人工智能來勢洶洶 如何改變消費者購物行為

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越來越多零售商，正使用AI試著自動預測我們的偏好，甚或鼓勵消費者去偏好購買商品。

過去，我們經常在信封背後寫下超市購物清單。但現在，超市可能已經慢慢知道我要買什麼了。

首先是透過結帳時超市掃描你的會員卡，接下來是網上購物，我們的購物習慣已經不再是秘密。

更進一步的是越來越多的零售商，正使用AI（人工智能）試著自動預測我們的偏好，甚或鼓勵消費者按特定偏好購買商品。

這些都是前所未有的。英國必臻公司（Blick Rothenberg）的零售顧問伯爾克（Daniel Burke）說，這「這是終極目標……將客戶資料建檔，並在他們意識到自己想要買什麼產品之前，就推薦他買什麼」。

因此，當您下一次在周五的晚上去商店購買某些小吃和某種葡萄酒時，也許可以歸咎於是AI和一台了解了你所有資料的電腦幫你做出了決定。

圖像加註文字， Ubamarket一直在努力說服英國最大的超市採用該應用程序。

威爾·布魯姆（Will Broome）是英國零售公司Ubamarket的創始人，該公司生產一款購物應用程序（APP)，讓消費者可以通過手機付款，並製作商品清單，還能掃描商品中的成分和過敏原。

「我們的AI系統追蹤消費者的行​​為方式，而不是購買行為。你購物的次數越多，AI就越了解你偏愛哪種產品。」

「 AI模組（module）不僅處理原本的工作，而且還可以隨著學習而不斷發展出預測性。它能開始預測，並描繪出你可能會嘗試的其他品牌，譬如在星期六會去買條巧克力的可能性。 」

AI還可以提供所謂的「超級個性化銷售」，例如在周五晚上推薦購買便宜的葡萄酒。

Ubamarket一直在努力說服英國最大的超市採用該應用程序。同時，它與英國較小的便利連鎖店（包括Spar，Co-op和Budgens）進行了合作。Spar，Co-op和Budgens是英國傳統上與高科技較疏遠的商店。

該APP的使用率仍然很低，不過持續增長。這在一定程度上是因為新冠肺炎的肆虐，使人們更不願意去實體商店排隊。

圖像來源，Ubamarket 圖像加註文字， 威爾·布魯姆說，Ubamarket應用程序鼓勵消費者花更多錢

布魯姆說：「有了這個應用程序，我們發現購物籃的平均購買量漲了20％，而使用APP的人返回該商店的可能性高出了三倍。」

質疑

在德國德林，一家名為「SO1」的新創公司正通過針對零售商的AI系統來做類似的事情。它聲稱，即使是在折扣降低了30％的情況下，被AI建議購買商品的消費者，也比傳統促銷的方式多上了九倍。

對消費者而言，拿到本來就想要購買的商品的折扣，比起那些隨機給的優惠券更有用。

但是，反對濫用數據的英國開放數據研究所（Open Data Institute）負責人田尼森（Jeni Tennison）仍然對收集大量信息持謹慎態度。

她說：「人們很高興被推薦為產品，但是當人們發現，自己的形象是被模擬出來，而非考慮自己性格中的複雜性，然後被AI推送或操縱去買特定的商品時，將感到十分不舒服。」

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田尼森又補充稱，零售業中使用AI引發了更大的社會問題。

「我們該問問數據收集的公平性和道德性。譬如，向中產階級白人婦女提供新鮮蔬菜優惠，但有沒有提供優惠給更需要的人？」她表示。

「我們真正需要了解的是，這些數據收集和分析對社會各階層有什麼影響。它是根據種族、社會階層還是性傾向給我們分類？」

亞馬遜跟進

在線購物巨頭亞馬遜（Amazon）在數據搜集方面並非新手。

該公司通過在線購買，或販售諸如Ring Doorbells和Echo Speaker之類的產品搜集到消費者的大量信息。它現在也正在實體零售中使用AI。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在目前在美國27個開業並運營的Amazon Go實體商店中，人們可以在無需與人類或工作人員互動的情況下購物。

實體店中滿滿都是有關AI輔助的電腦科技。這意味著，在目前在美國27個開業並運營的Amazon Go實體商店中，人們可以在無需與人類或工作人員互動的情況下購物。

當他們進入超市時，他們只需用智能手機掃描一下商品條碼，拿起他們想買的東西，付帳然後離開。 人工智能機器當然盯住您，最後向消費者送上賬單。

最初的Amazon Go商店是小型商店，因為所需的感應器和設備昂貴，但是該公司正在逐步將這些AI設備擴展至旗下的大型商店。

圖像來源，Amazon 圖像加註文字， 亞馬遜有高科技購物車的快速通道

此外，亞馬遜還在為那些不想用這種昂貴的系統改造商店的超市開發技術。譬如該公司推出的智能超市手推車「Dash Car」，裏頭裝有傳感器，可以掃描檢測和整理消費者放入車中的所有商品。

當然，在正在測試的洛杉磯商店中，該商店還有一條特別的快速通道可以結帳，無需人工協助。

另一家美國零售商克羅格（Kroger），正在試驗有LCD顯示屏配備的智能貨架。該顯示屏可以顯示已經經過內容化處理的資訊，以吸引顧客。並通過藍牙科技連接到消費者手機上的忠實顧客APP，向客戶提供個性化商品促銷及優惠。

科技研究公司葛特納（Gartner）說，全球有超過四分之三的大型零售商現已安裝了AI系統，或者計劃在2020年底之前安裝完成。該公司分析師烏尼（Sandeep Unni）解釋，新冠病毒全球大流行加速了此一趨勢，因為它極大地改變了消費者的習慣：「人們出自恐慌而消費，並把重點放在必需品，而非購買『非必需品』上，這反過來又造成了巨大的供需失衡。」; 「這意味著我們看到架子空了，對消費者的需求預測突然失靈了。」他說。

美國公司Afresh為超市提供基於AI的系統，以協調最佳計劃超市所需的庫存水平。

創始人史瓦茲（Matt Schwartz）說，員工必須「教會」AI系統有關一年內的假期或節日的知識，例如最近的萬聖節。