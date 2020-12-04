英國批准輝瑞疫苗上市後 美國疫苗注射進入倒計時

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英國已批准由美國公司生產的輝瑞疫苗上市。但在美國，官方仍在對Moderna和輝瑞公司生產的兩款疫苗進行評估，3.3億美國民眾還不知道什麼時候能夠接種。

美國食品藥品監督管理局(FDA)計劃於12月10日開會，討論輝瑞/bioNTech合作研發的疫苗，隨後將於12月17日再次開會討論Moderna的緊急接種申請。此前美國各地的新冠確診案例持續增長，平均每天報告的新病例超過15萬例。根據約翰·霍普金斯大學的數據，美國累計錄得1360萬新冠確診病例和約27萬死亡病例。

英國批准疫苗對美國有什麼影響？

周三（12月2日）英國成為全球第一個批准使用輝瑞疫苗的國家，這意味著英國下周可以開始大規模注射。老年人以及醫務工作者將被列為最優先的接種對象，其次是有基礎疾病的人，然後是按年齡劃分接種順序。

英國的批准預計將給美國監管機構帶來額外壓力，使其迅速批准該疫苗。美國監管機構將評估與英國一樣的數據。美國衛生和人類服務部長亞歷山大·阿扎爾（Alexander Azar）周三（12月2日）表示，英國的授權對美國人來說是一個好消息。

「在美國食品和藥物管理局進行評估的同時，另一個獨立監管機構的批准應該讓美國人對這種疫苗的質量有更多信心，」他說。

英國的分銷經驗也可以幫助指導美國當局進行相關工作。這種疫苗必須在零下70℃左右的溫度下儲存，並將用特殊盒子運輸，每盒最多可裝5000劑，疫苗須用乾冰包裝。

送達後可以在冰箱中保存5天。一旦從冰箱中取出，需在6小時內使用。

誰將優先接種疫苗？

美國疾病控制和預防中心（CDC）的聯邦官員一致認為，美國全國2100萬名醫護人員以及300萬名長期生活在護理院的老人應該優先得到疫苗。

但對於各州應該如何分配給其他群體則不太一致。美國約8700萬一線工人有望成為下一個注射對象，但要由各州決定哪些行業優先。例如郵政工人和肉類加工廠工人是否會被包括在內？

美國聯邦政府疫苗分發計劃 「曲速行動」（Operation Warp Speed）的負責人蒙塞夫·斯勞伊（Moncef Slaoui）表示，他並不 「期望各州做出統一決定」。

「一些州可能更傾向讓長期護理機構或老年人先接種，而另一些州可能會優先考慮他們的醫護人員。先給18歲的孩子接種疫苗是錯誤的。我希望沒有人這樣做。」

官員表示，預計在2021年春季為不屬於高風險的群體接種疫苗。關於有多少美國人願意接種疫苗的問題也一直備受關注。蓋洛普最近的一項民調發現，58%的美國人表示願意接種疫苗，比9月份最低的50%有所上升。

在美國少數族裔感染病毒並死於病毒的風險更高，他們是否被列為優先考慮接種的群體還有待觀察。

上個月紐約州長譴責聯邦政府的免疫計劃具有歧視性。他說，在黑人和拉丁裔社區，藥店和醫院等基礎設施資源相對較少。

目前正在評估的疫苗都未在孕婦或哺乳期女性身上進行過測試，這意味著美國政府不太可能建議她們接種疫苗。

接下來會發生什麼？

未來有幾個關鍵日期值得關注：

12月8日：白宮與疫苗公司舉行峰會

12月10日：美國食品藥品監督管理局可能批准輝瑞公司的疫苗

12月14日：輝瑞疫苗可能在這周開始推廣接種

12月17日：美國食品藥品監督管理局可能批准Moderna疫苗使用

美國總統特朗普將於12月8日在白宮舉辦「新冠疫苗峰會」。該活動預計將匯集疫苗製造商、藥品分銷商和政府官員，被專家們視為白宮向有關各方施壓盡快提供疫苗的機會。

周一（12月1日）美國副總統彭斯在電話會議上告訴美國各州州長，疫苗的推廣可能「最快在12月14日那周開始」。

輝瑞公司計劃在12月19日之前向美國交付640萬劑疫苗，這個數量夠300萬人接種。

到下周，輝瑞和Moderna公司預計都將生產出足夠另外1000萬人使用的疫苗。到本月底，兩家公司預計將生產出足夠3000萬人使用的疫苗。

疫苗的成本是多少？

7月美國衛生與公眾服務部宣佈了一項19.5億美元（14.5億英鎊）的協議，以確保從輝瑞公司獲得1億劑疫苗。該協議還允許美國政府額外購買5億劑疫苗。

Moderna公司從美國政府獲得近10億美元的新冠病毒研究經費。根據8月份簽署的協議，他們將額外獲得用於購買1億劑藥物的15億美元。如果其他藥企能夠將更多疫苗推向市場，美國政府還承諾向他們提供數十億美元的資金。