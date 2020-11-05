新冠疫情：丹麥發現變異病毒可能致疫苗失效，上千萬養殖水貂遭撲殺

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 丹麥有超過1000個水貂養殖場。

由於在水貂養殖場發現了一種可傳染給人類的變異新冠病毒，北歐國家丹麥決定撲殺多達1700萬隻水貂。

丹麥首相梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在周三（11月4日）的一場記者會上宣佈了這一消息。她表示，此決定是基於這種變異病毒對未來的新冠肺炎疫苗的「有效性構成風險」。

丹麥是世界上最大的貂皮生產國。警方稱，應盡快進行大規模撲殺。

幾個月來，丹麥北部日德蘭（Jutland）地區和歐洲其他地區的水貂養殖場內都爆發了新冠病毒疫情。

目前，丹麥的疫情仍在迅速蔓延。當地媒體報道稱，變異的病毒株感染農場水貂有5例，感染人體有12例。

首相弗雷德里克森稱目前的情況「非常非常嚴重」。

她援引一份政府報告說，變異毒株被發現會削弱人體形成抗體的能力，這可能會使目前正在研製的新冠病毒疫苗失效。

「我們對自己的民眾負有艱巨的責任，但隨著現在發現的變異，我們對世界其他地區也負有更大責任，」她在一場記者會上說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 水貂毛皮用作服飾的價值很高，常被人工飼養。

超過1000個養殖場的水貂都將被撲殺。丹麥警察總長索吉爾德·福德（Thorkild Fogde）說，這將是一項「非常大的工程」。

據《紐約時報》報道，由于丹麥尚未公布有關變異毒株的細節，丹麥以外的研究者們目前對具體情況知之甚少。

愛荷華大學（University of Iowa）微生物學家斯坦利·帕爾曼（Stanley Perlman）表示，在沒有更多信息的情況下，他無法評估丹麥的行動。

瑞士巴塞爾大學（University of Basel）的遺傳學家艾瑪·霍德克羅夫特（Emma Hodcroft）在社交媒體上呼籲人們保持謹慎。

「不要驚慌，」她在Twitter上寫道。「當我們掌握更多信息時，科學家們會（對進展）進行更新。」

今年9月，多名荷蘭科學家在一篇尚未經過同行評議的預印本論文中說，這種病毒正在水貂和人類之間跳躍。在丹麥，政府表示病毒可以從水貂傳染給人類。

水貂與新冠病毒

水貂學名美洲水鼬，和雪貂同屬鼬科，由於用作服飾的毛皮價值很高，常被人工飼養。

但在新冠疫情爆發後，水貂被發現很容易感染新冠病毒。由於其多被飼養在擁擠不堪的環境中，是傳播病毒的理想場所，它們自身也可能會生病死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 荷蘭多個養殖場在夏天爆發新冠疫情後，撲殺了數以萬計的水貂。

7月，西班牙在阿拉貢（Aragón）的一個農場發現多名工人感染普通新冠病毒後，撲殺了10萬隻水貂。

荷蘭多個養殖場在夏天爆發新冠疫情後，也撲殺了數以萬計的水貂。在荷蘭南部其中一個受影響的養殖場，當局派人用一氧化碳毒殺水貂，再將屍體運走。當局稱，受影響的農民可獲補償。

據美國全國廣播公司（NBC）報道，今年9月和10月的兩周內，美國猶他州的9個水貂養殖場中已有近1萬隻水貂因新冠死亡。

當地獸醫表示，水貂在感染後出現張口呼吸的症狀，眼睛和鼻子也排出分泌物，通常在第二天就死去。