回首2020：那些令人嘆為觀止的太空奇景

圖像來源，NASA/ESA

隨著人類探索太空活動的頻繁和深入，不斷有令人嘆為觀止的圖片、影像展現宇宙的神奇面貌。

2020年末，BBC科技事務記者瑞孔（Paul Ricon）分享他眼中最令人難忘的年度太空圖景。

哈勃太空望遠鏡看到的「太空珊瑚礁」

哈勃天文望遠鏡是最具歷史意義的科技發明之一，2020年4月慶祝30週年華誕，慶典活動包括發佈一張罕見的圖片，有個別名：太空珊瑚礁。。

那是我們的銀河系附近一片星雲，名叫大麥哲倫星雲（LMC），離地球大約16.3萬光年。圖中體積較大的那團叫NGC 2014，較小的那團叫 NGC 2020。NGC 2014星雲的中心是一團明亮的恆星，每一顆的體積都是太陽的10倍到20倍。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 哈勃誕生30週年慶生圖片被製成3D「太空飛行」體驗版

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 鷹狀星雲裏的創生之柱3D版展示（英語旁白）

小行星採樣過程

美國NASA的小行星探測器OSIRIS-REx2020年10月完成了跟小行星「貝努」（Bennu）零距離接觸的採樣任務，從星球表面掘取土壤和岩石樣本送回地球。研究這類從太陽系形成之初遺留下來的殘骸有助於探索地球和類似行星形成的奧秘。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在小行星貝努表面採集樣本（視頻經過加速和循環播放處理）

另外，日本「隼鳥2號」小行星採樣器12月5號把回收艙送回地球，裏面裝載著採到的樣本。

圖像來源，JAXA 圖像加註文字， 日本「隼鳥2」回收艙帶回地球的小行星土壤樣本

太陽：近距離高清面部特寫

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 高清的震撼 太陽表面原來是這樣的

這是你從未見過的太陽表面高清圖，近距離特寫，2020年1月公布，由坐落在夏威夷的井上建太陽望遠鏡（DKIST)）拍攝。畫面上日冕的每一塊細胞狀區域的面積大約相當於美國得克薩斯州。熱氣體上升形成明亮區域，冷卻氣體下沉展現為亮塊之間的暗線條。

對太陽黑子活動週期和特點的深入了解，有助於避免或減輕太陽表面爆發對人造衛星、宇航員和地球表面電力網造成的破壞。

星際飛船試航

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， 未來的太空旅行工具雛形：星艦（Starship）原型機2020年12月首次升空試飛

馬斯克的SpaceX公司研發的未來太空旅行工具 - 星艦（Sartship）- 原型機2020年12月從德克薩斯南部博卡奇卡（Boca Chica）發射場升空試飛，在離地面12.5公里的空中短暫飛行然後返回。

試飛計劃讓原型機在空中操作，模擬以機腹水平狀態進入地球大氣層，然後翻轉為垂直角度著陸。但翻轉時未能按設想減速，著陸過猛而爆炸。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， SN8是第一個嘗試飛到高空次軌道飛行的星艦原型機。著陸失敗，但馬斯克稱出現意外是意料之中的事，而且可以提供寶貴數據和經驗