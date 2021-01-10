新冠肺炎：我們要如何防止擴散全球的瘟疫再現

新冠肺炎的疫情擴散全球，但科學家早在數年前已經警告各國需要為大規模的傳染病凖備。

傳染病學家也警告說，我們沒法預測下次的瘟疫會在什麼時候爆發，可以做的只是做好凖備。