來大量塵埃，這些塵埃會給周圍的海洋浮游生物施肥，而這種好處將使食物鏈層級上升。

儘管衛星圖像顯示A68a正駛向南喬治亞島，但仍可能脫離路線。 英國南極調查局遙感和製圖專家彼得·弗雷特威爾（Peter Fretwell）博士說，一切皆有可能。

他告訴BBC：「洋流應該帶著它沿南喬治亞島南端繞一個奇怪的圈，然後沿大陸架的邊緣旋轉回到西北方向。但很難確切判斷將會發生什麼。「

圖像來源，NASA/GSFC/MODIS 圖像加註文字， A38冰山2004年給島上的動物帶來極大危機。

他的同事安德魯·弗萊明（Andrew Fleming）博士說，正向歐洲航天局要求提供更多衛星圖像，特別是來自其「哨兵一號」（Sentinel-1）雷達航天器的圖像。

這些成像儀的工作波長可以讓它們穿過雲層，這意味著無論天氣如何，它們都可以追蹤冰山。