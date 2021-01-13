巴西新數據顯示中國科興疫苗有效率為50.4% 不及先前數字

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴西公布的最新數據顯示，科興疫苗的整體有效率為50.4%。

巴西公布的最新數據顯示，中國科興生物（Sinovac Biotech）開發的新冠病毒疫苗的整體有效率為50.4%。這一數字勉強符合全球監管機構要求的門檻，但遠低於上周巴西宣佈的78%。

此次數據是由位於聖保羅的布坦坦研究所（Butantan Institute）在周二（1月12日）向巴西衛生監管機構提交的。布坦坦研究所是科興生物的合作伙伴，目前其正在巴西對這一疫苗進行最後階段的臨牀試驗。

該研究所的研究人員解釋說，有效率的降低是由於計算中包括了感染新冠病毒但僅表現出「非常輕微」症狀的患者造成的。

「非常輕微」症狀

上周，巴西研究人員宣佈了科興疫苗試驗得出了78%的有效率，他們後來將這一數字稱為「臨牀有效率」。

研究人員在周二（1月12日）的一場記者會上解釋說，他們將這些病例分為無症狀、非常輕微、輕微、中度和重度。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 儘管疫情嚴重，但聖保羅的街頭依然人滿為患。

據研究所的報告，此前78%的「臨牀有效率」是考慮了輕、中、重度病例，但如果將志願者中出現「非常輕微」症狀的患者納入在內，新的「總體有效率」數字是50.4%。這些人不需要醫療援助。

研究人員強調，這款疫苗在預防需要治療的輕症病例方面的有效率仍是78%，在中度至重度病例方面的有效率為100%。

目前，世界衛生組織和各國監管機構普遍將50%有效率設為疫苗合格的門檻。

「這款疫苗降低了疾病的強度，」布坦坦研究所醫學總監裏卡多·帕拉西奧斯（Ricardo Palacios）說道。他辯護稱，試驗是在高度暴露於病毒的醫務人員身上進行的，而且兩劑的接種間隔很短，如果推廣到更廣泛的社區中，療效可能更好。

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布坦坦研究所還表示，科興疫苗的最大副作用是局部疼痛、頭痛和疲勞，但沒有任何嚴重副作用的記錄。

巴西是全球遭到新冠疫情重創最嚴重的國家之一，已有逾800萬人感染新冠病毒，死亡人數居世界第二。聯邦政府已凖備開始讓民眾接種兩種疫苗，此款疫苗是其中之一，這讓很多人對試驗結果高度關注。

微生物學家娜塔莉亞·巴斯特納克（Natalia Pasternak）對記者們表示，試驗結果意味著該疫苗並不是萬能藥。

「這不是世界上最好的疫苗，」她說道，但她表示這是一款「完全可以接受的疫苗」。

不同結果

這款由中國科興生物研發的名為「克爾來福」（CoronaVac）的疫苗是一種滅活疫苗，由已殺滅的病原體製成，主要通過其中的抗原誘導細胞免疫的產生，而不會引發嚴重的疾病反應。

據《紐約時報》報道，科興目前已售出3億多支疫苗，主要銷往中低收入國家，佔中國發佈的疫苗製造商2020年產能總量的一半左右。

包括印度尼西亞、土耳其和新加坡在內的多個國家已經訂購了這款疫苗，但它在不同國家的臨牀試驗中結果並不相同。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 土耳其也採購了科興的疫苗。

上個月，土耳其研究人員表示，此款疫苗的有效率為91.25%，而周一給予科興疫苗綠燈的印尼公布，其有效率為65.3%。這兩者都是三期臨牀試驗的期中結果。

相比之下，美國輝瑞/BioNTech和莫德納（Moderna）分別報告了95%和94.1%的有效率，牛津/阿斯利康疫苗的有效率為70.4％。

不過，科興和牛津/阿斯利康的兩款疫苗有著相同的優點——不需要超低溫存儲，僅需冰箱冷藏的環境。但莫德納的疫苗必須存放在攝氏零下20度，而輝瑞/BioNTech疫苗必須存放在攝氏零下70度。

這意味著前兩者更能有效地在發展中國家使用，因為那些地方可能沒有足夠的低溫儲存設備供疫苗保存。

周三（1月13日），印尼總統佐科（Joko Widodo）公開在電視直播中接種了科興的疫苗。

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不過，中國很早便給予科興疫苗的緊急使用許可。去年11月，浙江多個城市已向有需求的民眾提供科興疫苗的接種。

巴西的困境

儘管是拉丁美洲疫情最為嚴重的國家，但巴西的疫苗接種工作進展並不順暢。

BBC世界台美洲編輯坎迪斯·皮耶特（Candace Piette）報道說，巴西尚未宣佈全國性疫苗接種的明確時間表。這種延遲很大程度上是由於政府在疫苗方面的無序和分裂性造成的。

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總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）長期以來一直對疫苗持排斥態度，他曾在沒有提供證據的情況下表示，大多數巴西人都不願意接種疫苗。

他更嚴厲抨擊科興疫苗，並禁止聯邦政府採購，不過後來收回了這個決定。政治分析人士認為，這主要是由於他的政治對手聖保羅州州長若昂·多裏亞（João Doria）是該疫苗的大力支持者。