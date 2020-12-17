新冠疫苗開打 你應當知道的幾大問題

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新冠疫情席捲全球已經接近一年，近日英國、美國等地陸續批准了應對新冠病毒的疫苗，為民眾恢復正常生活帶來了些許曙光。

各個國家和地區將採購哪些疫苗？它們有什麼區別？注射疫苗應當注意哪些不良反應？在疫苗的獲取方面，貧富懸殊會造成哪些影響？

BBC中文梳理了以下幾大熱門問題。

圖像來源，OXFORD UNIVERSITY/JOHN CAIRNS 圖像加註文字， 牛津/阿斯利康製藥合作的疫苗目前在最後試驗階段

各地區將採用哪些疫苗？有何區別？

12月初，英國成為全球第一個批准輝瑞/BioNTech新冠疫苗大規模使用的國家。英國監管機構MHRA（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency）表示，該疫苗可提供高達95%的保護率，可安全上市。

12月11日，美國食品藥物管理局（FDA）授權輝瑞公司和BioNTech的新冠疫苗在美國緊急使用。

輝瑞疫苗屬於核糖核酸疫苗，是一種全新的疫苗，此前從未在人類身上注射過。該疫苗必須儲存在零下70℃左右的環境中。疫苗一經送達，可在冰櫃保存5天。

本月，阿聯酋和巴林也先後批准了中國國藥集團的新冠滅活疫苗。兩國政府都表示，疫苗有效性達86%。

香港政府也表示，政府已與兩間疫苗製造商達成預先採購協議，其中科興控股生物技術有限公司將供應750萬劑新冠滅活疫苗；復星醫藥、德國BioNTech和美國輝瑞藥廠（Pfizer）也會提供750萬劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 全球目前有11種新冠病毒疾病疫苗進入最後測試階段。

中國科興生物研發的克爾來福疫苗是一種滅活疫苗，由已殺滅的病原體製成，主要通過其中的抗原誘導細胞免疫的產生。科興稱，該公司生產的冠狀病毒疫苗在印尼進行最後階段試驗中，97%疫苗接種者中產生了抗體，但其有效性尚未確定。

此外，香港政府還表示，快將與英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）達成協議，採購 750萬劑該藥廠與英國牛津大學共同研發的不可複製性病毒載體疫苗，最快明年下半年供港。

英國牛津大學研發的新冠病毒疾病疫苗保護率達70%。但研究人員表示，如果更改疫苗劑量的話保護力可以提高到90%。

香港政府專家顧問許樹昌表示，香港購買的三種疫苗哪種效果較好，還需要等研發機構披露第三期測試數據才能評估。

許樹昌稱，科興製造的屬於滅活疫苗，該技術應用於季節性流感疫苗多年，第三期測試保護率目前未知；而德國BioNTech以核酸製造疫苗是全新方法。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 總部在北京的科興生物研發克爾來福新冠病毒疾病疫苗（Credit: Getty Images）

比起輝瑞疫苗要儲存在零下70度的環境中，牛津研發的疫苗造價更為便宜，儲存更方便，普通的冰箱就能儲存，更容易運送到世界各個角落。

另外，美國食品藥品監督管理局周二（12月15日）表示，美國生產的莫德納疫苗（Moderna）安全，有效率達到94%。這為該疫苗得到美國當局緊急授權掃清了障礙。莫德納疫苗需要在零下20度的環境中運輸。

如果本周該疫苗獲得美國食品藥品監督管理局專家團隊和疫苗負責人的批准，24小時內疫苗就可以開始分發。

莫德納公司總部位於美國馬薩諸塞州劍橋市。該公司稱，如果疫苗獲批，大部分疫苗將在那裏生產。

誰優先接種？如何接種？

在英國，專家制定了一份臨時優先接種名單，目標是保護高風險人群。他們是住在老人院的老人和相關護理人員，其次是80歲以上的老人和其他衛生和社會護理工作者。每人需要接種兩針，兩針間隔21天，第二劑是加強劑。

同樣，美國衛生部門預計將優先為醫療工作者和養老院居民提供首批疫苗。

香港政府也是按照優先群組次序進行大規模疫苗接種，首先安排醫護人員、長者、長期病患者、安老或殘疾院舍員工等約300萬人接種疫苗。

香港政府稱，目標在明年內為大部分巿民免費注射疫苗。

牛津疫苗同樣需要注射兩次，兩次注射間隔一個月。中國科興疫苗則是間隔14天注射兩劑疫苗。莫德納疫苗也需要注射兩劑，相隔時間為28天。

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有何不良反應？

路透社上周（12月9日）報道，英國醫療衛生監管局（MHRA）表示，自從開始輝瑞疫苗注射後，已經有兩起過敏反應報告，以及一起可能過敏反應報告。

英國醫療衛生監管局負責人賴恩（June Raine）在一份聲明中稱，任何有疫苗、藥品或食物過敏史的人都不應該接種輝瑞疫苗。

「大多數人不會出現過敏反應，保護人們免受新冠病毒感染的益處大於風險......你們完全可以相信，這種疫苗符合英國醫療衛生監管局有關安全、質量和有效性的嚴格標凖。」聲明稱。

兩名出現過敏反應的接種者是英國國民保健署的員工，兩人都有嚴重過敏史，在接種後出現過敏反應，但目前狀態良好。

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富裕國家購買了大部分疫苗？

由國際特赦組織、樂施會等機構組成的「人民疫苗聯盟」團體稱，富裕國家正在囤積大量新冠病毒疫苗，而生活在貧窮國家的人們會錯過這些疫苗。

該組織稱，近70個低收入國家只能為十分之一的人口接種疫苗。

為實現全球民眾公平接種新冠疫苗，全球疫苗免疫聯盟、流行病預防創新聯盟及世界衛生組織牽頭成立新冠疫苗保障機制（Covax）。該機制設法獲得了7億劑疫苗，將在已簽署協議的92個國家分發疫苗。

即使有這個計劃，人民疫苗聯盟表示還不足夠，稱製藥公司應該分享技術，確保生產更多疫苗。

人民疫苗聯盟分析發現，如果所有疫苗都獲批准使用，富裕國家已經購買了足夠的疫苗，可為其民眾接種三次。 例如，加拿大已經訂購了足夠每個加拿大人接種5次的疫苗。