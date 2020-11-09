新冠疫情：疫苗問世在望 六大問題有答案

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初期數據顯示，總部設在美國的跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）和德國醫藥公司BioNTech研製成的新冠疫苗有效率高達90%。

兩家公司形容這對「人類和科學來說都是個好日子」。

據悉，疫苗已經在六個國家經過43500例實驗，未發現安全問題。兩家公司預計11月底之前會加急申請官方製藥許可。

專家指出，這是人類歷史上最快的一例從零設計到研製成功的疫苗。

分析指出，儘管大批量上市仍面臨一些挑戰，但是這種疫苗的出現至少讓人們對明年春天世界各地陸續恢復正常充滿希望。

英國牛津大學醫藥學教授約翰·貝爾爵士（Sir John Bell）表示，對新疫苗上市並幫助社會恢復正常運作信心十足。

以下是BBC針對六大最常見問題所找到的答案。

新疫苗究竟如何有效？

新冠病毒疫苗外加改良療法，被普遍認為是可以最終讓世界各地的人們重新恢復疫情前的正常生活的唯一途徑。

此款新疫苗在美國、巴西、德國、阿根廷、南非和土耳其六個國家的實驗結果顯示，人們在七天內接受兩次注射之後，90%可以獲得新冠病毒免疫力。

美國輝瑞集團董事長布爾拉博士（Dr Albert Bourla）表示，新疫苗問世是人類終結這次全球疫情危機努力「急需的一次突破」。

BioNTech創始人之一，撒辛教授（Prof Ugur Sahin）形容疫苗是一個「里程碑」。

疫苗何時上市？

據介紹，2020年底之前，全球只有非常有限範圍的一些人可能獲得疫苗。

兩家製藥公司預計11月底將可能把足夠數據交給政府衛生藥品監管機構審批。在得到政府許可前，批量生產和上市是不可能的。

製藥公司方面預計，一旦獲得許可，將可能在2020年底之前生產供應全球約5千萬針疫苗，而在2021年底前可以供應約13億支。

據悉，英國有可能在2020年底之前獲得約1千萬支，而英國已經提前訂貨3千萬支。

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誰有優先注射權？

由於並非所有人都能馬上獲得疫苗，因此很多人都希望知道疫苗供給如何排列優先。

據英國政府介紹，醫護人員將有獲得疫苗的絶對優先權，其後是最可能感染病毒病威脅生命的人群，比如老年人和罹患某些疾病人士。

英國很可能繼醫護人員之後，把養老院的老人和工作人員列為優先配給疫苗對象。

50歲以下身體健康的人將排在優先隊列最後。

有無潛在問題？

仍有一些問題需要更多數據和答案。比如，還不知道注射過疫苗的人是否就不再傳播病毒，以及原本高危人群是否也可以有同樣高效。再有就是免疫力可以持續多久？

上述這些問題可能需要幾個月的時間才能慢慢明朗化。

除疫苗分配問題之外，大批量生產與供應全球也將是巨大的後勤保障問題，因為疫苗在注射前必須保存在零下80攝氏度的低溫。

新疫苗原理是什麼？

全球目前約有十幾種不同類型的新冠疫苗在最後階段，也就是被稱為第三階段的實驗中，而上述疫苗是首支顯示高效的。

這種完全屬於試驗性的療法：科學家抽取病毒內部的部分核糖核酸編碼蛋白，附加脂質之後導入人體細胞；疫苗輸入人體細胞，表達新冠病毒刺突蛋白的基因；人體免疫系統隨即產生抗體並激活T細胞以消滅被感染細胞。

各界反應如何？

英國政府首席醫學顧問維提教授（Prof Chris Whitty）稱新疫苗展示了「科學的力量」，給與人們2021年重新找到「樂觀的原因」。

美國當選總統拜登稱這是「大好消息」。

不過拜登補充說：「同樣重要的是，人們不要忘記徹底結束與新冠疫情的鬥爭可能還需要數月時間」。

英國首相府發言人稱上述結果「看好」，並表示英國國家醫療系統將隨時做好優先為高危人群免疫的凖備。