章魚和人的異同:人有中樞神經 章魚渾身是腦

地球海洋裏的「異類」

章魚全身都是腦

關於「意識」

他2020年出版的文集《在世界上有些地方善良比規則更重要》(There Are Places in the World Where Rules are Less Important than Kindness,Allen Lane)其中一篇文章論述章魚和人類主觀意識形成機制的關係。