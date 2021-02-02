新冠疫情：旅行者為出境購買偽造陰性證明

卡翁·哈穆什（Kawoon Khamoosh）

BBC記者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 渴望出國的的乘客使用偽造的新冠病毒檢測證明，以保證可以出行

BBC的一項調查發現，渴望出國的的旅客使用偽造的新冠病毒檢測證明，以保證可以出行。在阿富汗，這種做法似乎很普遍。有人稱，從百萬富翁到政府官員在內的出行者都在花錢購買假文件。不過，這個問題在全球範圍內都存在。

「一開始情況很嚴重，每個航班上都有10到20人持有虛假新冠病毒檢測證明。然後情況變得更糟，大約有50人到達目的地後檢測呈陽性。」阿富汗民航局局長瓦法依扎打（Mohammad Qasim Wafayeezada）說，這個問題是在去年10月下旬被曝光的。

阿聯酋已強制要求旅客在抵達時出示聚合酵素鏈式反應（PCR）測試陰性證明，並且要求53個國家的旅客接受雙重檢測。

阿富汗是53個國家之一，阿聯酋很快就碰到了一批拿著偽造結果的乘客。但是，儘管一些旅客稱是故意取得偽造證明，但另一些人稱他們不知情。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 喀布爾機場

亞辛（Yasin，化名）是阿富汗喀布爾的一名交易員，他去了喀布爾一家他認為值得信賴的診所，並在飛往迪拜前支付了昂貴的測試費用。

」我很高興我的檢測結果是陰性的，我滿懷信心地去了機場。在喀布爾機場他們接受了檢測結果，但當我到達迪拜時，他們做了另一個測試，結果是陽性的。「

亞辛隨後被隔離，因為虛假檢測證明，他的商務旅行也毀了。他堅持說，他不知道診所沒有進行真正的檢測。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 根據官方數據，阿富汗7月在全國實施封鎖措施後，平均每個月有8000名乘客從阿富汗飛往國外

問題隨後在去年11月變得更嚴重，從喀布爾起飛的航班被暫時停飛。瓦法依扎打隨後列出了喀布爾5家涉嫌偽造檢測結果的私立醫院，但這些醫院都否認指控。

然而，政治官員指控診所和乘客故意偽造新冠病毒檢測結果，原因包括等待檢測時間長、檢測本身的費用以及賄賂。阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）在其臉書表示，喀布爾的一些私人實驗室進行了一些虛假測試。他稱，阿富汗衛生標凖方面的聲譽已經受損，並警告特工將秘密工作並找出這些造假的實驗室。

阿富汗中止了一些私人檢測中心的執照，這些中心不再被允許進行新冠病毒測試。阿富汗當局還公布了喀布爾機場認可的25個實驗室名單。

但這並未解決問題。一名目睹偽造證明的實驗室技術人員表示，包括國會議員在內的阿富汗官員在缺席的情況下進行了檢測，並且將護照複印件寄給實驗室，以便技術人員可以在證明上打印證件號碼。

「實驗室這樣做的原因各不相同，主要是為了錢，」他說，「他們這麼做也是為了取悅一些有影響力的公眾人物，他們想在旅行前很快地得到一個陰性檢測結果，也有一些NGO員工為了得到陽性檢測結果而行賄，這樣他們就可以休長假。」

這位不願具名的技術人員還向BBC描述了這些假測試是如何進行的。

「我知道，在主要診所的一些分支機構，他們將拭子尖端放進水裏，然後放到小瓶裏，送到主要診所進行處理，結果就是陰性。」

圖像來源，Handout 圖像加註文字， 一名阿富汗賈拉拉巴德市民對BBC稱，他在一家藥店花了不到3美元得到一份測驗結果

BBC採訪了一些從實驗室、藥店和影音店購買偽造PCR測試陰性證明的人，他們只花了不到3美元，遠低於私人檢測機構的平均花費——約65美元。

BBC還採訪了一名阿富汗公務員。他在1月23日表示，他可以花200美元得到一份陰性新冠病毒檢測結果。被問到如何做到時，他說：「交給我吧。」

這個問題並不只出現在阿富汗。國際航空運輸協會（IATA）表示，偽造的新冠病毒檢測結果「在包括巴西、孟加拉國和法國在內的世界其他國家也出現了」。

在英國也有類似情況。報紙報道稱，有人承認使用修圖方式，將自己的名字添加到新冠病毒陰性證明上，以便出國。

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 阿聯酋規定，入境旅客必須出示新冠病毒檢測陰性證明

由於對新冠病毒檢測可信度存疑，丹麥自1月22日起暫停從迪拜起飛的航班，丹麥交通部長恩格爾布雷希特（Benny Engelbrecht）將禁令延長到了2月2日。

法國當局近日在巴黎戴高樂機場逮捕了7人，他們被控電子設備攜帶了約200份偽造新冠病毒檢測結果。伊朗政府關閉了一些檢測中心，這些檢測中心被控向患者提供偽造檢測證明。在智利，一家醫療中心也被關閉，也被控提供虛假證明。

在巴基斯坦，BBC駐伊斯蘭堡和卡拉奇的記者了解到，在乘客偽造檢測結果的報道後，一些航空公司分享了一份指定實驗室的名單，這些實驗室直接向航空公司發送測試結果副本。

在肯尼亞，當地官員報告說，已經對那些被指控偽造測試結果的人進行了審判，尼泊爾也有類似的新聞報道。

圖像來源，AFP/Getty Images

國際航空運輸協會稱，部分問題在於，紙質測試證明很容易被修改，因為格式和語言不通，導致健康檢查效率低下、出錯和欺詐成為全球日益嚴重的問題。

國際航空運輸協會已經與世界衛生組織合作。世界衛生組織認為，在阿富汗這樣的國家每天最多只能進行5000次測試，其測試次數受限，這是偽造證明背後的推動力。

世界衛生組織正在努力用區塊鏈來推動疫苗電子證書，防止這些問題。同時，國際航空運輸協會正與各國政府溝通，希望提供「國際航協旅行通行證」，乘客可以用手機隨身攜帶，防止欺詐事件。

在阿富汗，官員們試圖解決這個問題。「目前這種事情沒有發生了，因為一些診所被取消提供檢測結果的資格，機場也採取措施，在不同階段乘客的文件都要被檢查，那些離開或到達的人都應該經過真正的PCR檢測。」瓦法依扎打說。