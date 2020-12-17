T細胞免疫療法對陣晚期癌症：英國女子「逃離死神」的故事

圖像來源，family photo 圖像加註文字， 海倫全家

海倫·修斯是一位32歲的英國威爾士女子，她曾患有晚期淋巴癌，而且已經擴散到肝、肺和骨髓......

但在接受了全新的T細胞免疫療法後，目前她身體中已經找不到癌細胞的蹤影。

修斯是如何從死神身邊奇蹟般逃脫的呢？故事還得從2年前說起。

巨大腫瘤

圖像來源，family photo 圖像加註文字， 2019年，海倫發現常規治療效果不佳。

2018年的平安夜，醫生告訴修斯，超聲波檢查發現她胸部有一個像柚子大小的腫塊。

此時，修斯正懷著老三，老大和老二也還都是幼兒、嬰兒。在懷孕期間休斯就感覺不適，但萬沒想到卻是淋巴癌。

修斯身體極度虛弱，那年的聖誕節自然也沒過好。接下來她幾乎立即開始了化療，10個星期後生下了老三。

轉移擴散

但去年秋天，修斯得到了她最擔心的壞消息，常規的癌症治療未起什麼作用，她的癌症已經轉移到骨髓、肝臟和肺部。

醫生告訴她要做好最壞打算。

於是，修斯開始為自己3個年幼的孩子（分別為4歲、2歲多和1歲半）凖備記憶盒子，以便他們長大後能夠知道跟媽媽有關的一切記憶。

T細胞免疫療法

但今年初，修斯女士接到通知，她可以接受一種全新的T細胞免疫療法（也稱嵌合抗原受體T細胞免疫療法，CAR-T，Chimeric Antigen Receptors Cell Therapy )。

英國全民健康系統NHS剛剛批准該免疫療法。

修斯看到了一線希望。她說，這是她最後的希望。

之前，她和老公也曾考慮自己掏錢找提供這種新療法的私人診所，但由於費用高達50萬英鎊（大約450萬人民幣），根本負擔不起。

治療原理

圖像來源，family photo 圖像加註文字， 海倫在癌症中心接受了5個星期的新療法治療。

今年初，修斯開始接受T細胞免疫療法。這種新療法是利用病人自身的T細胞來摧毀癌細胞。

修斯也是全威爾士第一位接受這種創新治療方法的女性癌症患者。

它是通過病人自身的T細胞來殺死多種不同的癌細胞。由於它是根據每位患者自身的細胞來量身定做的，因此又被稱為「活體藥物」。

首先，醫生把病人免疫系統的一部分，具體來說就是白細胞中的T細胞從血液中分離出來，用液氮冷凍，然後再送到在美國的實驗室。

研究人員然後把T細胞經過基因修改，成為具備能夠尋找和摧毀癌細胞能力的T細胞特異性受體。經過基因改造後的T細胞會專門識別並攻擊癌細胞，而不是殺死細菌和病毒。

該T細胞特異性受體在實驗室大量複製和繁殖後，再注回病人體內。

醫學人員在美國實驗室裏培養了數百萬這樣經過基因修改後的細胞後再把它們運回英國，注入病人血液中。

整個過程要花一個月。這種具有消滅癌細胞能力的T細胞會呆在病人體內，繼續繁殖。

修斯女士在曼徹斯特的一家癌症治療中心住了5個星期接受治療，而且，正趕上新冠疫情。

修斯說，治療也有一些可怕的副作用，有些時候她都不知道自己是誰，並且無法走路和吃東西。但結果到底如何需要等待6個月才能見分曉。

上周，當醫生為她做完檢查告訴她癌細胞徹底從她體內消失時，他們全家都激動到熱淚盈眶。

修斯表示，這是他們今年最好的聖誕禮物了。

修斯說，原來，她已經做好了最壞的打算，但免疫細胞療法救了她的命。她還說，希望以後也能有更多人能夠接受這種新療法。

幹細胞配型

目前，修斯仍然每月接受輸血治療，因為她的免疫力極其低下。

雖然體內沒有了癌細胞，但更重要的是要確保癌症不復發。因此，修斯需要尋找幹細胞捐獻者，並希望明年底能重返工作崗位。