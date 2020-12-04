亞馬遜推出新監控設備 可檢測員工是否保持社交距離

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亞馬遜計劃出售一種工具，能夠檢測員工是否戴口罩或與他人保持社交距離。

在新冠疫情之外，這個工具還可用於跟蹤其他工作場所規定的遵守情況，或監測公眾，例如在商店排隊的顧客人數。

該系統需要在現有的安全攝像頭上安裝一個盒子，然後就可以使用現成的人工智能應用程序。但隱私保護活動人士對此表示擔憂。

遠程工作已經導致越來越多公司使用檢查員工的軟件，但亞馬遜的新系統側重於追蹤工廠、商店和其他傳統工作場所中的人員和產品。

可用於監督員工

亞馬遜AWS全景設備可以接入網絡攝像頭，這是一種許多公司使用的數字攝像機。

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它可以自動檢查任務，如檢測生產缺陷，或跟蹤條形碼和標籤的移動。

但這個設備也可以用於人。亞馬遜稱，例如在一家零售商店，它可以計算顧客的數量，跟蹤他們的行動，檢查排隊長度。

亞馬遜還表示，在工廠或其他工作場所，該技術可以用於監督員工，「對於任何潛在問題或不安全情況都會立即得到通知，這樣你就可以採取預防行動」。

一家生產吉他的公司稱，正使用這種產品來「追蹤一名同事組裝吉他時完成每項任務所需的時間」。

《金融時報》報道，AWS全景設備甚至可以監測到車輛被帶到了不該去的地方。《金融時報》補充說，包括西門子和德勤在內的一些大公司已經在試用該系統。

監控技術進步帶來隱憂

英國工會聯盟本周發佈了一份有關僱主使用人工智能工具的報告。

政策官員托爾斯（Mary Towers）表示：「這種新型監控工具發佈，再次證明這場工作場所的革命在加快步伐。」

但她警告，這不能掩蓋工人的需求。「在我們的報告中，我們警告這類侵入性技術可能對員工的福祉、隱私權、數據保護權和不受歧視的權利產生潛在負面影響。」

圖像來源，Amazon 圖像加註文字， 亞馬遜計劃向公司出售一種系統，這種系統能夠檢測員工是否戴口罩或與他人保持社交距離。

她說，民意調查表明，工人們已經開始擔心監控攝像頭被用來監控工作表現，而這些攝像頭本是為了安全目的安裝的。

隱私保護組織「老大哥在看著你」（Big Brother Watch）負責人卡洛（Silkie Carlo）表示，工作場所的自動監控「很難給員工帶來好處」。

「亞馬遜把保持社交距離當做收集數據和監視的另一個借口，這是一個巨大的恥辱，」她說。

亞馬遜已經因監視倉庫員工的方式面臨調查。今年9月，一家美國研究團體的報告稱，亞馬遜對員工進行了大量監控，限制工會組織活動。此外，亞馬遜還與一些員工發生了衝突，這些員工指責亞馬遜「像對待機器人一樣」對待他們。