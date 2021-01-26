恐龍相互交流的一種方式：洩殖腔發亮

圖像來源，Science Photo Library

人類對恐龍可以說相當熟悉，無論是倫敦自然歷史博物館的恐龍骨架化石，還是好萊塢科幻影片裏的恐龍世界，或者學校教科書裏的詳盡介紹，從恐龍時代到恐龍滅絶再到化石研究，探索從未停止，卻似乎也沒有窮盡。

考古學家和生物學家對恐龍不斷有新的發現。

最新研究發現，恐龍的洩殖腔（排洩和生殖出口）會發光，而這很可能是跟同類交流的一種方式，傳遞特定信息，類似於狒狒發情時屁股會紅腫。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雷克斯暴龍是史上數一數二的大型肉食性動物。

布里斯托大學宏觀進化學講師雅各布·溫瑟（Jakob Vinther）和馬薩諸塞大學阿默斯特分校解剖學家和動物生殖系統專家黛安·凱利（Diane Kelly）在學術期刊《對話》（The Conversation）上介紹了關於恐龍生理構造功能的最新發現。

和其他哺乳動物的身體構造不同，恐龍的洩殖腔是個「萬能孔」，承擔了所有功能：排便、排尿、交配、下蛋。

但是，大部分出土恐龍化石都沒有保留較完整的洩殖腔。直到遼寧出土了非禽類恐龍和禽類化石 — 它們的鱗狀皮紋路和羽毛保存得完美無缺，連皮毛和鱗片顏色的黑色素都清晰可見。

這就為古生物學家提供了復原恐龍本來的膚色需要的素材，製作出彩色的立體標本複製品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 艾伯塔龍屬是暴龍屬獸腳亞目（tyrannosaurus therapoda）恐龍。

古生物學家尼科爾斯（Bob Nicholls）和同事們據此復原了這只鸚鵡嘴龍生前的外觀顏色。它生活在一億多年前，體型相當於拉布拉多獵犬那麼大，跟三角恐龍之類體格龐大的角龍類恐龍是近親。

它生前的顏色復原後投射到實物尺寸的3D模型上，可以看到它有反蔭蔽保護色，為它在光線昏暗的森林裏提供蔽護。

而更驚人的秘密在它的臀部，秘密的曝光則純屬意外。

完成了對這頭鸚鵡嘴龍膚色的復原後，研究小組回到森根堡博物館去拍一條短視頻，介紹色彩復原過程。拍攝時發現它的洩殖腔部位保存完好無缺，比以往任何恐龍化石的這個部位都完美，是深入研究的絶好標本。

於是，研究小組開始復原1.3億年前的鸚鵡嘴龍的臀部。完成後的模型顯示洩殖腔開口兩側有一對側唇，呈V形朝向尾尖方向，側唇之間是一坨腫塊。洩殖腔表面覆蓋細小的重疊鱗片，有黑色素沉積，顏色較深。但無法確定這具恐龍化石的性別。

如果鸚鵡嘴龍活著的時候洩殖腔部位是這種深色，則起不到保護色作用，顯得反常。

圖像來源，CHEUNG CHUNG-TAT 圖像加註文字， 藝術家筆下的這只恐龍只有麻雀般大小，但可以看出皮毛的反蔭蔽保護色

這個反常現象如何解釋？

恐龍曾經與飛禽並存。飛禽在生物演化過程中形成了用於識別同類和求偶的視覺信號本能，比如孔雀開屏。

有些禽鳥直接用洩殖腔發信號，比如領岩鷚求偶過程中雌鳥的洩殖腔部位會發亮。

已經知道恐龍具有相當高級的視覺傳訊機能，比如羽毛呈彩虹色。所謂「裸體」恐龍，即全身覆蓋的是鱗片而不是羽毛的「無毛恐龍」，臀尾部沒有遮掩，完全可以通過洩殖腔信號傳遞信息。

這具臀尾部保存完好的恐龍化石為我們提供了珍貴的線索，得以窺見恐龍的社交行為。不過，現在還無法斷定這種顏色信號是出於求偶還是其他目的的交流。

圖像來源，CURRENT BIOLOGY 圖像加註文字， 科學家們在來自緬甸的琥珀中首次發現保存完好的渾身長毛的恐龍尾化石。

黛安·凱利說，大多數情況下，四足動物洩殖腔標本無法提供性別信息，"那些明顯的特徵藏在洩殖腔內部，不幸的是這些特徵沒有保存在化石中"。

這方面的研究還需要更多保存完好的化石標本用以比較、佐證，填補恐龍洩殖腔內部解剖結構空白。