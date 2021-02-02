香港強制封區檢測大部分確診個案不多，林鄭月娥強調非勞民傷財

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港第四波疫情仍未平息，近期每天也錄得幾十宗確診個案，大部分是本地確診。

香港第四波疫情仍未平息，不過有回落跡象，由早前每日60至80多宗，到近期每日約幾十宗。港府宣佈社交距離措施會延長至農曆新年（春節），食肆不能夠做晚市生意，亦禁止兩人或以上的聚集。香港政府本周開始加強強制檢測工作，當一座大廈出現一宗源頭不明的確診個案，或是污水樣本對新冠病毒呈陽性，便會列入強制檢測名單。

港府亦針對個別個案較多、樓字質素欠佳的地區實施「封區檢測」，即是政府劃定出「受限區域」，對其實施短暫的「限足令」，要求居民檢測結果呈陰性才能離開。

香港政府周一在油麻地、元朗、紅磡、尖沙咀等四個地區圍封檢測，均沒有發現任何確診個案，引發外界質疑這是否符合成本效益，但港府強調，措施的成效不是以確診宗數為標凖，政府有一套科學的方法去作出決定。

港府亦在周二（2月2日）宣佈，擬3月在機場工作的人員需在本月指定時間內接受強制檢測，預計涉及七萬人。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 港府宣佈社交距離措施會延長至農曆新年。

林鄭：封區強檢並非勞民傷財

過去兩周，港府在多區都實施過封區強制檢測，在最初被封區的佐敦，強檢成效最為顯著，找到13宗確診個案，當時令一些專家認為具備成效，有助中斷部分傳播鏈。一些市民認為強制檢測能夠帶來安心。

但之後多次的封區檢測都沒有找到個案，增加了民間的反對聲音，認為措施「擾民」和不符合成本效益，特別是一些受影響的小商戶。

有些非該區居民在被封鎖時間出現在該處也被迫滯留一晚，雖然當局會發放少量物資，但他們不一定找到地方逗留或煮食。一名10 歲女童就因在發廊被困，不在該區的父母建議讓女童獨住賓館而引發輿論批評，最後當局酌情處理讓女童離開。

一般而言，大部分被封地區只是晚上至凌晨限足，市民可於翌日早上如常生活，封區不超過兩天，受影響時間並不長。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示，這種做法能令居民安心，有些大廈過去兩周都無確診但遭圍封，她指出，這是政府希望在未有爆發前及早主動處理，強調圍封檢測有一定凖則。

香港行政長官林鄭月娥表示，封區強檢並非「勞民傷財」，而是「非常值得做」，強調封鎖是按照科學的決定，不能夠以找出多少宗確診來判斷成效，她擔心部分受限區域住戶未有應門接受強檢而影響成效。

港府表示，如果有理由相信單位內有人，可能採取法律行動逐離或驅逐個別人士，或向法庭申請手令破門入屋。

林鄭月娥否認這次強制檢測行動並非給私營化驗所好處，強調每個檢測收取240港元是遠遠不能回本，她有責任讓還私營化驗所一個公道。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 封區影響了不少小商戶。

專家：當局應增加透明度

然而，香港當局並沒有公開「受限區域」的確診數字或是該區環境樣本，令到部分受限區域民眾對於突然被「限足」感到困惑。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷對BBC中文表示，當局在決定封區檢測的「門面功夫做得不足」，應該增加透明度，在宣佈封區檢測的同時，公布背後的理由和凖則。他說：「這不是什麼政治敏感的東西，開門見山說出來，市民是會信服的，他們亦會擔心自己所在地方所面對的風險」。

他指出，這有助令市民安心，「有些人怕到一周才上街上一次，現在至少可以讓他們下樓舒展一下筋骨，當然這不是建議他們有社交活動，而是可以不用那麼害怕。」

香港呼吸系統專科醫生梁子超認為，新冠病毒潛伏期可長達14日，只靠一兩日的封區，最多只是確保當時該區人士檢測結果是陰性，並非做到切斷傳播鏈，或是「小區清零」，他認為現行把個別大廈列入強制檢測名單已經足夠，不一定每一個區分都需要封區，當局勞師動眾出動數百人手封區，只會對社區造成困擾，另一方面，亦可能令居民放下戒心，在防疫上鬆懈。

香港大學感染及傳染病中心總監何柏良認為，部分地區疫情爆發多時才封區是太遲，建議每當一座大康有一宗確診個案，並且判斷大廈有高危因素，就應該即時封鎖強檢，不過他承認，每天幾十宗個案涉及的大廈數目眾多，當局未必有足夠人手做封區強檢。