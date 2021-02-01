語言學習技巧：專家教你如何掌握一門新語言

圖像加註文字， 學習語言任何時候都可以。

你是否一直期待能學習一種新語言或是溫故知新、重新撿起已經掌握的那門外語？

新冠期間許多人相對來講時間更多了，希望能學習一門新語言。

BBC Word of Mouth （《口口相傳》）節目主持人邁克爾·羅森（Michael Rosen）採訪了一位能講15種語言的亞歷克斯·羅林斯（Alex Rawlings），看看他是如何掌握多國語言的。或許也能為你的語言學習提供一些實用竅門。

一，切記--什麼時候開始學都不晚

一提起學語言，人們首先會想到年齡，認為最好從小開始。如果到了一定年齡就失去了流利掌握一門外語的能力，錯過了一個「關鍵窗口」等等。

最近的一項研究表明這一所謂關鍵窗口時期大約是在17歲左右。但是，該調查只是研究了參與者熟練掌握另一種語言語法的能力。

我們當中又有多少人可以說自己完全掌握了母語的語法呢？也就是說，年齡並非是取決於你能否學好一門外語的障礙，當然你可能會犯某些語法錯誤。

即使你外語說得不完美，母語人士也不會計較，反而比你大聲、很慢地對人家講英語要好。

二，學習語言本身也是學習一種技能

圖像加註文字， 有人喜歡跟軟件學習語言。

雖然亞歷克斯會15種語言，但他告訴BBC這並不是因為他有什麼天生與人不同之處。

他表示，當聽到別人說他有語言「天賦」或是「天才」時會令他很不自在。他說，他從不這樣想，自己也並不是一開始就掌握如此多語言的，也要用許多年來學習，而且也很吃力。

因此，即使精通多國語言的大師們也仍在努力。亞歷克斯說，學習一門語言非常不容易，它會讓你意識到你不懂的有太多。

有些人確實比他人學習語言更容易些，但這不是因為只有某些人才具備這些能力，而是因為好奇心和努力的結果。

不僅如此，亞歷克斯解釋說，對全球數百萬人來說，懂多種語言也是他們生存所必須的。

比如，在非洲和南美洲一些地區，你必須要掌握多種語言。如果你生活在南非的約翰內斯堡，你需要掌握5種語言才能生存，因為人人都會講多種語言。

三，找到適合自己的起步方式

圖像加註文字， 學語言是需要花時間的。

亞歷克斯喜歡學習生詞的過程，他覺得從一開始看到一個生字到最後成為自己所掌握的一個詞匯這一過程非常令人興奮。

他學習的方法是，先從一些簡單問候語和基本詞匯開始，然後習慣這種語言，多聽，熟悉它的聲音和韻律等。之後，再跟著書或課程學習。

亞歷克斯的竅門是給自己做一個大腦詞匯地圖，比如，如果他想去商店，就先在紙上寫出所有自己能想到的在商店環境中能用到的短語，然後再上網去查怎麼說，而且背誦下來。

這樣，去商店要用的詞就解決了。然後再根據語言環境需要重覆同一方法。

也有些人覺得語言應用軟件APP更好用。新冠禁足使網上免費語言學習APP多鄰國（Duolingo）的新用戶激增132%。

使用語言APP的好處還在於，學得好壞只有你自己知道，免得在課堂同學面前尷尬。

四，想辦法營造語言環境

學外語有許多方式，不一定非要在學校環境，只要找到適合你的就行。

亞歷克斯表示，對他來說學習一門語言最成功的方法是根本就沒意識到你在學習，比如，其中之一的方式就是通過看你所學語言的影片和書籍。

語言學家說，電影和電視可以為人提供許多視覺線索，對學語言很有幫助。此外，某些短語所伴隨的語氣聲調、面目表情和肢體語言都有助於表達其含義。

同時，跟教科書完美例句相比，電影和電視還可以為語言學習者提供凖確真實的發音、不同口音、方言以及母語人士在講話時的細微差別等。

亞歷克斯認為，那種只是為了應付通過考試的學習方法讓人缺乏主動性。他希望語言學習更多是為了探索世界以及一個國家的文化，這樣才更有動力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 關鍵要勤學多練

五，勤學多練是關鍵

取決於你的母語是什麼，學習另一種語言有難有易。如果相似之處越多學起來也就相對容易些。

以英語為例，英語母語者學習法語、西班牙語、挪威語以及南非語是最容易的，他們只需學習大約600小時左右就能達到基本流利。

但如果他們學日語、韓語以及阿拉伯語就要難得多。

最有效的方法是勤學多練，每天一點點（一個小時），這樣要可能比長時間但間斷學習效果可能要更好。

六，掌握越多語言或方言越好

研究顯示，雙語人士比只講一種語言的人在學習一門新語言時更快。

而且，就連中風患者中，那些能講兩種語言以上的人比只講單一語言的人更有可能恢復認知功能。甚至還有研究顯示，雙語者還可以延緩失智症（俗稱癡呆症）。

不僅如此，語言學研究還發現，就連會講同一語言中的兩種方言的人也有著與雙語者相同的認知特徵。

還有一項研究表明，那些能講多種語言和兩種方言的兒童在記憶、注意力以及認知靈活性方面的能力都高於只講單一語言的兒童。

在挪威，學習用兩種挪威方言寫作的兒童在標凖測試中的得分要比全國平均水平高許多。