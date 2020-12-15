新冠病毒變異：是否影響疫苗效力和其他重要問題

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒的突刺蛋白出現變異引起科學家關注

英格蘭東南地區出現變異的新冠病毒，科學家正在密切觀察新毒株對疫情發展的影響。

目前還沒有確切的證據顯示變異的新冠病毒是否更容易傳播、導致更嚴重的症狀、甚至讓疫苗失效。

對於病毒的變異，新毒株的出現，最重要的問題是「變異後的新毒株，病毒行為是否也改變了？」

許多人聽到病毒出現變異第一反應就是擔心害怕，但是出現變異也是病毒的本能。

大多數情況下病毒出現無謂的改變，結果變得更不容易感染，新毒株慢慢消失。偶然情況下病毒變異，結果新毒株傳染性更強。

BBC健康事務記者加拉格爾梳理以下幾個問題。

變異後的病毒是否傳染性更強？

有兩個原因讓科學家需要持續觀察出現變異的新冠病毒。

第一點是科學家發現在新冠病毒感染病例高的地方，毒株變異的程度也比較高。

這是一個警訊，可以從兩方面來解釋：病毒有可能出現變異，變得傳染性更強，導致更多人感染。

但另一種解釋可以說病毒只是「運氣好」，在某個理想狀態下感染到某個人，然後通過感染者傳播病毒出去。

要在實驗室裏進行仔細研究才能斷定這一新變種病毒株是否比其他病毒更容易傳播。

病毒是如何變異的？

第二個讓科學家關切的問題是病毒是如何發生變異的。

英國新冠病毒基因組（COG-UK）專家羅曼（Nick Loman）表示，「新冠病毒出現很多變異，比我們想象的要多，其中有些變異值得關注。」

主要有兩種變異，兩種都出現在新冠病毒的突刺蛋白上，突刺蛋白是病毒用來解鎖進入人體細胞的重要組成部分。

N501變異毒株改變了新冠病毒突刺最重要的「結合受體」，這是病毒突刺首先接觸人體細胞的地方，任何讓病毒更容易進入細胞內的變異就會讓它更具優勢。

羅曼說，從這一點來看這一變異毒株非常值得關切。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 大規模疫苗接種也會給新冠病毒帶來新的壓力促使病毒發生突變

另一種變異毒株為H69/V70缺失，之前也出現過好幾次，包括受新冠病毒感染的水貂身上也發現過這種變異毒株。

科學家擔心，感染過新冠病毒的康復者血液內的抗體，對這一變異毒株的抵抗力可能較弱。

但這一方面的擔憂也是需要進行更多的實驗和研究才能確定。

伯明翰大學的馬克納裏（Alan McNally）教授表示，新冠病毒出現變異，但現在還過早推斷這些變異對疫情發展可能會造成的影響。

疫苗是否仍然有效？

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新冠病毒突刺蛋白出現變異，有人開始質疑這是否會影響疫苗的效用，因為輝瑞、莫德納和牛津等三種進展快速的疫苗都訓練人體免疫系統對抗病毒突刺。

不過人體免疫系統也會學習對抗病毒突刺的不同部位，因此衛生官員仍然相信新冠病毒疫苗仍然對變異毒株有效。

新冠病毒是先在動物中演化，大約一年前才感染人類的。

在那之後，新冠病毒大約一個月突變兩次，拿今天的樣本去跟武漢爆發的病毒比較，中間可能有25次突變。

直到現在，新冠病毒仍然不斷地嘗試不同的變化來感染人類。之前就發生過類似情況，G614變異毒株讓許多人擔心傳染力增強。

大規模疫苗接種也會給新冠病毒帶來新的壓力，或者說是動力，因為病毒需要改變才能感染那些接種過疫苗的人。