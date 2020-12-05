Oculus創始人：一些美國公司因垂涎中國市場拒絶與軍方合作

簡·維克菲爾德（Jane Wakefield）

BBC科技記者

圖像來源，Web Summit 圖像加註文字， 虛擬現實公司Oculus VR的聯合創始人指責一些美國科技公司高管因擔心與中國疏遠，而拒絶與美國軍方合作。

虛擬現實公司Oculus VR的聯合創始人指責一些美國科技公司高管因擔心與中國疏遠，而拒絶與美國軍方合作。

帕爾默·拉奇（Palmer Luckey）在「網絡峰會」（Web Summit）的一次在線討論中表示，美國科技公司過去「一直與軍方合作」，最近改變主意的原因是它們與中國關係不斷加深。

2017年，在Facebook收購Oculus三年後，拉奇離開了Facebook。

他現在經營一家監控設備初創公司。

今年早些時候，他的公司安杜里爾（Anduril）簽下一單，利用無人機和傳感器塔在美國和墨西哥之間建立一堵虛擬的邊界牆。

在今年線上舉辦的網絡峰會（Web Summit）的一次演講中，他質疑了科技公司拒絶軍事合同是因為員工在道德上的反對的說法。

「很多公司都有財政和公關方面的激勵措施去遠離軍事工作，所以他們很樂意使用這些員工作為替罪羊說『我們在聽員工的話』，這就助長了硅谷和其他科技中心員工普遍反對這一想法的論調。」

「假裝自己是不受任何國家約束的跨國公司，符合這其中很多科技公司的利益。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2017年，在Facebook收購Oculus三年後，拉奇離開了Facebook。

「你可以對這個因素佔多大比重有不同意見，但這是一個因素，是一個不被討論的因素。」

抉擇

2009年開始舉辦的網絡峰會（Web Summit）是每年在葡萄牙里斯本舉行的科技會議，被認為是世界上最大的技術會議之一，但由於新冠疫情的影響，今年的會議於12月2日至4日線上舉辦。

拉奇在會議上表示，科技領導者們選擇不與美國軍方簽訂合同的真正原因可能更多的是不想激怒北京，因為他們公司的市值已經「與中國捆綁」。

「中國已經做了一項令人難以置信的工作，利用封鎖市場的手段，讓西方民主國家的文化向中國傾倒，」他說。

「他們不必在軍事上趕上美國，他們不必切斷我們的網絡。他們所要做的就是投資我們的公司，與我們的公司建立伙伴關係……然後每個人都會向他屈服。」

他沒有明確點名，但2018年，在員工抗議後，谷歌放棄競標利潤豐厚的「聯合企業防禦基礎設施雲」（Joint Enterprise Defense Infrastructure, Jedi）的軍事合同。後來，該公司還放棄了五角大樓名為「Project Maven」的防務合同，這是一個為自主無人機建造人工智能監控平台的項目，其承諾絶不將人工智能用於軍事目的。

但谷歌也縮減了在中國的雄心。該公司的許多服務在中國仍被封鎖，數百名員工曾抗議該公司推出一個被稱為蜻蜓（Dragonfly）的「閹割版」搜索引擎計劃，該項目於去年被取消。

帕爾默·拉奇本人就是一個有爭議的人物。他曾捲入一場關於Oculus是否侵犯了他之前的公司Zenimax版權的官司，他還幫忙資助了一個組織，為特朗普總統的社交媒體競選活動提供資金。

人工智能被稱為繼火藥和核武器之後的第三次武器革命。有人擔心，自主的人工智能士兵可能會在未來找到方式登陸戰場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有人擔心，自主的人工智能士兵可能會在未來找到方式登陸戰場。

當被問及人工智能在軍隊中的使用時，拉奇表示：「把生死存亡的決定權外包給一台機器不是好主意。你不能對一台機器進行軍事審判，你也不能因為戰爭罪把電腦關起來。」

他說，相反，我們的目標應該是利用人工智能來「整理大量信息，但不是在沒有人非常明確地查看數據並做出決定前做出那些致命的決定」。

「我認為這是一條很好的界限，也是我們必須對我們的政治對手執行的東西。」

保爾森基金會（Paulson Institute）智庫研究員馬特·希恩（Matt Sheehan）表示：「多年來，硅谷高管一邊向中國領導人爭取市場准入，一邊向美國軍方爭取重大合同，他們似乎沒有看到這兩個目標之間存在衝突。」

「這些公司的規模已經很大了，他們內部基本上已經形成了民間團體，這些團體有能力向高管施壓，迫使他們改變方向。」