人工智能與人類未來:「比滅絶更糟糕」的殘酷命運

有可能的風險都是災難性的,因為它們把人類困在單一命運中,比如文明永久崩潰或人類滅絶。這些災難可能是由自然原因造成的,如小行星撞擊或超級火山爆發,也可能是核戰爭或氣候變化等因素造成的。劍橋大學存在風險研究中心(Centre for the Study of Existential Risk)的學術項目經理海頓·貝爾菲爾德(Haydn Belfield)表示,如果這種情況發生,將是「人類命運的悲慘結局」,並將讓我們愧對幾百代祖先。