天文奇觀： 流星雨、日全食、木星土星大合的璀璨夜空

伊娃·昂蒂維洛斯（Eva Ontiveros）

BBC國際部

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 無論你身在何處，都會看到12月的精彩夜空「表演」。

不是每個人都喜歡2020年，其原因不言自明。

然而，對於觀察天文現象來說，2020年則是不可多得的一年，特別是12月份將有一系列天文奇觀點燃夜空，讓你大飽眼福。而且，你無需購置什麼昂貴的設備和望遠鏡，坐在家裏就能看得到。

12月，人們不僅可以看到最好的流星雨、日全食，還有土星和木星大合的罕見現象。

唯一的條件是需要天空晴朗，必要時保護眼睛，並知道該朝哪裏看。

依照時間順序，本月分別有這些壯觀天體現象出現：

12月13-14日：雙子座流星雨，從全世界各個角落都可以看得到。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雙子座流星雨，從海參崴（如圖）到達喀爾任何地方都可以看得到，只要天空晴朗就行。

你或許在過去幾個月看過流星雨，但本次雙子座的流星雨堪稱為流星雨之王。

英國格林尼治皇家天文台的天文學家斯凱爾頓（Patricia Skelton）解釋說，流星雨的形成大多數時候是因為地球穿越由彗星留下的流星群時發生的。但這次的雙子座流星雨則不一樣，它是由一顆叫3200的小行星（3200 Phaeton）留下的流星雨。

斯凱爾頓說，每年當地球穿過這片充滿太空碎片的地帶時我們都會看到豐富的夜空流星雨盛況。而從13到14日，更是達到高峰時刻。屆時，每小時會有多達150顆流星出現。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 夜空越黑，觀象機會越好。

斯凱爾頓表示，流星雨的速度可以達到每秒35公里，相當於每小時近13公里。

她還補充說，隨著流星雨的燃燒人們還將會看到黃色，甚至偶爾綠色或藍色的夜空。

天空越黑，觀測流星雨的機會越好，即使在有輕度污染的城市地區，也可以看得到一部分流星雨現象。

這次流星雨發生之際正值新月，因此觀測的時機更佳（滿月時天空過亮不利於觀測）。

12月14日：日全食，在南美的智利和阿根廷可以觀測到

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日全食可能讓古人迷惑。

…雖然你所在地看不到日全食現象，但你可以在網上欣賞人們現場上傳的實況。

如果不是新冠，人們可能會跑到智利和阿根廷南部的巴塔哥尼亞去欣賞這一天文奇觀。但現在，許多人選擇上網觀看。

但如果你有幸能親眼看到，記住不要直視，一定要保護眼睛。

格林尼治皇家天文台的塔尼亞解釋說，在月亮穿過太陽表面24分鐘的時間裏，僅有2分9.6秒徹底遮住太陽。雖然月亮比太陽小400倍，但由於它離地球更近所以看起來要大得多，因此能夠遮蔽太陽圓盤，形成日全食現象。

這一月亮遮天蔽日的詭異現象將把南美籠罩在一片夜幕之下，而且正好是在正中午。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 永遠不要直視太陽，即使是在日全食的時候也不要這樣做。

巴塔哥尼亞的土著居民馬普切人對這一日全食現象特別關注 。對他們來說，太陽代表陽能，月亮則代表陰能，所以當陰陽交會時所產生的劇烈能量對他們來說是非常微妙的時刻。

在馬普切人語言中還把日食現象稱為「太陽之死」，他們對此感到敬畏和害怕。但塔尼亞說，日食現象在全世界已經有近5千年的歷史記載。

塔尼亞表示，不難理解古代歷史上把日全食看作是凶兆，這一刻太陽好像被吞吃了，白天立即變成黑夜。塔尼亞說，其實一年之內可以發生多達5次的日食現象，但日全食則大約每隔一年半左右發生一次。

而下一次日全食將發生在2021年的12月，地點在南極洲。

如果你想提前計劃，請記住：2023年4月：印度尼西亞和澳大利亞；2024年4月：美國和加拿大；2026年8月：歐洲南部和格陵蘭。2027年8月：北非大部分地區以及中東地區。

12月21日：木星和土星大合現象，全球都可以觀測到。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上一次木星和土星大合是近400年前，當時伽利略剛剛發明了望遠鏡。

格林尼治皇家天文台的另一位天文學家布盧默說，木星和土星可能是天文愛好者的最佳觀測行星，因為它們明亮耀眼。

所謂土星和木星大合是指兩顆星星如此接近，給人一種相互重疊，一起熠熠發光的假象。

布盧默解釋說，21日兩顆行星在夜空中如此接近，好像彼此重疊一樣。

布盧默表示，對我們肉眼而言，土星與木星之間相距僅6.1角分（0.1度），但實際上木星距離地球有8億多公里，木星與土星之間的距離也差不多如此。

但最近幾個月，木星和土星這兩顆巨大的行星似乎越走越近，直到「相會」大合。這是一個不容錯過的天文現象。

布盧默說，如果你有望遠鏡的話，甚至可以看到木星周圍的四大衛星。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果用望遠鏡你可以看到木星的四大衛星，左邊是木衛一（lo) 和木衛四（Callisto），中間是木星，右邊則是木衛三（ Ganymede ）和木衛二（Europa）。

雖然土星和木星之合平均每19.6年發生一次，但這次的大合非常特別，因為它是自17世紀以來最接近的一次。上一次的大合發生在397年前的1623年，也就是伽利略在世的時候。

也就是說這是一次千載難逢的機會，難怪天文學家和愛好者們如此興奮。

如果天空晴朗將很容易看得到，不過還是要做一些必要的凖備，因為只有一個小時的觀測窗口。

這一現象將在12月21日晚間的西南地平線方向出現，位置較低。時間是日落後半個小時。