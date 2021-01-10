BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
新冠肺炎：我們要如何防止擴散全球的瘟疫再現
你的器材不支持播放多媒體材料
新冠肺炎：我們要如何防止擴散全球的瘟疫再現
59 分钟前
新冠肺炎的疫情擴散全球，但科學家早在數年前已經警告各國需要為大規模的傳染病凖備。
傳染病學家也警告說，我們沒法預測下次的瘟疫會在什麼時候爆發，可以做的只是做好凖備。
更多相關內容
肺炎疫情：電影《傳染病》純屬巧合還是好萊塢預言成真
2020年3月11日
疫苗：大規模接種如何擊敗幾大致命傳染病
2020年12月12日
新冠疫情：影響人類歷史進程的五次疫疾大流行
2020年9月25日
熱播
2:51
視頻,
馬斯克成為全球首富之路
, 節目全長 2,51
2021年1月9日
3:31
視頻,
飽受戰亂的阿富汗 一位西方旅客卻大膽獨自旅行
, 節目全長 3,31
5 小时前
2:08
視頻,
韓國長者憑記憶彈鋼琴 希望成為全球最年長的鋼琴家
, 節目全長 2,08
5 小时前
1:32
視頻,
澳大利亞遭極端天氣襲擊，海灘變成「泡沫海」
, 節目全長 1,32
2020年12月17日
1:21
視頻,
新冠疫情：中國河北進入疫情「戰時狀態」 石家莊「封城」
, 節目全長 1,21
2021年1月8日
1:50
視頻,
美國國會暴亂：共和黨人批評暴力 譴責特朗普
, 節目全長 1,50
2021年1月8日
2:36
視頻,
2021年科學界將會有什麼大事發生？
, 節目全長 2,36
2020年12月30日
2:56
視頻,
「匿名者Q」：一個擁護特朗普的陰謀論宗派
, 節目全長 2,56
2020年7月25日
2:05
視頻,
新冠肺炎：我們要如何防止擴散全球的瘟疫再現
, 節目全長 2,05
59 分钟前
7:41
視頻,
朝鮮「脫北者」現身說法 解釋為何金正恩掌權後更難逃離
, 節目全長 7,41
2021年1月7日