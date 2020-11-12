全球女性肺癌發病率上升 如何消除隱患和預防

圖像加註文字， 雖然一些年輕女性抽煙，但許多女性肺癌患者沒有吸煙史。

一提到肺癌，人們立刻想到煙民，認為如果自己不吸煙就不會得肺癌。

毫無疑問，吸煙是肺癌的最大成因之一。

但近幾年來，全球女性肺癌患者的人數呈現上升趨勢，而且其中許多女性從來不吸煙。

一項由加拿大、法國以及美國癌症協會（the American Cancer Society ，ACS) 研究人員參與的最新研究顯示，與男性相比年輕女性（30至49歲之間）患肺癌的比例更高。

英國癌症研究院（Cancer Research UK）2019年的報告也指出，全球女性肺癌死亡人數正在增加，希望能引起人們的重視和預防。

華人女性肺癌增多

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 不只是男性，越來越多女性罹患肺癌。

根據中國國家癌症中心2019年的報告，肺癌是中國男性的第一大腫瘤殺手，但肺癌在中國女性癌症中排在第二，緊隨乳腺癌之後。

據中國腫瘤防治辦公室統計數據顯示，從2000年到2005年，中國女性肺癌患者增幅明顯高於男性（女性增加了41.6%，男性增加了26.9%），尤其是家庭主婦的肺癌發病率出現了顯著上升趨勢。

在台灣，也有越來越多的女性肺癌患者。據台灣媒體報道，九成女性肺癌患者並沒有吸煙史。

同樣，英國對在2008-2014年其間接受過手術的肺癌患者研究發現，有67%的女性肺癌患者從來不吸煙。

那為什麼肺癌近年來頻頻讓女性中招呢？

多種原因

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 二手煙對婦女和兒童傷害最大

首先，吸煙女性的增多，特別是年輕女性吸煙會加大罹患肺癌的風險。

其次，婦女和兒童往往是二手煙的直接受害者，特別是在發展中國家。

世界衛生組織（World Health Organisation）指出，女性和兒童常常沒法獲得一個非吸煙的環境，包括在自己的家中。吸食二手煙會令不吸煙者患肺癌的概率增加20-30%，而且全球每年有43萬人死於吸食二手煙，其中64%為女性。

與此同時，空氣污染和霧霾等外部環境因素也是導致近年來肺癌上升的主要原因。

但一說到空氣污染，人們往往首先想到的是室外污染：汽車尾氣、霧霾、風沙等等。

而室內污染遠沒有受到足夠的重視，比如，室內裝修材料的揮發、燒香、廚房油煙等。

廚房隱患

其中，特別是家庭主婦每天燒飯暴露在油煙下，而中式烹調中的煎炒烹炸釋放的油煙含有大量的PM2.5，對肺部傷害最大。

比如，在中國，煮飯和供暖產生的室內煤火與不吸煙女性罹患肺癌有關。與此類似的是，人們已經證明某些印度家庭煮飯用的燃料可以增加患肺癌的風險。

不過除了煤火和煮飯的油煙之外還有其他因素，比如氡氣或石棉，這些物質都能增加人體患肺癌的機率。

當然，也與遺傳基因有關。台灣醫學專家表示，如果家中有直系親屬患肺癌的那就要特別注意篩查了，特別是45歲以後。

另外，還要特別注意二氧化硫的超標。 二氧化硫因具有漂白、脫色、防腐和抗氧作用而廣泛用於食品加工行業。

比如，在木耳、銀耳、枸杞、果脯、瓜子、桂圓等乾果中都可能存在二氧化硫，但各國對此都有嚴格規定，只要產品合格一般問題不大。

但據中國媒體報道，一些網上或不法商販出售的產品存在二氧化硫嚴重超標問題。

長期食用二氧化硫超標的食品對呼吸道黏膜和肺造成傷害，甚至導致肺癌。

此外，醫學界近年來還發現一類廣譜降壓藥與肺癌之間的聯繫。包括BBC以及英國全民健康系統網站（NHS）對此都有過報道。

根據NHS網站資料，服用血管緊張素轉換酵素抑製劑藥物（簡稱ACEIs, an angiotensin converting enzyme inhibitor）有增加肺癌風險。

這種風險隨著服藥的年限而增加，服用5年以上風險為22%，超過10年則增加31%。

但NHS說，具體到個人絶對風險其實還是很低的，大約相當於每1000人每年有1.6個人患肺癌。

因此，NHS說其好處大於風險。

症狀及表現

肺癌致死率較高跟其大多數發現時已是晚期有關。因此，早期發現和治療是關鍵。

根據NHS網站，肺癌早期幾乎沒有什麼症狀和表現，但隨著病情進展會出現以下一些主要症狀：

咳嗽兩三周以上不見好轉

長期咳嗽，而且越來越重

經常發生胸部感染

咳血

呼吸或咳嗽時伴隨疼痛

經常呼吸困難、氣短

經常感到疲倦或沒勁

沒有胃口或無緣無故消瘦

其他一些症狀還包括：

指尖變粗：這在醫學上被稱為杵狀指，表現為手指或足趾末端增生和肥厚膨大。

吞咽困難或疼痛

喘鳴

聲音沙啞

面部和脖子腫脹

持續胸痛或肩膀痛

如果有以上情況，應及時去看醫生進行排除或作進一步檢查。

如何自我防護

圖像來源，iStock 圖像加註文字， 多吃胡蘿蔔和白蘿蔔等蔬菜水果對肺有好處。

雖然我們無法控制外部的環境，但生活中人們還是可以採取一些自己身體能及的措施進行自我保護的。

比如，專家建議霧霾天少出門或戴防霾口罩，盡量避免二手煙的危害。

多吃蔬菜和水果，特別是那些富含β-胡蘿蔔素和維生素A和維生素C的瓜果蔬菜。

美國研究人員發現，多吃蔬菜水果的人比那些吃得少的人患肺癌風險要低。

中醫認為「色白入肺」，因此建議人們平時可以多吃一些白色食品，比如白蘿蔔等。

由於油炸、炒菜時導致的油煙會讓PM2.5迅速飆升，盡量避免煎炸食品，以燉煮和清蒸代替。

有條件的盡量選用功能強大的排油煙機，並打開窗戶通氣，關火後不要馬上關上排油煙機，最好再等10分鐘，徹底換氣。

研究已經證明運動可以提高身體素質和免疫功能，對預防疾病有利。

北京中日友好醫院的醫學專家還建議人們平時可以多做一些深呼吸和擴胸練習，有助改善肺功能。