新冠疫苗：中國國藥集團公布三期試驗數據，稱保護效力達79%

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中國國藥集團（Sinopharm）中國生物北京公司12月30日稱，其研發的新冠疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病（COVID-19）的保護效力為79.34%。

中國生物北京公司網站公告稱，已經向國家藥監局提交附條件上市申請。。

公開資料顯示，目前中國有五款疫苗進入三期臨牀試驗，包括軍事科學院與康希諾的腺病毒載體疫苗、中科院微生物所與安徽智飛的重組蛋白疫苗，還有國藥集團武漢生物所及北京生物所疫苗等。

三期試驗期中數據

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從這一數據來看，國藥集團疫苗的有效性低於已經在其他國家使用的莫德納（Moderna）和輝瑞/BioNTech疫苗95%的保護率，但高於世界衛生組織對新冠疫苗有效性50%的門檻。

中國生物北京公司在公告中表示，這一數據結果達到世界衛生組織相關技術標凖及國家藥監局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨牀評價指導原則（試行）》中相關標凖要求。

公告中沒有公開三期臨牀試驗的更多數據。

國藥疫苗接種情況

在中國的緊急接種計劃中，已經有將近100萬人接種國藥集團的新冠疫苗，國藥集團稱沒有接到一例嚴重不良反應的報告，只出現個別的輕微症狀。

中國國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨在今年8月曾對中國媒體介紹，國藥集團在新冠疫苗方面針對滅活疫苗和基因工程亞單位疫苗兩種方向試圖進行突破。其中國藥集團中國生物武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所兩個單位在滅活疫苗路線上並行研究，國藥集團中國生物技術研究院則是在基因工程亞單位疫苗方面進行研究。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的新冠疫苗研發走的是較傳統的路線

他介紹稱，滅活疫苗，簡單說就是先把病毒毒株分離出來。「就像選『種子』似的，得選一個好『種子』；之後再進行繁殖培養，比如放大幾十倍、幾百倍等；然後再把這些活病毒殺死，使其失去感染性和複製力，但同時保留它刺激人體產生免疫應答的部分功能，最後經過純化等工藝變成疫苗，」他當時向中國官媒《光明日報》表示。

劉敬楨之後還在11月公開表示，注射國藥集團疫苗後的離境人員有5.6萬人，包括到世界上150多個國家的工程項目建設人員、外交人員、留學生等，「沒有出現一例感染的病例」。

他還稱，國藥集團疫苗已經在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、秘魯、阿根廷等10個國家開展國際臨牀三期實驗，截至11月入組的人員已接近6萬人，其中4萬多人已經完成兩針免疫後14天的採血，各項表現「非常好」。

12月9日，阿聯酋衛生和預防部宣佈批准國藥中生北京生物製品研究所研發的新冠疫苗在該國上市。

劉敬楨11月時表示，已經有數十個國家向國藥集團提出購買新冠疫苗的需求。一旦上市審核通過，中國疫苗將在國際市場上正式亮相。中國生物明年的新冠疫苗產能預計將達到10億劑以上，能夠保證安全充足的疫苗供應。

其他疫苗情況如何？

目前在歐美國家已經投入使用的疫苗主要是莫德納（Moderna）和輝瑞/BioNTech兩種新冠疫苗，有效率據稱達到95%左右。

12月30日，英國牛津大學研發的新冠疫苗在英國得到批准使用。

中國科興生物研發新冠滅活疫苗目前已經在印尼進行最後階段試驗，97%疫苗接種者中產生了抗體，但其有效性尚未確定。

俄羅斯當局稱其研發的Sputnik V疫苗的有效率為91.4%，且已經開始大規模的疫苗接種運動。