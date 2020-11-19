動物保育防盜獵：科技介入保護全球僅存的「白長頸鹿」
保育人士說，世界上目前已知的唯一倖存的「白長頸鹿」，最近身上被安裝了全球定位系統（GPS）的追蹤裝置，希望能將阻擋非法盜獵者的獵殺。
動物保育組織說，園區巡邏守衛能實時監測這只雄性長頸鹿的活動。這種白長頸鹿因為患有有一種罕見的遺傳病，稱為白變症（leucism），導致皮膚色素的喪失。
今年三月，盜獵者殺死了這只白長頸鹿的兩個家庭成員之後，人們認為牠是世上僅存的最後一個白長頸鹿。
保護區的守衛擔心這只長頸鹿可能與他的家人（一隻雌長頸鹿與牠八個月大的小長頸鹿）遭受同樣被獵殺的命運。
被獵殺的兩隻白長頸鹿的屍體在肯尼亞（Keyna，台灣譯肯亞）東北部加裏薩縣的一個保護區內被發現，而這只雄性長頸鹿現還在那裏獨自生活。
負責監管該地區野生動物情況的伊沙格比尼－希羅拉社區保育組織（Ishaqbini Hirola Community Conservancy）稱，這個電子跟蹤設備已於11月8日安裝在這只長頸鹿的一隻角上。
該組織在周二（11月17日）發表的一份聲明中說，GPS將每小時更新長頸鹿的下落，使護林員能夠「保護這只獨特動物的生命安全，免受偷獵者的襲擊」。該組織的經理穆罕默德·艾哈邁德諾爾（Mohammed Ahmednoor）感謝保育人士在保護長頸鹿和其他野生動物方面的協助。
他說：「最近，這只白長頸鹿的放牧範圍得到了良好的降雨，導致植物生長茂盛，提供牠充足的食物。」
肯尼亞主要的保護機構肯尼亞野生動物協會說，它們很開心能協助保護「罕見的野生動物，譬如目前已知僅存的白長頸鹿」。
2016年3月，白長頸鹿在肯尼亞首次被正式發現，兩個月前有人聲稱在鄰國坦桑尼亞也見過牠們。一年後，有關牠們的消息再次成為頭條新聞，因為一隻雌長頸鹿，與牠的小長頸鹿在肯尼亞加裏薩縣保護區被鏡頭捕捉到。
長頸鹿原生長於非洲15個國家以上的區域，是地球最高的哺乳動物。 但牠們也被偷獵者獵捕，以獲取皮革、肉和其他身體部位。
根據非洲野生動物基金會（AWF），在過去30年中，因為偷獵和非法販賣野生動物，約有40％的長頸鹿群種滅絶了。在國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄中，長頸鹿已被認定為瀕臨絶種動物，全球僅剩68,293頭。