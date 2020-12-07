新冠疫情： 美國最新研究使發現病毒起始點提前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國是新冠病毒感染人數最多的國家

大約一年以前，新型冠狀病毒Sars-CoV-2被報道出現在中國後，科學家們第一次聽說了這種病毒的存在。但是一項新的研究表明，造成這場全球疫情的病毒Sars-CoV-2可能已經與我們共存了相當一段時間。

世界衛生組織（WHO）確認，在全世界範圍引發大規模新冠疾病（COVID-19）的病毒，就是薩斯-冠狀病毒-2（Sars-CoV-2）。

美國疾病控制和預防中心（CDC）的科學家在《臨牀傳染病》（Clinical Infectious Diseases）雜誌上發表了他們的研究成果。

官方的新冠病毒大流行時間線始於2019年12月31日，當時中國武漢市衛生當局發出警報：出現了一種與神秘呼吸道病毒相關的連串病例。

但在11個月後的今天，研究人員追溯發現，在中國發出警報兩周之前來自美國三個州的39人已經出現了冠狀病毒抗體。

在美國，第一例Sars-Cov-2病例直到2020年1月21日才被確認。

然而，該研究根據在2019年12月13日至2020年1月17日期間在美國各地收集的7389份常規捐獻的血液樣本中，發現有106份血液樣本有冠狀病毒抗體。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這一研究分析了美國紅十字會在全國不同地點採集的7000多份血樣。

人的血液中出現抗體，意味著他們已經接觸過病毒，引發免疫系統做出防禦反應。

其中，12月13日至16日在加利福尼亞州、俄勒岡州和華盛頓州捐獻的39份血液樣本中，有冠狀病毒抗體。

該研究還發現，在康涅狄格州、愛荷華州、馬薩諸塞州、密歇根州、羅德島州和威斯康星州疫情大範圍爆發之前的1月初收集的67份血液樣本中也有抗體。

根據這項研究，在美國疫情之前曾被感染的人大多數是男性，平均年齡為52歲。

這項研究的作者認為，這些抗體的出現部分可能是人體免疫系統為了抵禦世界上流行的其他類型的冠狀病毒所做的反應，但作者說，在研究中發現如此眾多有抗體的人表明，他們中的一些人很可能在當時就患有Covid-19疾病。

研究人員仍然堅持認為，即便有人染病，但美國在2020年2月底之前仍然不太可能發生廣泛的社區傳播。

不過，這些研究發現將如何改變我們對這場大流行疫情起源的認識呢？

冠狀病毒是什麼時候出現的？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西班牙和巴西的研究發現在污水取樣中的新冠病毒早於武漢出現感染的報道。

Sars-Cov-2病毒出現的確切時間是一個我們可能永遠無法回答的問題。

有幾個跡象表明，在2019年12月武漢首次疫情公開之前，該病毒已經流通了數周，甚至數月。

但美國疾控中心的研究人員表示，他們研究的局限性之一是無法確定美國這些出現抗體的人是在自己的國家被感染還是在旅行中被感染。

收集血液研究樣本的紅十字會表示，這些獻血者中只有3%的人報告說在獻血前的一個月內曾出國旅行。而在這些人當中，又只有5%的人說他們曾經去過亞洲。

也有其他地方的研究顯示，在中國正式發出疫情警報之前，研究就已經發現了病毒的證據。今年5月法國科學家表示，對樣本的檢測顯示，12月27日在巴黎附近接受疑似肺炎治療的一名患者實際上感染了冠狀病毒。

一些國家的研究人員也在官方新冠病毒大流行時間線開始幾周前或幾個月前收集的污水中發現了冠狀病毒痕跡。

今年6月，意大利科學家稱，去年12月18日米蘭和都靈兩個城市的污水中就出現了冠狀病毒的殘留，比意大利首次出現確診病例早了很多。

另外，西班牙的一項研究在巴塞羅那1月中旬收集的污水中也發現了病毒殘留，這比當地發現第一個新冠病例的時間早了約40天。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在巴西報告首例新冠病人一個月之前，已經有病毒存在的例證。

而在巴西，關於新冠病毒究竟什麼時候傳染到巴西的問題也有新的疑問。

2月26日，當地第一個被確診的人是一位61歲的聖保羅商人，他從意大利旅行回來。當時，意大利已經成為新冠疾病的第二個爆發中心。

但聖卡塔琳娜聯邦大學（UFSC）的一個研究小組早在2019年11月27日就在污水中發現了病毒。

另外由奧斯瓦爾多-克魯斯基金會（Oswaldo Cruz Foundation）所做的一項研究報告稱，在第一批正式確診病例出現一個月之前，即1月19日至25日之間，巴西至少有一例感染Sars-Cov-2的病例。

目前尚不清楚早期的病例是否與感染者曾去國外旅行有關。

沒有答案的問題

有很多問題至今仍然沒有答案，如Sars-CoV-2病毒是通過什麼方式開始傳染、什麼時候開始傳染，以及病毒是從哪種動物 "跳 "到人體的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒爆發最初被認為與中國武漢的華南海鮮批發市場有關

人們最初將注意力集中在武漢一個出售鮮活及被宰殺野生動物的市場，因為大量早期病例可能與該地有關，但研究人員不確定病毒究竟是出現在那裏，還是 "利用 "了該市場人傳人的條件。

香港大學微生物學家袁國勇告訴BBC說：「如果你問我哪種可能性更大，我會說病毒更可能來自出售野生動物的那些市場。」

中國將國內病毒出現的時間線提前，這在調查像新冠疾病這樣的快速傳播疾病的過程中並非不同尋常。

此前武漢醫生發表在今年早些時候的醫學雜誌《柳葉刀》上的研究報告稱，首例已知的新冠病例是在2019年12月1日發現的，與華南海鮮市場並沒有明顯聯繫。

有專家認為，一種有可能成為大流行病的病毒很難在全球範圍內傳播數月而不被發現。