印度尼西亞隕石：那塊沒能賣出180萬美元的太空巨石

愛德列亞斯·伊爾默（Andreas Illmer）

BBC記者

圖像來源，喬舒華·胡塔咖朗 圖像加註文字， 喬舒華·胡塔咖朗和他的寶貴發現

這是一個佔據了全球各大頭條的故事。一顆隕石穿透了一個印度尼西亞村民的屋頂，結果竟然價值百萬美元，徹底改變了他的生活。

外界估價這顆隕石價值180萬美元，這會讓這個男人一夜之間成為百萬富翁。如果他沒有成為百萬富翁，他們還在議論是不是這個人被美國買家佔了便宜。

但是這些均不是真的。那顆隕石並不值百萬美元，也沒有人被佔便宜。

這個成真的夢想並不是開始預想的那樣。

一顆石頭掉到了家裏……

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 科學家認為，那次隕石撞擊地球的角度最「致命」，破壞力最大（英語視頻）

讓我們回到故事本身，不管它是不是童話，這都是一個吸引人的故事。在蘇門答臘（Sumatra）的一個村子裏，有一個人以做棺材為生，他叫喬舒華·胡塔咖朗（Josua Hutagalung）。8月上旬的一天，他正在做自己的事情，突然，他聽到有一個噪音從上方傳來，數秒鐘之後，一聲巨響，有東西砸到了他家裏。

起初喬舒華不敢去看那到底是什麼：這個不明物體以超高的速度和巨大的力量穿透了他的屋頂，使得他的金屬屋頂被割穿，還砸進泥土地面深達15厘米。

最終，他挖出了一個約有2公斤重的奇怪的小巨石。

圖像來源，SPL 圖像加註文字， 隕石通常年齡在數十億年以上

「我舉起它的時候它還是溫的，」他向BBC印尼語科表示。「那時我覺得，我舉起的這個東西可能是來自天上的隕石。要想讓一個人扔一個這麼大的石頭到屋頂是不可能的事情。」

太空掉石頭到自家屋頂並非每天都會發生的事情，所以喬舒華把這個令人激動的發現的照片發到Facebook上。之後這個消息開始四處擴散，傳出了他的村子，傳出了蘇門答臘和印尼，還傳到了國際。

從本質上來說，隕石是古老的岩石，它們在太空中穿梭，在很偶然的情況下會墜落在地球上。

毫無疑問，它們絶對會引起科學界的興趣。從它們來自哪裏，到它們的組成物質，再到它們所包含的關於宇宙的信息，都會引發人們的疑問。

除此以外，收藏家們也對此有興趣。隕石的年齡超過40億年，比地球都老，所以很容易可以看出收藏家們為何會對此熱衷。

而對喬舒華的石頭感興趣的也正是這些收藏家們。他們迫不及待地想要買走這塊石頭。但在8月，全球旅行由於新冠疫情幾乎全部停止，要想馬上搭上前往印尼的飛機幾乎是不可能的事情。

因此，一些在美國的潛在買家聯繫上了同是隕石愛好者的傑瑞德·柯林斯（Jared Collins）。柯林斯是一名住在印尼的美國人，他有興趣在其中幫忙。

他抵達了蘇門答臘，見到了喬舒華，鑒別了石頭的真偽，也檢查了這塊石頭是否被妥善保管。比如如果石頭碰到了水，便會很快對隕石構成損害。

圖像來源，喬舒華·胡塔咖朗 圖像加註文字， 那塊重約2公斤的太空巨石

「能有機會握到我們從太陽系出現的最初階段就有的真正的、看得見摸得著的遺留物，這是一件特別令人興奮的事情，」柯林斯最近向BBC表示。

「我立刻注意到，它的內部是獨特的深黑色物質，外部是一層薄薄的淺褐色物質，有坑坑窪窪的外觀，這是它在穿越大氣層時留下的印記。」

「它還有一種非常獨特的氣味，很難用語言來形容。」

在美國買家與喬舒華就價格達成協議後，這塊隕石被出售了，傑瑞德是中介。

具體交易金額未被披露，但雙方都強調這場交易是公平的，沒有人在其中被騙。但各大國際頭條上開始出現一個金額，而最終的成交金額離這個金額距離十萬八千里。

一個潛在的金礦

那麼180萬美元的金額是從何而來的呢？這是一個充滿憧憬的賣家和一些業餘計算相結合的產物。

除了這顆2公斤的大石頭外，喬舒華家附近還發現了一些小的隕石。這些小石塊的一部分也已經被賣出，其中兩塊出現在了美國的Ebay上。

在網站上，賣家對兩塊石頭的要價分別是0.3克的石頭要價285美元，33.68克的要價29120美元。如果你計算一下，約等於每克860美元。如果乘以那顆大石頭的重量，最終你會得出180萬美元的價格。

「當我讀到那個數字時，我不得不笑出來，」亞利桑那州立大學（Arizona State University）的勞倫斯·加維（Laurence Garvie）告訴BBC。作為業界的一名國際權威，他得以檢查這塊蘇門答臘隕石的部分，並對其做出了正式鑒定。

「我以前看過很多次這樣的故事，」他說。「有人找到了一顆隕石，他們去Ebay上一查，以為可以價值百萬，因為他們看到很小一塊就可以賣出很高的價格。」

「外星的泥球」

但背後的原理並非如此。

「人們著迷於擁有比地球年齡還大的東西，來自太空的東西，」加維教授解釋稱。「所以可能會有人願意花幾百或幾千美元擁有一小塊，但沒人願意花及百萬美元買一塊大點的石頭。」

圖像來源，GRAHAM ENSOR 圖像加註文字， 隕石通常會在沙漠被發現

事實上，伴隨物體體積越大，價格通常會變低。

他還懷疑，到底是否有人會以要價買下Ebay上的那幾塊石頭。專家預計，這些石頭可能最終的成交價格可能是其一半。

那麼，如果一塊隕石的市場價值幾乎不可能確定，蘇門答臘的那塊石頭究竟值多少錢呢？加維稱，其70%-80%是泥土，可以說是「一個外星的泥球」。

「它主要是由少量的鐵、氧、鎂、鋁和鈣組成，大概價值1美元，如果我再大方點，可以給2美元。」

他認為，當隕石進入大氣層時，本身直徑可能為1米左右。由於在進入時分解，只有幾塊最終落到了地面上，其中一塊還砸穿了喬舒華的屋頂。

早期生命的基石

關於隕石，有一件事是可以肯定的，那就是它們的發現絶對有科學價值。

在蘇門答臘發現的這塊隕石是碳質球粒隕石，是「早期太陽系的遺留物，給我們提供了一個了解在星球形成以前發生事件的窗口，」新加坡地球觀測所（Earth Observatory Singapore）的傑森·赫林（Jason Scott Herrin）告訴BBC。

他解釋表示，由於它們含有有機化合物，且從地球形成以來就開始墜落在地球上，因此隕石「可能為他們帶來了早期生命的基石」。「在所有隕石類物質中，它們的非地面氨基酸含量最高，因此通常被認為是早期生命假說的證據。」

從本質上來說，這意味著這些石頭，像喬舒華發現的那塊一樣，可以給科學家們一些關於地球上最早期生命起源的線索。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「可能像地球一樣老」的這顆無暇鑽石以業內人士口中「實惠」的價格售出。