中國嫦娥五號離開月球表面

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

圖像加註文字， 嫦娥五號帶著寶貴的月球樣品衝向月球軌道。

中國嫦娥五號月球任務又完成了新一階段工作，帶著從月球表面收集的樣品點火衝入軌道。

北京時間12月3日23點10分（格林尼治標凖時間15點10分），為與將月球岩石和塵土帶回地球的軌道返回組合體進行對接，嫦娥五號的上升器按照計劃凖時點燃了引擎。

上一次月球樣品被帶回地球已經是四十多年前的事情了。

要想取得任務成功，嫦娥五號仍有幾個關鍵步驟需要完成。

上升器必須要與軌道器匯合，還要把樣品轉移交接過去。

這些樣品將被保管在返回器中，計劃在內蒙古降落。而為返回地面，返回器還必須要經歷穿越地球大氣層時的激烈而高速的下降過程。

圖像來源，CNSA/CLEP 圖像加註文字， 嫦娥五號在月球正面西北方著陸。

北京時間12月1日晚間11時許，嫦娥五號在月球著陸，隨後便立即開始對附近的月壤進行表取採樣及鑽取採樣。

月球著陸的硬件配備有一套動力下降系統，當嫦娥五號離開月球表面時，這個系統將被留在月球。

中國電視頻道播放了嫦娥五號離開月球表面一刻的視頻。

一台攝像機以仰視角度被安裝在了降落系統的表面，這台相機記錄下了上升器火箭發動機點火並迅速飛離的過程。

如果中國的控制員們按照公開的原定時間表推進接下來的步驟，上升器與軌返組合體的對接將會在格林尼治標凖時間周六發生。

圖像加註文字， 紅色表示嫦娥五號的採樣任務地點。黃色代表阿波羅號任務曾經的採樣地點。

如果這個過程沒有任何意外發生，月球樣品應該會在本月中旬被帶回到地球。

人類上一次執行帶回月球樣品的任務是在1976年。

在過去，美國阿波羅號宇航員們與蘇聯的無人月球項目帶回地球的月球岩石及月壤樣品重量共計不到400公斤。

但這些樣品非常古老，歷史超過30億年。而嫦娥五號帶回的物質將十分不同。

圖像加註文字， 月面取樣的計劃要求過程短暫。

中國這次任務的目標在一座名叫呂姆克山（Mons Rümker）的高火山。它位於月球正面的西北方。

這裏樣品的歷史應該不會超過12億或13億年。而這將會為我們了解月球的地質歷史提供更多信息。

這些樣品還將幫助科學家們更加精確地校凖他們用來測定太陽系事件發生時間的「天文鐘」。

「天文鐘」通過研究人員對隕石坑的計數實現：隕石坑越多，表面越老。但這取決於對一系列地點進行確定性的年代測定，阿波羅號和蘇聯項目帶回的樣品在過去對此起到了關鍵作用。嫦娥五號可以提供更多數據點。

圖像來源，CNSA 圖像加註文字， 藝術作品：此次任務計劃將收集2公斤重的月球表面物質。