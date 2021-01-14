加密貨幣密碼丟失 他拿不到價值2.4億美元的比特幣

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 托馬斯將比特幣存在電子錢包，但卻寫著密碼的紙條卻遺失了

你可能也有類似經驗，腦袋不管用，想不起密碼，拼湊記憶試了8次，結果都是「輸入錯誤」，現在只剩下兩次解鎖機會。

程序員托馬斯（Stefan Thomas）現在就面臨這樣的情況，不過他的損失相當慘重。因為他忘掉的密碼是進入一張硬碟的金鑰，裏面存放著價值2.4億美元的比特幣。

巨額比特幣被密碼鎖住的故事在經過媒體報道後迅速傳遍社交媒體，前任臉書網絡安全負責人斯塔莫斯（Alex Stamos）表示願意幫助托馬斯解鎖，但要求獲取10%的酬勞。

比特幣的價值最近幾個月以來一路狂漲，1比特幣目前相當於3.4萬美元。

但是加密貨幣的幣值波動非常大，專家對比特幣未來的漲跌走勢也有不同的看法。

數字錢包

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 比特幣近日狂漲突破3年來最高點

在德國出生，現在居住在美國舊金山的托馬斯大約在10多年前獲得這筆比特幣，當時他為加密貨幣如何運作製作了一段視頻，因此獲得7002比特幣作為酬勞。

在當時，1比特幣的價值只有幾美元而已，他將這筆比特幣存在一個數字錢包當中，錢包存放在一個硬碟裏面。

他把開啟硬碟的密碼寫在一張紙上，但後來這張紙已經找不到了。

破解密碼

在輸入密碼錯誤10次之後，密碼將永久失效，意味著他再也沒辦法拿到裏面的電子錢包。

只剩下兩次嘗試輸入密碼的機會，托馬斯現在對加密貨幣已經完全失去興趣。

目前在斯坦福大學任教的斯塔莫斯告訴托馬斯，不要瞎猜密碼，應該要請專業人士協助，找出破解辦法。

他說，「只要給我10%的酬勞，我可以幫你做到。」

「趕快跟我聯繫。」

被密碼鎖住

托馬斯不是第一個比特幣被密碼鎖住不得其門而入的人。

據加密貨幣數據公司「Chainanalysis」（鏈分析）表示，目前大約有價值高達1400億美元的比特幣因為密碼遺失而永久「躺在」電子錢包裏，沒有人拿得到，也不再流通。

但另一方面，每天都有人尋求協助，試圖破解比特幣密碼，這也出現了新的商機。

《紐約時報》的文章也提到，有一個人的手提電腦被同事重新格式化，結果裏面存有的800比特幣的密碼也消失了。

2013年，一名威爾士男子無意間丟掉存有7500比特幣的電腦硬碟，急忙到垃圾掩埋場尋找。