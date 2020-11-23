間性人的自白：「我是一個會來月經的男孩」

然娜‧貝茨皮亞楚科（Zhanna Bezpiatchuk）

BBC國際台

圖像來源，Iryna Kuzemko, Lia and Olga Opinko 圖像加註文字， 伊琳娜、利亞、奧爾加都是不同的間性人。間性人有40多種。

伊琳娜‧庫澤姆科（Iryna Kuzemko）說：「我在22歲時得悉自己是間性人，自此我每天的生活都比以前開心。」

她在小時候經歷了具爭議性的手術，被「重置」了性別，世上其實有很多這些人。

間性人（Intersex，又稱雙性人、陰陽人）是一個概括性的詞語，包含了超過40種不同的男女性別特徵。有一些是荷爾蒙的變化，有些則是身體上的不同，例如有些人的生殖系統是個別性別，但外在性器官卻是另一種性別。

許多間性人費盡心思去尋找自己的性別，有時候甚至已經為此施行了變性手術。

醫生們說，不能夠輕易決定進行性別重置，通常需要基因測試去判斷小孩的性別，並通過基因專家、多名醫生、家長共同商議，才能決定是否讓小孩去接受手術。

但間性人團體的倡議者反對對小孩作出任何非緊急的性別重置手術，他們認為一個人應該自己成年後自己決定性別，做男還是做女，並非由家長或醫生決定。

三個間性人女性對BBC講述了自己的故事，描述了尋找自我認知的道路。

伊琳娜‧庫澤姆科，27歲，間性別倡議者

我從出生到青春期都被視作女孩子。但當我身邊的同輩均進入青春期時，我仍然沒有月經。長久以來，我都是班中沒有胸部的女生。

有一天，我們同學一起看一部有關女性青春期的影片。這是很痛苦的經歷。影片中解釋了每個女生會經歷的事情，但我不明白為什麼惟獨我沒有這種經歷。

圖像來源，Iryna Kuzemko 圖像加註文字， 伊琳娜小時候不知道自己是間性人，她的性徵在青春期才出現。

我母親和祖母並不擔心我沒有好像其他女生般成長。她們說：「沒關係，一切正常。」但當我14歲時，我說服了家人帶我去看婦科醫生。

那名醫生說，我需要令我的卵巢開始運作。她為我提供了一些步驟去「暖化」卵巢，之後幾個月，我都會每周試一次，但徒勞無功，反而令我更苦惱。

我15歲時，父親帶我到莫斯科看醫生。我記得那些醫生很快走過我的身邊。他們沒有對我解釋任何東西，只是叫我的父親進去辦公室。

我爸告訴我，我需要做一至兩個小型手術。我不知道他們對我做了什麼。學校的女同學問我，我也不知道。

後來我對父親說，可能我應該移除體內的所有東西。他回答說：「所有東西都切除了。」我很震驚，我那時候才知道自己的卵巢被切除。

當時仍然是學生的我，陷入了憤世嫉俗和自我討厭。

我在網上找到一則有關雙性人的視頻，察覺到我的故事和他們很像。

我尋找自己的醫療紀錄，再次致電給莫斯科的醫生，當時我母親就站在旁邊。我很害怕。

在22歲，我終於都知道在7年前，我本來有一夥睪丸，也有一些疑似卵巢的非功用性組織，但全都移除了，自此我要開始服用荷爾蒙。

圖像來源，Iryna Kuzemko 圖像加註文字， 伊琳娜希望父親當年坦白告知真相。

我亦知道，我有男性和女性的染色體，也有一個子宮。

之後我與父親進行了一次認真的對話，他說，當時兩個兒童心理學家建議不要告訴我。

父親沒有承認他的錯誤，我認為他應該當時就坦白告訴我，那樣的話我的人生會不一樣。

自此，我不再跟他說話了。

得悉真相之後那幾天，我深感氣餒，我不知道如何活下去。但我很快接受了自己，現在我知道可以稱自己為雙性別去形容自己的性別發展。此前，我生活在猶豫焦慮當中。

我發現間性人也有很多不同種類，而很多人可以平和地與之共處，這不一定帶來痛苦，我也建立了應有的自尊。

我決定主動幫助其他小孩和青年，以免他們要經歷我感受過的創傷。

兒科醫生朱莉婭‧西多洛娃（Julia Sydorova）的意見

「我們有需要分清楚，有些手術是在孩子生命受威脅的時候進行的，有些則是整型手術。後者通常是給嬰兒做的，把他們的外在性器官，整型到一般的模樣。例如一個女嬰性器官，外觀上可能像男性，有機會是因為她陰蒂過大，那時候就要把她切除，重回一般女性外表的生殖器官。這不是關乎性命的事，不過可能引發社交問題，當小孩去泳池或開始上學時，可能會被投下奇異的目光。有時候，這些間性別的特徵，會影響排尿，那就一定要動手術。」

每個孩子都應該有機會就自己的身體和性別做決定。他們長大後可以自主地決定。如果有特定的問題，例如尿道閉塞不能上廁所，那這個小孩就需要幫忙。

好多時候手術都會伴隨一些副作用，例如失去敏感度、失去生育能力或長期疼痛。荷爾蒙療法亦會增加致癌風險。所以我也要定期去做檢查。

非常重要的一點，我們要明白間性人的特徵與性取向不能混為一談。我們當中有異性戀，也有同性戀，就好像其他人一樣。

間性人也可以有家庭和小孩，但有些間性人的染色體特徵，會令他們無法有小孩。

每一個故事都是獨特的，有些人從小時候就看得到混合不同性別特徵，但有些人表面上看不出來，要到青春期的時候才表現出來。

圖像來源，Iryna Kuzemko 圖像加註文字， 伊琳娜表示，應禁止所有任何針對間性人的歧視。

今天，我的同學、老師、朋友都支持我，我從他們身上感受到愛。

自從我了解和明白自己，我每年的生活都愈來愈開心。

利亞（化名）

我的故事從婦科醫院開始。我的醫生告訴我母親，我的生殖器發育不健全，看起來非男也非女。

「你覺得你想生男孩還是女孩？」醫生們問她。

我媽決定把我視為女性。這是醫生們作出第一個錯誤決定。他們不應該把責任推卸給我母親。

小時候，我媽媽再三告訴我，我是女孩，與其他小朋友沒分別。

上學前，媽媽再帶我去接受檢查，那個兒科診所對我媽說：「你傻了嗎？你孩子是男的。」

其他醫生也確認我是男孩子，所以我的文件和名字都改變了。

升小學時，我又變成男生，但當時有些幼稚園同學與我升讀同一家小學，他們知道我原本是女生，所以母親又把我送到另一家學校。

到那時候，我仍未擔心自己發生了什麼事，我只是察覺到大人們很關注，我也開始感到壓力和擔憂。

圖像來源，pickpik.com 圖像加註文字， 利亞花了多年時間了解自己的身份認同。

我拒絶剪掉長頭髮，但穿長褲子和松誇的衣服，例如連帽衣，我今天明白了，他們當時容許我避免作出性別選擇，令我冷靜下來。

我到現在也保持這個外表。

在我13歲時，我發生了意外，我被一匹馬撞跌，我在醫院醒來時，我的脊柱遭壓傷斷裂，我要插導管，但護士見到我的生殖器時取笑說，搞不清我是男或是女。

想像一下，你斷了脊骨，然後聽到這些話。

出院以後，我在家中房間躺了一年，房間裏有一張牀、一張椅子和兩個盆子，一個用來如廁，一個用來吃東西。

媽媽、祖母和姐姐都要工作。我爸離我們而去，所以沒有人照顧我。

有一天，我覺得很痛苦，於是用剪刀傷害自己，我開始自殘，但母親毫不知情。

醫生們曾經不相信我會再次走路，但我努力練習，有一天，我就不用儀器幫助站了起來。

圖像來源，Lia 圖像加註文字， 利亞說母親為當年自行決定其性別感內疚。

學校是我第一個想去的地方，原本只是20分鐘的路程，但疾病令我花了兩小時才到。

在學校，有小孩子欺負我，扔掉我的袋子，他們知道我跑不動。

16歲某天早上我起來，發現牀上都是血。

我被帶到醫院，醫生用超聲波為我檢查，他突然大喊：「這兒有子宮！」他完全不管我是否在聽他說話。

我發現原來我有女性生殖器，即是我是一個會有月經的男孩。

當時我很想把體內的東西移走，我看不到它們。但醫生們說服我們，應該保留那些器官，因為它們可完全運作，未來也會有用。

於是在未來那幾年，我進行了4次手術，變回女性。

兒科醫生朱莉婭‧西多洛娃（Julia Sydorova）的意見

「醫生們很少遇到間性別人士。想像一下那些青年人，他們只有14歲，但醫生們如此無禮地告知他們具備間性特徵。這些孩子的父母也有很大壓力，他們經常被問到彼此是否關係密切，或是母親在懷孕時有沒有吸煙喝酒。但沒有人能確保自己所生的小孩是否間性人。再者，很大可能你身邊的熟人當中，就有間性人。」

（聯合國稱，約1.7%的人擁有40多種間性人特徵的一種特徵，不過也有醫生估計間性人數字遠低於此。）

現在我有兩個小孩，一男一女。我20歲時誕下兒子，我沒有什麼當母親的感覺，但我兒子跟我關係友好。我女兒不跟我一起住，有天我帶她到幼稚園，她的父親帶走了她，移居到另一個城市。他拐走了我的小孩。

人生中，我遇過很多男男女女，我以前被女性吸引，對男人沒大很感覺。我對男性的興趣是作為模板，我會觀察他們在牀上的表現，畢竟，我是想在牀上當男性的一位。

我結過四次婚，正凖備第五次。我們會在教堂舉行婚禮。我愛上了一個跨性別男性，他性別認同是男性，但活在一個女性的身體裏。

誰也不知道，如果當初醫生們沒有說服我們去做那些本不應做的事，可能我的人生完全不一樣，可能我不用這麼長時間去尋找自己的身份，不用經歷四段婚姻，不會和孩子之間出現問題。

另一方面，我正在為孩子們凖備的婚姻，也會回到教會。這是對我母親致意。多年來她活在罪惡感之中，不知道是否為我選擇了正確的性別。

現在是時候讓她放下自己的內疚感。

奧爾加‧奧尼普科，35歲，間性別倡議者

我一直把自己視作女性，體內也有女性的系統。

但當我到了少年階段，我開始變胖和被欺凌。我日跑夜跑，節食減肥，但依然很胖。

24歲時我做了荷爾蒙測試，發現我的身體原來很混亂，但我仍然不知道自己是間性人。

圖像來源，Olga Opinko 圖像加註文字， 奧爾加從一次染色體測試得知自己是間性人。

內分泌學家給了我一些荷爾蒙治療，但很快我上唇和頸部開始出毛，想像一下我只是一個25歲的少女，仍喜歡交朋友，與朋友出去玩。

我停止服用荷爾蒙，但有時候，當我有體力和錢，我也會尋找其他醫生。

其中一個醫生安排我作染色體檢查，因此，我四年前得悉我有男性染色體，我是一個間性別人士。

在24歲，我已察覺自己是女同性戀者。

想像一下我的感受，我整個青春期擔心自己不夠瘦，發現自己是同性戀者，然後我要想一下自己是不是女性，我到底是誰？

我的弟弟對我的間性別身份很感興趣，嘩，這好酷呢。我的姐姐們則很擔心。我父母接受我、愛護我，但從來不討論這件事。

我的家人也很難接受我的伴侶是一個非典型男女的人，她原生性別是女性，但她不把自己視作特定性別。

對我來說，間性別人士面對最大的問題，是社會上對多元性的包容程度不足。

外界應該聽聽間性人的聲音。他們會投訴自己小時候的手術拖垮了他們，他們自己的感受與醫生所作的決定違背。

醫生們和家長們試圖把一個有混合性別特徵的小孩，擠進一般男或女的二元框架，社會覺得有需要讓這些人「更好懂」。

間性人會被一些有強烈不安和害怕不正常的人所欺凌。

但所謂正常，其實應該是接受有些人可能出生便是這樣，人本來就不單只有二元的兩性。

精神病學與心理治療學副教授塞裏‧基裏柳克（Serhiy Kyryliuk）

「作為心理醫生，我也有這些病人。

許多間性人得知自己小時候動過手術，都可能會感到非常憤怒。

最重要的是不要讓憤怒，掩蓋了靈魂的深處，你是要繼續生活。

當一些間性人接受自己，明白自己的獨特性時，他們都會變得極奇美麗動人，臉上散發光芒。」