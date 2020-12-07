肺炎疫情：美國疫苗負責人稱已見「曙光」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蒙塞夫·斯勞伊（右）是葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）前疫苗業務主管，他被特朗普任命負責加快促進美國新冠疫苗開發工作。

美國新冠肺炎疫苗負責人稱，「在隧道盡頭已有曙光」。

蒙塞夫·斯勞伊（Moncef Slaoui）表示，他希望美國食品藥品管理局（FDA）本周開會時可以給一種疫苗開綠燈。

但他同時表示，要想讓生活在春天結束前恢復正常，美國人仍需要遵守安全措施。

美國近幾日錄得感染數字新高，每日死亡病例數字也突破2000。

新一波數字上升使得美國醫院壓力陡增，而自12月6日起加利福尼亞州（California）大部分地區還開始實行新的封鎖限制規定。

伴隨疫苗可能很快獲得批准，美國各州也在凖備分發疫苗。美國食品藥品管理局本周四將開會對英國批准的輝瑞（Pfizer）疫苗進行討論，12月17日還將對莫德納（Moderna）公司生產的疫苗的批准工作進行討論。

「FDA正在進行的是一個十分重要且影響深遠的進程，」斯勞伊周日對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示。

斯勞伊是美國聯邦政府疫苗分發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）的負責人。

「根據我所了解的數據，我預計FDA會做出一個積極的決定。但當然，這取決於他們，」他表示。

「首批疫苗將在疫苗得到批准後的第二天發出。」

英國上周批准輝瑞疫苗大規模使用，並將從本周四開始實行其目前為止最大規模的疫苗接種工作。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國新冠肺炎疫苗負責人蒙塞夫·斯勞伊稱，"在隧道盡頭已有曙光"。

「前方有如此多希望」

一旦獲得美國食品藥品管理局批准在美國使用，該支疫苗預計將會首先面向美國百萬醫護工作者及三百萬長期居住在療養院的年長者投入使用。之後哪個群體應該優先得到疫苗將由各州決定。

「我認為我們可能在一月或二月時開始會在最易感人群身上看到一些影響，」斯勞伊向CBS表示。

「但從整個人口角度來看，要想讓我們的生活開始恢復正常，我們認為是四月或五月。」

「因此十分重要的是，大家要相信隧道盡頭有曙光這個事實，從而獲得動力繼續戴口罩、保持距離、洗手……確保我們會等到春天受益於疫苗。」

在他做出呼籲的同時，許多美國人不顧病例增加的形勢，仍然沒有遵循安全防疫指引。

白宮新冠病毒工作組協調員黛博拉·伯克斯（Deborah Birx）批評特朗普政府稱，他們無視指引要求，散播有關疫情的「迷思」。

「我聽到有社區成員鸚鵡學舌地重覆那些事情，重覆說口罩不管用，重覆說我們應該朝著群體免疫的方向走，」她在周日向NBC表示。

「我想要很坦誠地跟美國人講，疫苗很重要，但它無法幫助我們免於目前病例增加的風險，」她說。

「只有我們可以在目前的增加勢頭中拯救我們。」

「得到恰當計劃」

根據約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國目前已有近1460萬人感染新冠，28萬1234人因此去世，這兩項數字均是全世界所有國家中的最高數據。

上周六美國連續第三日錄得確診病例新高，24小時內新增病例數字達23萬例。

伴隨醫院開始滿員，加利福尼亞州南部地區、中部以及舊金山（San Francisco）從12月6日晚間起開始實行新的封鎖政策，這些政策可能幾日內在該州其他地區推行。

加州方面希望在有疫苗可以廣泛推廣前通過這些措施減緩病毒傳播。

美國候任總統喬·拜登上周表示，他還沒有見到特朗普政府針對在不同的州分發疫苗提出詳細計劃。