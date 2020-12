蛋白質:人工智能破解生物學最大謎團之一的意義所在

什麼是蛋白質形狀?

預測競賽

之後,由科學家組成的專門CASP小組(相當於全球蛋白質結構預測競賽評審團,the Community Wide Experiment on the Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction) 對這些團隊用電腦所預測的蛋白質三維結構與使用實驗室方法得出的三維結構結果進行比較。