華為專利提及可識別維吾爾人技術

圖像來源，Reuters

華為的一項專利被發現，可以在行人的圖像中識別出維吾爾族人。

這項專利是眾多與華為相關的同類專利之一，美國一家研究公司發現後，與BBC分享了該消息。

華為此前曾表示，其技術並非為識別特定民族而設計。

華為目前正計劃修改這項專利。

強制勞動營

該公司表示，這麼做需要向中國國家知識產權局（CNIPA）請求允許刪除專利的中文文件中提及維吾爾族的內容。

維吾爾人是主要生活在中國新疆的穆斯林民族。

中國當局被指對他們使用高科技監控技術，並將許多人關押在強制勞動營中，在那裏，孩子有時與父母分離。

北京方面稱，這些地方只是提供自願職業技能教育培訓。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國科技公司否認出售可通過外貌識別，將維吾爾族從其他人群中分辨出來的軟件。

「中國公安部視頻監控網絡的一個技術要求是檢測民族——特別是維吾爾族人，」人權觀察組織的中國部資深研究員王松蓮（Maya Wang）說。

「在世界其他地方，這種以民族為目標進行迫害的行為是完全不能接受的，但在中國，由於維吾爾人在中國沒有權力，所以在生活的許多方面對維吾爾人的迫害和嚴重歧視仍然沒有受到質疑。」

身體姿態

華為的專利最初是在2018年7月與中國科學院一同申請的。

據描述，該專利使用深度學習人工智能技術，用以識別街頭攝錄的行人的各種特徵。

該技術的重點是解決不同的身體姿態（比如坐或者站立）影響識別凖確性的問題。

但該文件還列出一個人可能成為識別目標的屬性，包括「民族（漢族、維吾爾族）」。

一位華為發言人表示，這個提法不應該被包括在內。

「華為反對各種類型的歧視，包括利用技術進行民族歧視，」該發言人表示。

「識別個人的民族從來都不是研發項目的一部分。」

「它本不應該成為應用的一部分。」

「我們正在採取積極的措施來修正它。」

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「我們正在不斷努力，以確保新的和不斷發展的技術以最謹慎和完整的方式被開發和應用。」

「機密」文件

上述專利是由視頻監控研究組織IPVM曝光的。

該組織此前曾在華為網站上發現另一份「機密」文件，其中提到了「維吾爾警報」系統的工作。

華為表示，該頁面提到的是一個測試，而非實際應用，並否認銷售識別民族的軟件。

周三，英國議會外交事務特別委員會主席、保守黨中國研究小組的湯姆·圖根達特（Tom Tugendhat）向BBC表示，「中國科技巨頭支持對維吾爾族人的殘酷侵犯，向我們展示了為什麼我們作為消費者、作為一個社會，必須謹慎對待我們向誰購買產品或向誰授權業務。」

「開發民族識別技術供一個專制政權使用，顯然不是符合我們標凖的行為。」

商湯科技

IPVM還在中國人工智能公司商湯科技和圖像識別公司曠視科技申請的專利中也發現了提及維吾爾人的內容。

商湯科技在2019年7月提交的申請中，討論了面部識別軟件如何用於更有效的「安全保障」，比如搜索 「一個戴墨鏡、留鬍子的中年維吾爾人」或一個戴面具的維吾爾人。

商湯科技的一位發言人表示，這些提法「令人遺憾」。

「我們明白我們責任的重要性，這就是為什麼我們在2019年年中開始制定我們的人工智能道德凖則。」該發言人補充道，該專利在這個凖則之前就已經存在了。

圖像來源，CNIPA 圖像加註文字， 曠視科技向BBC表示，現在將撤回有關的專利申請。

曠視科技

同時，曠視科技在2019年6月申請的專利中，描述了對數據庫中錯誤標記的人臉圖片進行重新標記的方法。

文件中稱，這些分類可以基於民族，例如，包括「漢族、維吾爾族、非漢族、非維吾爾族和未知」。

該公司向BBC表示，現在將撤回專利申請。

「曠視科技認識到，我們2019年專利申請中使用的語言容易引起誤解。」

「曠視科技沒有開發也不會開發或銷售標記種族或民族的解決方案。」

「曠視科技承認，在過去，我們專注於我們的商業發展，缺乏對我們的市場、銷售和運營的材料進行適當控制。」

「我們正在採取措施糾正這種情況。」

百度與阿里巴巴

IPVM還標示出中國最大的兩家科技集團阿里巴巴和百度申請的圖像識別專利，這些專利提到了按民族分類，但沒有具體提到維吾爾族。

阿里巴巴回應說，任何形式的種族或民族歧視都違反了我們的政策和價值觀。

「我們從未打算將我們的技術用於，也不會允許將其用於針對特定的民族群體。」

而百度表示，「在申請專利時，文件說明是作為技術解釋的例子，在這種情況下，描述標誌識別模型是什麼，而不是代表該發明的預期實踐。」

「我們沒有也不會允許我們的技術被用來識別或針對特定的民族群體。」

但人權觀察仍表達顧慮。

「任何向中國警方出售視頻監控軟件和系統的公司都必須確保它們符合警方的要求，其中包括民族檢測的能力，」王松蓮表示。