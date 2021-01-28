刷臉支付：用人臉取代銀行卡的未來世界

圖像來源，Sara Stewart 圖像加註文字， 斯圖爾特在這家墨西哥餐館刷臉支付購買三明治

薩拉·斯圖爾特（Sara Stewart）走進洛杉磯一家墨西哥餐館，點了一份三明治。

要結賬的時候，她只需要注視櫃台前的一個小屏幕就好了，但在付小費的時候就有點麻煩，她需要用手勢表達。

整個過程不到5秒鐘就完成了，而且完全不需要使用手機或金融卡付款，也不需要出示任何證件，也不用輸入密碼。

歡迎來到「刷臉支付」的未來世界，這聽起來可能有點過於科幻，但在中國許多主要城市，刷臉支付已經成為現實。

人臉識別技術已經來到美國、丹麥和尼日利亞等地方，未來幾年之內會有更多地方更多人開始刷臉支付嗎？需不需要擔心資料安全和隱私問題？

圖像來源，Sara Stewart 圖像加註文字， 斯圖爾特比了一個V字手勢，代表她願意支付15%的小費

薩拉今年18歲，剛上大學，她表示並不擔心這方面的問題。「我覺得科技進步得很快，在使用新技術的時候人們不會想太多。」

「我們的手機已經使用人臉辨識，網絡上到處都是人臉，我認為這並不會影響個人資料安全或隱私。刷臉支付快速方便安全，不用擔心忘了帶手機或金融卡。」

薩拉使用的是美國一家新創科技公司PopID的人臉辨識支付系統，她首先在該公司網站上註冊，上傳一張自己的臉部照片存放在雲端系統上，然後輸入金融卡付款資料就完成了。

此外，你還可以選擇使用PopID的手勢功能來支付小費，例如豎起大拇指代表願意支付10%的小費，比一個V字手勢支付15%的小費，沙卡手勢（shaka sign）支付20%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 比出沙卡手勢（如圖）代表願意支付20%的小費

PopID總部位於洛杉磯，該公司的人臉辨識支付系統目前已經在70多家獨立的餐廳和咖啡店裏使用，主要在美國西岸。

PopID首席執行官米勒（John Miller）表示，「刷臉支付和用手機或其他支付方式沒有不同，這只是辨識身份的一種方法，辨識完成後照片立即刪除，不會儲存也不會分享照片。」

他甚至說刷臉支付要比用手機支付更安全，因為手機會通過GPS隨時追蹤定位，而人臉辨識就不會，他還說存放在PopID雲端系統上的臉部照片，只是以臉部獨特向量的數學圖像來儲存，而不是真的照片。

目前PopID要求使用者在刷臉支付時將口罩往下拉，但該公司表示正在更新系統，未來刷臉支付就不需要移除口罩。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國主要城市刷臉支付非常普遍

遠在12000公里之外，中國許多城市早就已經開始使用刷臉支付。

在廣州中山大學，刷臉支付是學生宿舍裏的自動販賣機唯一接受的支付方式，學生如果在夜晚想要買點宵夜吃，就只能刷臉支付購買，否則就要餓肚子。

但是和洛杉磯的薩拉不同，這裏有許多學生並不滿意刷臉支付的應用。一位不願具名的學生表示，受不了現在的生活方方面面都充滿了人臉辨識技術。

這位學生說，她寧願半夜挨餓，也不要刷臉支付買宵夜。「科技就像潮水，你不能逆流而上，但我只要有辦法就能免則免。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人臉辨識技術能夠識別人的臉部特徵

如果說科技是一股大潮，那麼在中國，人臉辨識和刷臉支付的應用簡直就像是一場海嘯。

在中國，阿里巴巴集團發展出來的支付寶，和騰訊的微信支付這兩個移動支付平台佔據98%的手機支付市場，支付寶和微信支付都在競爭人臉辨識支付系統。

中國官方媒體報道，到明年將有7.6億人使用人臉辨識支付系統。

洛陽科技職業學院的電子商務學院院長王冰表示，新冠病毒疫情加快了人臉辨識支付系統的應用。

圖像來源，Wang Bing 圖像加註文字， 王冰表示人臉辨識系統很難造假

他表示，受到新冠病毒疫情影響，更多人願意使用人臉辨識支付系統。

「這個技術非常先進，你不可能騙過攝像頭和背後的軟件，連同卵雙胞胎都能辨識差別。」

但人臉辨識支付系統能普及到全世界嗎？銀行支付系統專家布雷特·金（Brett King）表示肯定，除非是用政府力量阻止。

他表示，用臉部特徵和測量數據來辨識身份，其實比銀行賬號密碼更加安全，因為人臉辨識屬於生物辨識技術的一部分，比密碼來得更加獨特。

布雷特·金說，許多人已經在手機上使用人臉辨識功能，刷臉支付只是一個延伸而已。

但是他表示，在美國，人臉辨識系統還是引起許多人的擔憂，美國監管機構或許對這一技術態度存疑。

美國國會一些民主黨議員試圖重新立法阻止聯邦機構使用人臉辨識技術來尋找犯罪嫌疑人，中國人臉辨識技術被用在維吾爾少數民族上也引起關注。