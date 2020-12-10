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澳大利亞天文學家首次在宇宙中觀測到「神秘圓盤」
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澳大利亞天文學家首次在宇宙中觀測到「神秘圓盤」
58 分钟前
澳大利亞天文學家首次在宇宙中觀測到「三個神秘圓盤」。尚無現存理論能解釋它們是什麼，但天文學家初步猜測是銀河系爆炸後的圓形震波。
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