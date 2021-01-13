2021消費電子展：內建揚聲器和通風裝置的智能口罩

圖像來源，RAZER 圖像加註文字， 雷蛇推出的智能口罩中間是半透明的，可以看到佩戴者的嘴型

科技搭配防疫，電子遊戲周邊設備廠商推出了智能口罩，號稱防疫效果媲美N95口罩，而且還內建麥克風。

電子遊戲周邊設備公司雷蛇（Razer）在2021年線上消費電子展（CES）推出這款智能口罩，口罩內建麥克風和揚聲器，能擴大佩戴者的聲音，使其聲音聽起來不會有被捂住或蒙蔽的感覺。

口罩還設計了內建的通風裝置，能夠調節氣流，排出佩戴者呼出的較熱空氣，同時導入周圍較冷的空氣。

雷蛇宣稱這款智能口罩防護力能達到N95口罩的效果，但是BBC並沒有檢查其宣稱內容。

圖像來源，RAZER 圖像加註文字， 這款口罩目前只是概念原型，沒有售價和發佈日期

最特別的是這款口罩中間是半透明的，讓別人能夠更清楚看到佩戴者的嘴型，有助於讀唇語和辨別臉部情緒和特徵。

此外，它配有感光器，在黑暗環境下會啟動「低光模式」，內建的RGB三原色光能提供不同顏色組合的光線照亮嘴部。

內建這麼多電子設備，這款口罩也需要充電盒為口罩充電，口罩充電盒支援無線充電，在為口罩充電的同時，充電盒內建的紫外線光還能為口罩消毒。

雷蛇目前推出的這款口罩只是概念原型，沒有售價和發佈日期，也不清楚未來是否會量產上市。

圖像來源，RAZER 圖像加註文字， 口罩內建的RGB三原色光能提供不同顏色組合的光線照亮嘴部

從這款口罩的概念和設計來看，它對新冠疫情下人們的生活或許有很大的用途，但內建這麼多的電子裝置，很重要的一點是，佩戴時舒適度又是如何呢？

BBC的科技新聞小組未能拿到樣品親身體驗，但是雷蛇公司表示，該口罩在接觸臉部的地方配備有柔軟的硅膠，佩戴時能夠保障舒適度。

而且該款口罩在佩戴時，口罩本身並不會接觸口鼻部位，也不會貼在口鼻上面，扣住耳朵的束帶比一般口罩更寬，因此減少了對耳朵束緊壓力。

不過科技產品網站Verge表示，這款概念口罩內建的通風裝置的耐用性仍然需要做進一步測試，以確定過濾材料多久需要更換。

圖像來源，GENERAL MOTORS 圖像加註文字， 通用汽車實驗性的空中出租車

2021年的消費電子展由於新冠疫情影響改為線上進行，其他在消費電子展上露面的概念產品還包括：

美國通用汽車推出的垂直升降電動「飛天車」（無人機）

日本衛浴設備生產商TOTO推出的能分析排洩物並做出飲食建議的智能馬桶

中國TCL科技推出的可以捲起來的「卷軸屏」（平板顯示器）