新冠疫苗：世衛組織批評歐盟疫苗出口管制計劃

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 世衛組織呼籲疫苗應該公平分配。

歐盟近日由於新冠疫苗出口限制問題爭議，世界衛生組織（WHO）批評歐盟的做法可能會導致疫情延長的風險。

世衛組織助理總幹事西芒（Mariangela Simao）說，歐盟的做法令人擔憂。

世衛組織總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）早些時候也表示，這種疫苗民族主義做法可能會導致社會正常狀態恢復緩慢。

譚德塞博士還表示，這種囤積疫苗做法不僅會進一步加劇全球不平等現象，以及喪失道德底線外，還會助燃疫情蔓延，放緩全球經濟恢復。

歐盟疫苗出口管控是怎麼回事？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟衛生專員基裏亞基德斯解釋說，他們沒有選擇。

由於疫苗供貨不足所引發的爭執，使歐盟決定對在歐盟內生產的疫苗實行出口管控措施。

如果疫苗公司未能履行與歐盟的現有合同，那這種所謂的透明機制則讓歐盟國家有權限制疫苗出口。

歐盟委員會對此表示，保護和維護歐盟公民的安全是他們面臨的首要任務和挑戰，因此他們別無選擇。

歐盟的出口限制將影響包括英國、美國、加拿大以及澳大利亞等全球100個國家，但包括一些比較貧窮國家在內的許多其他國家則不受此限制。

歐盟堅稱，這一管制措施是臨時計劃，並非出口禁令。

在倫敦和都柏林強烈抗議後，歐盟被迫取消了愛爾蘭邊境疫苗出口限制的計劃。

時機與背景

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 牛津/阿斯利康疫苗供貨問題是導致疫苗爭執的部分原因。

歐盟出台疫苗出口限制，正值它與阿斯利康疫苗公司由於供貨問題發生公開爭執之際，加上歐盟面臨疫苗分發緩慢所面臨的壓力越來越大。

歐盟還在周五（29日）公開了它與英國與瑞典合資的阿斯利康公司所簽署的一份秘密供貨合同，以支持自己的論點，並證明阿斯利康未能履行它對歐盟的承諾。阿斯利康是英國牛津疫苗的生產商。

根據歐盟的新規定，疫苗公司必須要先兌現對歐盟的承諾才能把疫苗出口到歐盟以外的國家。否則，歐盟27個成員國將有權限制疫苗出口。

例如，在比利時生產的輝瑞疫苗目前出口到英國，歐盟堅稱在英格蘭生產的部分阿斯利康疫苗按照合同應該給歐盟公民。

阿斯利康公司則稱問題出在比利時和荷蘭的疫苗生產延誤，以及合同簽署太晚。

歐盟與輝瑞疫苗公司也因為供貨預計延期問題產生爭執。到三月底，輝瑞為歐盟提供的疫苗將出現短缺，輝瑞解釋說，這是因為它在比利時緊急擴建設施所造成的。

誰不受歐盟出口限制？

歐盟疫苗出口也有一些豁免國家和組織，其中包括瑞士、挪威、巴爾幹西部和北非一些國家以及全球新冠疫苗保障機制（Covax）。Covax計劃旨在幫助窮國接種疫苗計劃。

歐盟衛生專員基裏亞基德斯（Stella Kyriakides）在解釋歐盟出口限制措施時表示，這一做法是建立在信任、透明和負責的基礎上，確保歐盟公民接種疫苗，所有各方都遵守規則。

但世衛組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Michael Ryan）表示，富裕國家之間有關疫苗的爭執令人擔憂，特別是在醫務工作者和世界其他國家高危人群面臨長期等待疫苗之際。

世衛組織呼籲疫苗應該公平分配，首先滿足全球醫護人員和急需群體的基礎上，然後才在各國全面推廣接種。

歐盟內部壓力

BBC歐洲事物編輯阿德勒（Katya Adler） 說，歐盟一些國家的政府已經開始對歐盟總部布魯塞爾官員顯示出不耐煩。本來，布魯塞爾希望歐盟疫苗採購計劃能成為歐盟團結和力量的象徵。

但沒想到其艱辛的談判過程、歐盟醫療監管機構對疫苗審批的滯後以及疫苗交付的延遲，都讓歐盟公民失去耐心，要求歐盟拿出答案和採取行動。

很可能成為未來德國總理的馬庫斯·索德爾（Markus Söder）早些時候在接受媒體採訪時表示，歐盟下令太晚了，而且只押注了幾家疫苗公司，並且完全低估了形勢的重要性。

瑞典前首相卡爾·比爾特（Carl Bildt）通過推特表示，他不希望看到歐盟帶領世界走上疫苗民族主義的破壞性道路。他說，歐洲大陸的成功歷史一直是開放性的全球價值鏈之一。

英歐政治

BBC歐洲事務記者加文·李（Gavin Lee）分析說，本來歐盟想讓有關舉措成為一個透明的機制，結果卻變成了出口管制政策。

加文·李說，這部分原因是德國政府堅持歐盟國家有權決定那些在歐盟生產的疫苗是否能出口到歐盟以外。

同時，還因為歐盟對阿斯利康疫苗供應短缺的模糊解釋深表懷疑的不信任態度。阿斯利康說，供貨短缺是因為他們在比利時藥廠的生產力低下。

加文·李說，歐盟疫苗出口限制也可能會影響英國的疫苗供應。