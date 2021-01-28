新冠疫苗缺口巨大，歐盟憤怒要求阿斯利康英國工廠提高供應

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐盟衛生事務專員斯特拉·基裏亞基德斯（Stella Kyriakides）對阿斯利康的延遲交付公開表達不滿。

因新冠疫苗供應短缺糾紛，歐盟敦促製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）從英國工廠向其提供更多的疫苗。

該公司此前表示，今年一季度只能提供承諾疫苗數量的一小部分，這激怒了歐盟。

不過，歐盟和阿斯利康發誓要共同努力，解決27個成員國的供應短缺問題。這是在雙方都形容為展開「建設性的」危機會談之後發生的。

阿斯利康此前將供應短缺的責任歸咎於歐洲工廠的生產問題，但歐盟說其他地方生產的疫苗應足以彌補短缺。

此前，歐盟因延誤推出疫苗接種計劃而受到批評。

歐盟和阿斯利康公司的合同包含保密條款，但歐盟要求該公司公布細節。

據上周的報道，歐盟在2021年1至3月間獲得的疫苗劑量將比承諾的大幅減少60%。雙方周三（1月27日）晚進行對話，試圖解決這一問題，隨後歐盟重申了自己的立場。

歐盟衛生事務專員斯特拉·基裏亞基德斯（Stella Kyriakides）在推特上表示，歐盟對「仍然缺乏明確的交付時間表」感到遺憾。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 牛津/阿斯利康疫苗尚未獲得歐盟的批准。

「我們將與該公司合作，尋找解決方案，並迅速向歐盟公民提供疫苗，」她說。

阿斯利康的一名發言人表示，該公司已「承諾進行更密切的協調，共同為未來幾個月疫苗的交付制定一個路線」。

與此同時，輝瑞/BioNTech與歐盟有一筆更大的疫苗生產協議，也遭遇了拖延。

法國製藥商賽諾菲（Sanofi）宣佈，到今年年底前，它將幫助生產1.25億劑輝瑞/BioNTech疫苗。

賽諾菲在一份聲明中表示，公司將允許總部位於德國的BioNTech從7月起使用其在法蘭克福的工廠。賽諾菲已經推遲了自己疫苗的開發。

歐盟抱怨了什麼？

在周三早些時候舉行的一場新聞發佈會上，基裏亞基德斯表示，沒有遇到問題的英國工廠也是歐盟與該公司交易的一部分，因此必須按時交貨。

「歐盟27個成員國一致認為，阿斯利康需要履行其在協議中的承諾，」她說。

阿斯利康首席執行官帕斯卡爾·索裏奧（Pascal Soriot）周二接受意大利報紙《共和國報》（La Repubblica）採訪時表示，該合同迫使該公司「盡最大努力」，但不能要求其在規定的最後期限前交付疫苗。

基裏亞基德斯表示，這種描述「不正確也不可接受」，並呼籲該公司在疫苗生產方面「公開和透明」。

「我們簽署了一項當時還不存在產品的預先採購協議，直到今天也未獲得授權，我們簽署該協議的目的正是為了確保該公司能建立生產能力，盡早生產疫苗，以便在獲得授權的當天能夠提供一定量的疫苗。」她說。

她補充說，歐盟拒絶「先到先得」的邏輯。

「這在附近的肉店可能行得通，但在合同裏不行，在我們的預先採購協議裏也不行。」

她似乎是在回應索裏奧的言論。索裏奧曾表示，英國在歐盟簽約前3個月就與阿斯利康簽署了合同，這段額外的時間已被用來「解決我們在英國遇到的所有小問題」。

與此同時，英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）說：「我對我們的供應充滿信心，我們將盡可能快地推出疫苗。」

「我很高興目前我們某種程度上在歐洲最快地推出了疫苗。」

分析：極不愉快的爭吵

BBC歐洲事務記者 加文·李（Gavin Lee）

簡而言之，這就是為什麼歐盟官員對阿斯利康感到憤怒。他們說，他們和這家製藥巨頭之間的合同明確規定，英國的兩家主要疫苗生產工廠將被列為主要生產基地，而比利時和荷蘭的生產基地則是次要的。

比利時和荷蘭出現了疫苗生產問題（它們的產量一直較低）。因此，對歐盟官員來說，這是一個顯而易見的問題——應該用英國工廠向整個歐洲大陸運輸疫苗。

而今天由歐盟衛生事務專員基裏亞基德斯臨時召開的新聞發佈會表明，對該公司此前解釋的任何容忍都已逐漸消失。

事實上，歐盟官員向我指出，歐盟的資金此前被用於升級英國的設施，他們完全期待這些設施能夠為他們運行。這已演變成一場非常不愉快的爭吵，並為與這家英國和瑞典公司的艱難對話埋下隱患。

供應有何問題？

去年8月，歐盟與阿斯利康簽署了一項3億劑疫苗的協議，並可選擇再增加1億劑。但阿斯利康報告稱，兩家分別位於荷蘭和比利時的生產發生延誤。

索裏奧表示，生產「基本上比我們想要的水平落後了兩個月」。

意大利是威脅要就延誤進行起訴的國家之一。

阿斯利康疫苗還沒有得到歐盟的授權，儘管歐洲藥品管理局（EMA）預計將在本周五向它打開綠燈。

歐盟曾希望，一旦獲得批准將立即開始交付，到3月將有大約8000萬劑疫苗抵達27個國家。

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官方還沒有公開證實缺口會有多大，但路透社報道說，今年第一季度的交付量將減少到3100萬劑，即減少60%。

歐盟還向其他四家公司訂購了23億劑疫苗，其中只有輝瑞/BioNTech（6億劑）和莫德納（Moderna，1.6億劑）獲得了授權。

輝瑞公司未能在2020年底前向歐盟提供承諾的1250萬劑疫苗，該公司上周表示，比利時工廠正在努力提高產能，將推遲未來幾周的發貨。

由於疫苗的延誤，西班牙官員周三（1月27日）表示，馬德里地區在兩周內幾乎停止了所有疫苗接種，加泰羅尼亞的供應也受到威脅。