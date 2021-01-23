新冠病毒疫情加速QR碼技術革命

圖像來源，DUKE』S 圖像加註文字， 掃描QR碼就能點餐和付款

1990年代日本人發明的QR碼，在新冠病毒疫情期間變得非常管用。

美國一家餐廳集團的共同創辦人沙茨伯格（Michael Schatzberg）表示，QR碼現在非常受到顧客歡迎。

許多餐廳都讓客人通過手機掃描QR碼，讀取菜單內容，點餐和付款，整個流程變得非常簡單方便，不需要等待服務人員服務。

QR碼是日本人在1990年代中期發明的，最初是用來追蹤汽車生產的零件。

和長方形的條碼相比，四方形的QR碼儲存的信息量更大，能夠儲存2500個數字或字母，而一般的條碼只能儲存43個。

QR碼能夠儲存的信息包括名字、地點、網站等，只要用手機掃描QR碼就能立即讀取相關信息，或打開網頁或App讀取更多內容。

有報道說，蘋果正在開發進階版QR碼，讓方塊狀的QR碼也能用圓點、圓圈和各種顏色呈現。

在新冠病毒疫情爆發之後，掃一下就能連結到網絡世界，快速讀取資料的方便功能，就成了QR碼最大的吸引力。

圖像來源，BRANDED STRATEGIC HOSPITALITY 圖像加註文字， 沙茨伯格表示，新冠病毒疫情加快了餐飲業技術創新的速度

許多酒吧餐廳都引進QR碼方便顧客點餐和付款，避免不必要的接觸機會。

沙茨伯格表示，以往可能需要好幾年時間才會實現的技術進展，現在短短幾個月就做到了。

除了餐飲業之外，藥劑行業也引進QR碼，病患只要掃描QR碼就能用手機付款領藥，沒有不必要的接觸。

一些科技新創公司也將QR碼運用到零售業上面，瑞典一家公司推出Grid技術，讓零售業店家在門外用屏幕展示QR碼，路過的人不需要進入店內就能掃描QR碼觀看產品照片和視頻，並付款購買。

目前已經有超過24個國家的許多零售業採用這個技術，包括服裝零售H&M，連鎖家具店BoConcept，以及連鎖酒店集團Radisson Blu等。一些店家外面提供QR碼讓顧客掃描提供資料（Credit: Getty Images）

QR碼還能使用在公共衛生和防疫工作方面，掃描QR碼協助追蹤疫情，讓與確診者有接觸的人能夠自我隔離。

在英國，一些公共場所展示NHS的防疫QR碼，消費者掃描QR碼就能記錄行蹤，這樣就不需要向店家提供個人資料。

如果有確診者曾經到過哪些公共場所，那麼曾經到過這些地方的其他顧客也會接收到警告通知，提醒他們注意曾經和確診者處於同一個環境。

有些超市也引進QR碼的技術，讓消費者掃描QR碼付款，Grabango推出所謂的「免結賬技術」，和亞馬遜的Amazon Go類似。

在Grabango的商店，消費只要選購物品，離開商店前掃描個人QR碼就能自動扣款。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些店家外面提供QR碼讓顧客掃描提供資料

免結賬購物方式是超級市場未來的發展趨勢，已經有超市推出智能購物車服務，只要消費者將產品放入購物車，就能自動辨識產品並同步到消費者的手機上，離開超市前掃描一下手機上的QR碼就能自動扣款。

但是這些技術也引起人們對隱私權的擔憂，新南威爾士大學（University of New South Wales）的法律和信息科技教授格林利夫（Graham William Greenleaf）對此態度有所保留。

他表示，QR碼系統建立後沒有相應的隱私保障法律，應用QR碼在疫情追蹤或者消費購物上都有隱私權的隱憂。